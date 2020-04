Movilidad campesina es excepción al aislamiento

Para el Ministerio Público, impedir ingreso de productos agrícolas es aplicar mal los decretos

“Cuando dijeron que no podía haber movilidad, había una excepción que era la de los campesinos”, recordó Diego Trujillo, procurador delegado de Tierras y Medio Ambiente.

EL NUEVO SIGLO: La Procuraduría ha advertido que los mandatarios deben permitir que los agricultores ingresen sus productos a los centros urbanos…

DIEGO TRUJILLO: El sector agrario nunca se ha cerrado ni nunca se puede cerrar. Desde el principio, el Gobierno nacional expidió decretos que facilitaban el movimiento en el sector rural, porque la alimentación no puede dejar de fluir en los centros urbanos.

Un solo día que se corte ese flujo inmediatamente impacta en toda la cadena de distribución y en los precios, porque esta es una ley de oferta y demanda: del producto que no llega, o que llega muy poco el precio se dispara.

El sector agrario no puede parar, porque la cosecha está establecida: qué día se tiene que recoger. Se tiene establecido qué día se le tienen que aplicar los plaguicidas, porque todo corresponde a un horario agrario y no puede ser tergiversada por una orden presidencial. La alimentación es vital para un momento como el que estamos viviendo.

ENS: Además, la alimentación es clave durante el aislamiento…

DT: Mientras que usted tenga existencias médicas y tenga alimentos, el confinamiento es viable en las grandes ciudades que es el 80%, pero el otro 20% que está en la parte rural, no puede parar.

El gran problema que hemos tenido es en la coordinación de esas dinámicas para que la Policía entienda que cuando dijeron que no podía haber movilidad, había una excepción que era la de los campesinos, que no tienen un buen sistema de transporte, no tienen asistencia social de ningún tipo.

Esto es lo que ha dificultado toda la dinámica y por eso, la Procuraduría sacó esas directivas y memorandos obligando a los gobernadores, alcaldes y Ejército a que tengan eso en cuenta.

Protección rural

ENS: ¿Qué memorandos ha expedido la Procuraduría?

DT: El último memorando, que el Procurador quiere elevar a nivel de Directiva, es el que toca a todos los puntos establecidos para la protección del campesino en abastecimiento, bioseguridad y atención a los campesinos de más de 70 años.

ENS: ¿Los trabajadores del campo deben tratarse distinto a los urbanos?

DT: La gran ventaja del sector rural y de la producción de alimentos es que como el ambiente es el más sano y el más propicio, donde no hay hacinamiento, así como el aire suficiente para que la gente pueda mantener un aislamiento mínimo, y las defensas que tienen los campesinos son mucho mejores de quienes vivimos en las ciudades, es una labor que aplicando bioseguridad se podrá practicar sin ningún riesgo, dándoles a los campesinos el gel, las mascarillas y los elementos de bioseguridad para que puedan manipular los alimentos.

ENS: Hay un problema clave que es el transporte de los productos agrícolas…

DT: El tema del transporte es muy importante, porque es bueno que la gente sepa que allí no existe el transporte público establecido como lo tenemos en las ciudades, sino lo que ellos llaman las líneas de las cooperativas, de los ‘jeepetos’, esos camperos de la segunda guerra mundial que donó el ejército norteamericano a Colombia y que están repartidos en las zonas montañosas del Eje Cafetero, Huila, Nariño y en todas las zona inhóspitas, donde solamente entran ese tipo de vehículos. Esa es la única ayuda al campesino que tiene que caminar hasta 10 kilómetros diarios para llegar a sus sitios de trabajo.

ENS: ¿Qué problema se ha presentado?

DT: En el Quindío y en el Eje Cafetero tenemos un problema gravísimo: que la cosecha del café está por llegar y en este momento, tanto la Policía como el Ejército vienen aplicando los decretos presidenciales de manera incorrecta, porque empezaban a bajar a la gente de los jeeps, porque iban montadas más de 20 personas. Como las líneas no son rentables llevando a cinco personas, aquí por costumbrismos en el paisaje cafetero llevan hasta 20 personas. La recomendación de la Procuraduría es que mezclen carga con personas, que lleven bultos de café que separen a la gente un mínimo, denles mascarillas, suminístreles gel para que puedan limpiar los tubos de donde se agarran las personas.

Labor campesina

ENS: ¿Y el plan de abastecimiento cómo lo ve?

DT: El plan de abastecimiento era una actividad privada, con alguna intervención del Ministerio de Agricultura con las centrales de abastos, pero siempre la realidad económica colombiana le ha dado la espalda al pequeño productor que es el que produce el 70% de la comida del país.

Solamente, ahora en época de crisis, es por primera vez que miramos con respeto la labor de los campesinos. Sin ellos, la hambruna que se estaría viviendo ahora con la gente confinada llevaría a que nos estuviéramos matando unos a otros por una bolsa de arroz o por una bolsa de harina de trigo, importadas.

ENS: ¿Qué está pasando con la salubridad en la parte rural?

DT: Ha sido un problema muy grande. Hemos recibido denuncias por parte de la Federación de Concejos Municipales y es muy triste dar esta noticia: que ellos habían intentado con el Gobierno anterior que se montaran hospitales en la ruralidad, con una tecnología moderna y habían sido aprobados, pero la burocracia y los trámites no dejaron que en dicho gobierno esto pudiera salir adelante. Hoy en día, comprar equipos de campaña y equipos de salubridad para la ruralidad es costosísimo.