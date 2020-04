Minsalud advierte que fútbol colombiano no regresaría en 2020

“El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo. Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol" aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruíz.

Aunque el jefe de la cartera no descartó de plano la posibilidad para reanudar los campeonatos profesionales en el país durante las próximas semanas, expresó que que no desea “echarse los hinchas encima” frente a un tema que genera tantas emociones y sentimientos.

“Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia”, indicó.

En ese sentido, el ministro Ruíz afirmó que por ahora toca esperar a que la emergencia por el Covid se supere para reanudar este tipo de actividad, para lo cuál prevé “de 10 a 11 meses”.

“Creo que si somo disciplinados y muy conscientes, podríamos a final de este año estar saliendo del tema”, opinó.