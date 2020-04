Listos 80 kilómetros de ciclovías temporales durante la cuarentena

La Administración dispuso 45 kilómetros nuevos de carriles para biciusuarios, con los que se suman un total de 80 kilómetros de ciclovías temporales en las principales calles de la ciudad. Estas medidas se deben a facilitar la movilidad de los ciudadanos cuya actividad u oficio estén exceptuados en el Decreto 593 del Gobierno nacional sobre el aislamiento preventivo obligatorio.

“Son vías adicionales que vamos a programar la Secretaria de Movilidad y el IDRD a partir de esta semana, que vamos a estar monitoreando para ver cómo se comporta su operación. Posteriormente, vamos a estar trabajando en llave con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial, para convertir en permanentes esos kilómetros de ciclovía y así interconectar, a través de viajes en bicicleta, las diferentes zonas de Bogotá”, afirmó ayer el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

Los corredores implementados en esta nueva fase son los de la Calle 13 desde la Carrera 100 hasta 50; la Avenida 68 desde la Autopista Sur hasta la Calle 53; la Calle 68 desde la Caracas hasta la Carrera 54; la Calle 68 – 72 desde la Carrera 54 hasta la Transversal 100 G; la Caracas desde el Parque El Tunal hasta la Diagonal 48 sur; la Caracas desde el Portal Usme hasta la Diagonal 48 sur; la Caracas desde la Diagonal 48 sur hasta la Calle 6 y por último, la Avenida Primero de mayo desde la Carrera 7 hasta la Dagoberto Mejía

Estas ciclovías temporales se disponen teniendo en cuenta que la bicicleta, al ser un medio de transporte individual, representa una de las alternativas más higiénicas de movilidad para la prevención del Covid-19, pues cada persona tiene control sobre su limpieza y desinfección, además, su uso evita el contacto con aglomeraciones, así como superficies de alto tráfico.

Nuevos corredores

De acuerdo con Movilidad, los corredores de ciclovías temporales fueron seleccionados teniendo en cuenta tres características principales: en una primera medida, ellas están diseñadas para funcionar como corredores espejo a las troncales de Transmilenio.

En este sentido, las mismas suplen la necesidad de ciclo de la infraestructura en zonas de alto volumen de ciclistas en donde no hay ciclorrutas permanentes, a su vez, garantizarán la conexión y directividad de los viajes en bicicleta.

Para esta nueva implementación, la Secretaría Distrital de Movilidad y el IDRD destinaron más de 5.000 elementos segregadores en vía, al igual que un equipo humano compuesto por 37 funcionarios del Grupo Guía y 31 guardianes de la ciclovía.

Colaboración

Es de resaltar la importante colaboración recibida por la Fundación Camioneros de Colombia, organización que apoyó la implementación de estos corredores ofreciendo el transporte de los maletines y conos viales, de manera gratuita.

La implementación de estos corredores ha sido destacada a nivel internacional. El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) una organización privada, independiente y sin fines de lucro, resaltó a Bogotá dentro de 5 ciudades del mundo, entre las que están Berlín, Budapest, México y Vancouver, por promover, en medio de la pandemia por Covid-19, el uso de la bicicleta.

Movilidad le recomienda a los ciclistas usar luces y reflectivos en horas de baja visibilidad (entre 6:00 p.m., y 6:00 a.m.), transitar siempre por la derecha, no exceder los límites de velocidad, no hacer maniobras peligrosas, respetar las señales de tránsito, acatar recomendaciones de las autoridades y grupos guías dispuestos en vía, así como planear previamente la ruta con herramientas como “mapas.bogota.gov.co”.