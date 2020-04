Notariado no resiste un mes más sin recursos apropiados: Rojas

“El notariado no resiste más de un mes si no tiene unos recursos de financiación apropiados”, manifestó Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano.

ENS: ¿Cómo son los turnos en que están trabajando las notarías?

ÁLVARO ROJAS: Inicialmente, los turnos eran de 3 horas y prácticamente 1 día por semana. Hoy, son 3 días en la semana cada notaría en horario de 5 horas. Lo que queremos garantizar es que se preste el servicio. Se amplió a tres días los turnos por notaría y cinco horas el horario de atención al público. El Gobierno evaluará si los turnos son suficientes y se ampliará la necesidad.

El pasado lunes, se reportó una baja en el servicio con el Pico y Género, por eso, nosotros vamos a evaluar el asunto, porque no tiene sentido ampliar los turnos y disminuir el acceso por parte de los usuarios.

ENS: ¿Por qué solicitar créditos blandos cuando ustedes todavía tienen ingreso?

AR: Nuestra infraestructura es de muchos años de consolidación de nuestras sedes propias que nos ha permitido sobreaguar por estos días, pero el notariado no resiste más de un mes si no tiene unos recursos de financiación apropiados, porque la mayoría de notarios de provincia del país no tienen ingresos suficientes, y estos son subsidiados por el resto de notarios.

Este servicio tiene una autofinanciación. Nosotros estamos afrontando con recursos propios esta crisis. No lo aguanta como no lo aguanta ningún sector productivo. Al momento, no hemos despedido a un solo funcionario de notarías.

Quisiera hacer un llamado a la banca privada para que sea más comprometida. Es imposible que a uno le digan que le aprobaron un crédito y al otro día le digan que no hay fondos. Hay entidades que hacen eso: preaprueban el crédito y nos dicen que el cupo con Bancoldex se acabó y lo dejan a uno en cola, cuando se han adquirido compromisos. El sector bancario debe estar comprometido en este asunto como lo estamos comprometidos todos.