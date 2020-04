Las 4 tareas para reactivar el crecimiento

Varios aspectos positivos propuso la ANIF para que la actividad productiva se reinicie sin perder tiempo. Para el gremio, no se trata de salvar vidas o la economía, es hacer las dos tareas sin demora

Ante la coyuntura de la cuarentena obligada y con la incertidumbre por el impacto en las vidas, es obligado encontrar pronto una salida a este laberinto. Una de las estrategias, ha sido lanzada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), mediante cuatro tareas fundamentales.

Señala el gremio que, “como lo hemos dicho varias veces, para la ANIF, la discusión no radica en salvar vidas o la economía, es hacer las dos cosas de la manera menos dolorosa. En esa lógica y, con mayor razón, es fundamental que se reinicie la economía pronto y paulatinamente. Por eso, reiteramos nuestra propuesta de aplicar una estrategia en cuatro etapas, que inició con el aislamiento total en un tiempo prudente”.

Las estrategias

1. Aislamiento para los más vulnerables. Debido a que se han hecho varias investigaciones por muchos expertos en temas de salud, se ha logrado tener bastante información relevante sobre las características y epidemiología del SARS-Cov-2. Esa información ha permitido comprobar, sin lugar a dudas, que hay tres elementos importantes relacionados con las poblaciones vulnerables: El primero de ellos, y de acuerdo con el promedio de los fallecidos en Colombia, se recomienda que el aislamiento se mantenga para los mayores de 65 años. El segundo elemento, es el de las personas con enfermedades crónicas o de base: se ha documentado que hay dos tipos de pacientes particularmente vulnerables: aquellos con enfermedades crónicas (especialmente las relacionadas con el corazón, diabetes o EPOC), y (aquellos con enfermedades de base respiratorias, ya que al virus le gusta alojarse en los pulmones (tabaquismo y asma).

El tercer elemento, es el relacionado con personas con el sistema inmunológico deprimido, como pacientes con VIH, cáncer, entre otros. Por esa razón, después que termine el aislamiento total (que esperamos no dure mucho), esas poblaciones deben mantenerse aisladas para salvaguardar su salud y su vida.

El trabajo

2. Retorno paulatino a las actividades económicas de la población no vulnerable para “reiniciar” la economía. Consideramos que el retorno progresivo se debe hacer en tres pasos. 1) Priorizar algunos sectores: el Gobierno nacional deberá elegir cuáles actividades económicas se deben priorizar para reiniciar la economía, en función de las menos propensas a la propagación del virus. 2) Este retorno debe hacerse con medidas ajustadas a cada sector: Se deberán tener protocolos y medidas propias a cada grupo económico. Por ejemplo, infraestructura y construcción: reinicio de obras en horarios con menor flujo de personas. Transporte: aumentar la cantidad de frecuencias y disminuir las personas transportadas en cada frecuencia. Industria: turnos diferentes para los operarios y horarios de transporte. Comercio y servicios: desinfección masiva a la entrada de cada establecimiento y control en la cantidad de personas. 3) En regiones donde haya menos contagios (o no haya) mayor retorno sectorial. De acuerdo con las cifras oficiales, en más de 1.000 municipios del país no hay casos confirmados del SARS-Cov-2. En ese sentido, se podría acelerar el retorno a la actividad productiva en esas regiones con una mayor cantidad de actividades económicas. Todo esto se debe hacer manteniendo, por supuesto, las medidas básicas para evitar el contagio. Por ejemplo, se deberán mantener algunas restricciones de aglomeraciones de personas y continuar con las campañas de salud pública para la prevención del virus (lavado de manos y cuidado de la higiene en lugares públicos y privados).

Pruebas masivas

3. A la vez de la primera y la segunda, pruebas masivas de diagnóstico (aislamiento a los valorados que tengan resultado positivo) y apoyo en la tecnología. Será fundamental llevar a cabo pruebas masivas, empezando inmediatamente pase el periodo de aislamiento. Adicionalmente, se deberán tener medidas, que han sido probadas en otros países como Corea del Sur (ejemplo mundial en el manejo de la pandemia), como mediciones de temperatura en centros comerciales, sistemas de transporte, edificios de oficinas, etc. No obstante, en esta etapa se deberá contar con el apoyo de la tecnología para hacerles seguimiento a las personas que tengan resultado positivo en la prueba de diagnóstico. Esto será fundamental para evitar un nuevo aislamiento.

Atención en hospitales

4. Atención en hospitales y clínicas (tradicionales o de campaña) a las personas positivas que tengan complicaciones de salud. En el evento en que los pacientes diagnosticados con SARS-Cov-2, de la tercera etapa, tengan complicaciones, moderadas o severas, se debe contar con la capacidad instalada para atenderlos en el sistema de salud. Incluso, si es el caso, habría que preparar una capacidad adicional a la que tienen los hospitales y clínicas.

De otra parte, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, expresó sobre los retos que deberá enfrentar la economía colombiana que, “se estima una contracción económica que no se veía desde la depresión, pero en la medida en que se logre mitigar el número de empresas que cierren por la coyuntura, será fácil la recuperación económica”.

Asimismo, Mejía explicó que recuperar la estabilidad económica será una tarea difícil, pero destacó las buenas decisiones que ha tomado el Gobierno nacional para hacerle frente a la crisis derivada de la pandemia.

Trabajar los festivos

El Ministerio de Hacienda se encuentra trabajando en un plan para recuperar la economía nacional que se ha visto afectada por la crisis que ha generado el coronavirus en el país.

Recientemente, se conocieron unas declaraciones del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en el sentido que los días festivos se conviertan en laborales en algún momento, “porque cada festivo para nosotros en producción tiene un costo muy alto”.

Según cifras de Fedesarrollo, cada mes de parálisis económica en Colombia tiene un costo de $65 billones por cada uno de confinamiento.

Los festivos que serían suprimidos serían: 20 de julio (Día de la Independencia), 7 de agosto (Batalla de Boyacá), 17 de agosto (Día de la Asunción), 12 de octubre (Día de la Raza), 2 de noviembre (Día de todos los Santos), 16 de noviembre (Independencia de Cartagena), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad). Esta iniciativa ha tenido el respaldo de la ANDI, pero la oposición del sector del turismo y Fenalco.