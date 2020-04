Las 4 semanas de cuarentena en Bogotá

La ciudad se enfrentó a una medida desconocida para la mayoría de sus habitantes, con un aislamiento forzado y con el acecho de la pandemia del Covid-19

El reto no tenía ningún precedente en nuestra historia. Los bogotanos estábamos por adentrarnos en un ejercicio colectivo de conciencia ciudadana que inspiraba miedo, pero la gente con honestidad pensaba: son solo cuatro días de simulacro, ¿qué tan difícil puede ser?

Difícil, pues en un mes se han contagiado 1.333 personas, de las cuales 683 han sido mujeres y 650 han sido hombres. Difícil, pues cuando cerramos las puertas tan solo por cuatro días no había un solo muerto registrado: hoy han fallecido 59 personas y 65 pacientes están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Difícil, pues muchas empresas contemplaban un retraso productivo de cuatro días, no de un mes y ya es claro, gracias a Fedesarrollo, que Bogotá va a tener una recuperación económica más lenta que la del resto del país. En el terreno económico hay incertidumbre, pero no para sectores como el de bares y entretenimiento, para quienes ya es una certeza que no reabrirán, al parecer, por lo que queda del año.

Así ya ha pasado casi un mes desde que el Decreto 090 del Simulacro vital estableció que desde el jueves 19 de marzo a las cero horas, hasta el lunes 23 de marzo a las 11:59 de la noche, las personas no podrían salir a la calle.

Lo que nadie sabía era que esos cuatro días se irían prolongando y prolongando en el tiempo, primero hasta el lunes 13 de abril, y después hasta el lunes 27 de este mes. Esos cuatro días se volverán 30 y terminarán siendo, con suerte, 34 días totales de aislamiento obligatorio.

¿Qué ha pasado en estas 4 semanas? Además del respiro que le ha dado al medio ambiente nuestro encierro, ¿cómo se transformó Bogotá en este primer mes de cuarentena, consecuencia de un virus que entró por esta ciudad y que, al menos por ahora, planea quedarse de manera indefinida?

Con un aumento en la violencia contra las mujeres (se han atendido 754 casos de los cuales el 28% ha correspondido a violencia física y el 3% a violencia sexual); con una capacidad funeraria al 100% (en la ciudad se pueden hacer 172 cremaciones al día solo en el sistema Distrital). Con 127.315 llamadas a la Línea 123 y con un ingreso promedio de 9.000 toneladas de alimentos (ayer ingresaron a la Capital 9.016 pero hay días que han sobrepasado los 12.000).

Con un sistema de Transmilenio que no ha cerrado su operación un solo día (implementaron 11 nuevas rutas del componente de alimentación y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-, para atender a los profesionales de la salud y demás trabajadores de centros hospitalarios).

Con brotes de xenofobia que se hicieron evidentes cuando el Instituto Distrital de Recreación y Deporte dijo que haría uso de algunas instalaciones deportivas para atender a migrantes y habitantes de calles; con la implementación de 22 ciclovías temporales y con la desinfección de 276 puntos clave de la ciudad a manos de la Uaesp, Bogotá ha respondido a una crisis para la cual ni esta, ni ninguna otra ciudad del mundo, estaba preparada.

Así, con deficiencias y fortalezas, lo que sí es cierto es que durante este mes se consolidaron y articularon de la nada una serie de programas que no existían porque nadie se adelantaba a esta realidad.

No desbordar el sistema hospitalario

Desde el primer día de la cuarentena, 48 horas antes de que el simulacro para Bogotá se entrelazara con el Decreto nacional de aislamiento obligatorio, la meta era y sigue siendo una: evitar que se desborde el sistema hospitalario de la ciudad.

Para lograr el primer objetivo, Bogotá ha ejecutado tres líneas de acción y la Alcaldesa hizo una advertencia. La primera de ellas fue la de darle vida al proyecto de Corferias, la segunda fue la de adquirir pruebas confirmatorias RT- PCR para el diagnóstico temprano de pacientes, contactos y personas en riesgo de infectarse con el Covid-19.

Y la tercera ha sido la de hacerle un monitoreo permanente a toda la red hospitalaria para ver qué insumo se necesita en qué centro de atención. ¿La advertencia? Transmilenio se mantendrá con una ocupación del 30% y si el pico de contagios aumenta del 70%, la ciudad se vuelve a cerrar.

Bogotá ya cuenta con 200.000 nuevas pruebas de tipo molecular que varios protocolos internacionales, nacionales y el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, establecieron son las mejores, y están por llegar otras 200.000 pruebas serológicas, para completar las 400.000. El Distrito ha hecho alrededor de 13.000 pruebas en este mes y ahora, está en capacidad de hacer muchas más.

A este respecto, en este mes se ha visto una cooperación académica con las entidades gubernamentales sin precedentes y universidades como la Universidad de los Andes, Nacional, Sabana y Javeriana han aportado con ciencia y tecnológica para aplanar la curva de contagios.

Adicionalmente, con el objetivo de tener 3.000 camas UCI, que es lo que Bogotá necesita, hace un mes la ciudad tenía 900 de estas camas, y hoy cuenta con 1.400. Así mismo, contaba con alrededor de 9.000 camas normales y hoy se acerca a las 14.000.

Casi simultáneamente a todo este reforzamiento de la red hospitalaria, la Administración Distrital abrió una plataforma de ayudas denominada, Bogotá Solidaria en Casa, por donde se redirigirían todos los recursos, los mercados y las ayudas para la población más necesitada de la ciudad, especialmente, para aquellos que vivían del día a día.

Un sistema de ayudas creado de ceros

En lo corrido del mes, se han hecho 265.000 transferencias para apoyar a las familias más vulnerables de Bogotá y se estima que al lunes próximo, la Alcaldía llegue a las 500.000 familias antes del 27 de abril.

Adicionalmente, la Secretaría de Integración Social dijo que durante este mes los beneficios entregados por Bogotá han incluido 746.355 apoyos alimentarios, 672.580 refrigerios escolares y 245.904 bonos PAE, 8.793 y mercados que se han donado a través de Bogotá Solidaria en casa.

Otros 1.000 kits de aseo y 10.000 mercados de la canasta básica han sido distribuidos por una red de voluntarios y, gracias a las donaciones de $2.468 millones, 15.425 hogares vulnerables también han recibido ayudas, dentro del programa. Además, 45.719 adultos mayores han sido beneficiados mediante subsidios TIPO C.

A pesar de todos estos avances, los sectores más deprimidos de la sociedad ya comenzaron a perder la calma, a manifestarse y generar bloqueos en los últimos días, pues muchos de ellos han denunciado que las ayudas no les han llegado.

Desde el inicio del Simulacro Vital y luego, durante la Cuarentena Vital, la Línea Púrpura ha atendido a 4.245 mujeres que buscan orientación sobre diferentes temas. Así mismo, durante el periodo de aislamiento el número de llamadas aumentó en aproximadamente 200%, al igual que las atenciones por WhatsApp Púrpura.

La coordinación con la Gobernación de Cundinamarca ha sido excelente, sobre todo en lo relativo al tráfico de personas; a su vez, el Presidente de la República felicitó esta alianza, mientras que el gobernador del departamento, Nicolás García, dijo que el Covid-19 aceleró, pues era prioritario en la agenda de ambos gobiernos llevar a buen puerto una integración regional.