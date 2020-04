Municipio más pequeño del país tuvo altos casos de Covid-19

Alcalde propuso a constructores campamentos en obras para que trabajadores no tengan que desplazarse

EL NUEVO SIGLO: Hace unos días, la Alcaldía anunció que el municipio estaba libre de coronavirus tras la recuperación de 10 enfermos, ¿al día de hoy se han presentado nuevos casos?

SANTIAGO MONTOYA: Hasta el momento no, tenemos unas personas sospechosas, como llamamos en este proceso a quienes están esperando el resultado, que estuvieron en los últimos días en la Central Minorista de Antioquia, en donde ya se han reportado bastantes casos positivos, y el Alcalde de Medellín está también ahí tomando medidas. Hasta ahora no tenemos ningún caso positivo, hace 14 días no tenemos ninguna persona manifestando que tiene síntomas ni nada parecido y tenemos el tema controlado gracias a Dios.

ENS: ¿Las personas recuperadas estuvieron aisladas en la casa o hubo necesidad de llevar algunas al hospital?

SM: De las 10 tenemos 2 personas, una en cuidados especiales y otra que sí tuvo que llegar a cuidados intensivos durante 4 días, pero logró recuperarse rápidamente y salir avante en la situación.

ENS: Siendo Sabaneta el municipio más pequeño de Colombia, ¿cómo se presentaron tantos casos del nuevo coronavirus?

SM: Lo que pasa es que es el municipio más pequeño en territorio pero tiene mucha población, tenemos alrededor de 103.000 habitantes, y la verdad es que el cien por ciento de los casos que reportamos en Sabaneta fueron importados, que llegaron del exterior, y circularon en el territorio mientras se establecían. Pero con ellos se instaló rápidamente el cerco epidemiológico.

Es de recordar que Sabaneta está dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entonces somos una región completa, esa es una característica particular de este municipio.

ENS: ¿Todavía se mantiene el cierre de fronteras en Sabaneta por el Covid-19?

SM: Sí, hasta este domingo a las 10 de la noche vamos a mantener el cerco y las fronteras cerradas, eso no quiere decir que la gente no pueda entrar ni salir sino que lo hagan de manera ordenada, organizada y controlada por mi equipo de agentes de policía, de tránsito, así como un grupo de médicos que hace tamizaje y un chequeo a todo el que entra.

ENS: ¿Cómo les ha ido con la cuarentena, los ciudadanos han colaborado?

SM: En términos generales sí, la gente ha sido juiciosa y ha acatado las órdenes, aunque hemos tenido más de 700 ciudadanos a los que hemos tenido que hacerles comparendos y alrededor de 450 ciudadanos a los que les hemos impuesto multas de tránsito por no acatar las medidas.

Acopio de alimentos

ENS: ¿Cómo ha operado el municipio con ayudas para la población menos favorecida y que se ha visto en mayor medida afectada por el aislamiento obligatorio?

SM: Rápidamente, establecimos un acopio de alimentos para hacer una recolección y poder llevar ayudas a la población vulnerable en esta situación, sean de estrato 1 o 6 porque esto no distingue a quién, afecta a todo el mundo, y el municipio hizo un primer aporte significativo de $1.000 millones para comprar alimento y llevar mercados a esas familias, así como por medio de donaciones y de empresarios que se han vinculado con ese acopio, con el que hemos llevado mercados muy buenos a más de 5.250 familias.

Se han inscrito más de 8.000 familias esperando el apoyo y no vamos a parar, vamos a seguir trabajando para ayudar a esas personas.

ENS: ¿El Gobierno nacional y el departamental han tendido la mano a Sabaneta en esta crisis?

SM: Hasta el momento, por parte del Gobierno nacional no he recibido sino decretos para aplicar en el municipio, de resto no hemos recibido una moneda de peso para atender esta situación. El Gobierno departamental ha sido un poco más generoso y se comprometió a ayudarme con la implementación en el hospital, de 20 camas de UCI en el nivel de cuidados especiales, que en este momento estamos en acondicionamiento para poder atender a la población que necesite de este servicio.

Sabaneta es un municipio que tiene un hospital de primer nivel, estábamos pendientes de poder en este cuatrienio construir uno de tercer nivel a la altura de un municipio como Sabaneta que es de primera categoría, estamos revisando el tema.

Por ahora, en el hospital que tenemos, vamos a montar 20 camas de UCI y 10 de cuidados especiales; ahí, el Gobernador de Antioquia se ha comprometido a aportar el 50% de estos recursos.

ENS: ¿En este momento tienen alguna cama en UCI?

SM: No, Sabaneta no tenía ninguna cama de UCI, nos está tocando en este momento innovar con la situación.

ENS: El presidente Duque dijo que en medio de la cuarentena este lunes se abrirán los sectores de construcción y manufacturas, ¿cómo se están preparando en su municipio para esto?

SM: Acabó de salir (pasado viernes) de una reunión con constructores y empresarios de la construcción del municipio, capacitándolos sobre las medidas de protección, de salubridad y de seguridad que deben tomar en sus proyectos. Sabaneta tiene una vocación muy importante en ese sector, tenemos más de 107 proyectos de construcción de vivienda, bodegas, comercio, que están activos y seguramente, la idea es generar rápidamente empleo y dinamizar la economía.

Nos estamos preparando y capacitando, de hecho me atreví a lanzar una propuesta en esa reunión, y es que si pueden, adoptar en cada uno de esos proyectos que permanezcan durante un mes los obreros trabajando y que se vayan una semana de descanso para la casa.

Y cuando regresen les hacemos chequeos médicos, tamizajes y un seguimiento epidemiológico que nos permita mantener controlado el virus en los proyectos, así como en el municipio. Y lo han recibido de manera muy positiva.