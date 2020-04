No hay reporte de empresas que se vayan a ir de la ciudad: Invest In Bogotá 

Su presidente, Juan Gabriel Pérez, habló con EL NUEVO SIGLO sobre cómo se está resguardando la inversión extranjera en la ciudad.

EL NUEVO SIGLO: Usted había mencionado que el 2019 había sido el mejor año para la atracción de inversión extranjera en Bogotá, antes del Covid-19, ¿cómo venía ese comportamiento?

JUAN GABRIEL PÉREZ: La curva de inversión extranjera en Bogotá venía súper disparada. Estábamos teniendo unos indicadores que, durante el primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado, iban por encima de los resultados del 2019, siendo ese un año excelente. Estábamos muy ilusionados en que este año iba a ser importante, con una proyección económica superior al 3% de la economía de la ciudad y ahora estamos reevaluando toda esa información.

Yo creo que Bogotá es una ciudad resistente y pienso que se están tomando las medidas adecuadas y en el momento adecuado, lo cual nos hace pensar que de esta vamos a salir adelante y algunos sectores saldrán fortalecidos.

ENS: En otra entrevista, usted le había mencionado a este Diario que Bogotá recibió el año pasado alrededor de US$300 millones en inversión. Contando la llegada del Covid-19, ¿podría avizorarse alguna cifra de inversión para este 2020?

JGP: No. En este momento es imposible hacer una proyección porque las circunstancias no nos permiten ver ni siquiera cuándo podremos volver a la normalidad y nosotros no podemos atrevernos a hacer ningún cálculo. Todo lo que nosotros manejamos en este momento es la incertidumbre.

Pero estamos haciendo un trabajo muy juicioso al interior de la entidad para ver qué sectores se han visto fortalecidos como en el tema de salud y de emprendimiento, en dónde estamos haciendo cosas muy interesantes con empresas basadas en la tecnología que sin duda, saldrán fortalecidas de esta crisis.

No obstante, también habrá muchos sectores afectados y cuya recuperación se va a demorar, además de otros que hemos visto que apenas se termine esta cuarentena y nos empiecen a dejar ir a trabajar, se reactivarán rápidamente. Eso lo estamos evaluando con mucho cuidado: los tiempos de todos estos sectores, todos los impactos en el corto, mediano y largo plazo, porque las condiciones y el talento humano siguen estando ahí.

Trabajo conjunto



ENS: En este momento, ¿en cuánto se ha visto afectada la atracción de inversión extranjera a razón del Covid-19?

JGP: No, todavía es muy prematuro tener ese tipo de datos. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es una estrategia de retención de inversión, identificando esas empresas que ya han confiado en nuestra ciudad y que están pasando por algunas dificultades. Estamos buscando cómo ayudarles a solucionar los problemas.

Pero de la inversión instalada en este momento, nosotros todavía no tenemos ningún reporte de empresas que se vayan a ir de la ciudad o del país por esta crisis. Nuestra estrategia es proteger lo que ya está acá y estamos adelantando acciones en ciertos sectores como el farmacéutico, el de la salud y el de dispositivos médicos, en donde vemos que estos son sectores que están teniendo una demanda importante.

Y estamos encima de empresas con las que hemos venido trabajando que aún no han llegado. Estamos investigando el mercado y teniendo todos los datos al día para que, cuando se normalice la situación, pues ojalá tomen la decisión de entrar y de apoyar nuestra economía.

ENS: ¿Tienen alguna estrategia específica para ofrecer a potenciales inversionistas?

JGP: Vamos a hacer, en Invest In Bogotá, una rueda de negocios en la que vamos a implementar un mecanismo para financiar empresas en momentos de crisis. Entonces, yo creo que oportunidades para el inversionista van a haber aquí en Bogotá. Oportunidades para las empresas que quieran invertir en nuestra ciudad, también van a haber. E incluso, en algunos de los sectores se sigue trabajando.

Regreso gradual



ENS: ¿Cómo ve la fórmula que tiene planteada el Gobierno, para ir regresando gradualmente a un punto de normalidad?

JGP: Yo creo que el Gobierno está tomando las medidas adecuadas frente a la pandemia porque no podemos permitir que colapsen los servicios hospitalarios y Bogotá se viene preparando muy bien con el liderazgo de la Alcaldesa, en fortalecer las unidades de cuidados intensivos que requiere la ciudad.

Nosotros respetamos y acatamos las medidas tanto del Gobierno nacional como de la Alcaldía, entendiendo que también hay que buscar un justo medio en donde la salud sea lo más importante, pero que no se desatienda el factor económico para que el país pueda retomar la senda del crecimiento y del desarrollo económico que veníamos teniendo.

Es un equilibrio complejo en el que estamos trabajando desde varios espacios, pero en particular, en la Alcaldía tenemos un comité en el que estamos analizando todas las medidas que tendríamos que abordar, una vez el Gobierno vaya abriendo la puerta para que las empresas puedan retomar funciones y la gente pueda regresar a algunos trabajos fundamentales.

Lo que estamos es mirando con mucho detenimiento todas las medidas que toca ir tomando para hacerlo de la manera más prudente pero en pro de la salud y el restablecimiento económico.

Emprendimientos



ENS: ¿Qué industrias saldrán fortalecidas?

JGP: Tecnología, emprendimiento, domicilios, trabajos virtuales, servicios que no necesitan presencia física… Ahí habrá un crecimiento importante. Hicimos una convocatoria desde Invest In Bogotá en la que invitamos a conocer los emprendimientos que ya están funcionando y que pueden ser una solución para esta coyuntura, y ya llevamos más de 105 proyectos. Las empresas o se están reinventando, o ya tenían servicios claves para esto: veterinarios online, médicos online, instructores de gimnasio que dan clase en línea… Hay una cantidad de videos súper interesantes de negocios que ya están funcionando. Ese, para nosotros, es un sector ganador: el de la tecnología.

ENS: ¿Y cuáles ve que se demorarán más en recuperarse?

JGP: El turismo. En ese sector volver a la normalidad va a ser más difícil en el tiempo hasta que no tengamos una vacuna y estemos todos inmunizados. Viajar como antes, volver a ese libre tránsito de personas va a ser difícil.

Y frente a las industrias creativas, yo creo que tendrán una oportunidad muy rápida de recuperación y para nosotros es muy importante desde el punto de vista de inversión extranjera, sobre todo por el sector audiovisual.



ENS: Desde Invest In Bogotá, ¿cuándo cree que podría comenzar a verse algo de normalidad?

JGP: Yo creo que habrá sectores en donde no se ha apagado la máquina y habrá otros con una incorporación mesurada sin riesgo de un contagio masivo. Estamos buscando la forma de identificar esos sectores de más y de menos impacto para generar protocolos de reingreso, pero hay que esperar. Decir un mes me parece apresurado. Todos los días vemos estadísticas distintas entonces, hay que esperar, sobre todo en ciudades como la nuestra.