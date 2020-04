Abecé sobre desalojos e intereses de arriendo durante emergencia

En la transmisión de ayer en la que el Gobierno informa las decisiones y contingencias en torno a la emergencia sanitaria, el ministro de Vivienda, Jonatnan Malagón estableció que durante este periodo de emergencia las familias colombianas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) no podrán ser desalojadas por no pagar arriendo.

En ese sentido, el jefe de la cartera indicó que el precio de este servicio no pude aumentar, que no puede haber penalidad en caso de falta de pago y que no se pueden cobrar intereses de mora; y por último, que a quienes se le venció el arriendo, este quedará prorrogado hasta que finalice la emergencia.