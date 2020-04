“Imposible sostener nóminas 3 o 4 meses con cero ingresos”

El presidente de gremio, Jaime Alberto Cabal, señala la importancia de recibir alivios para conservar el empleo y mantener las empresas a flote ante la crisis económica

_____________

El sector del comercio es uno de los que más impacto ha recibido por culpa del confinamiento producto de la pandemia del Covid-19. Ante esta situación, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dirigió una carta al Gobierno en el que solicita alivios y medidas urgentes para poder preservar el empleo y desde luego poder facilitar la gestión de las empresas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Ya han recibido alguna respuesta de la carta que enviaron al gobierno y en la que solicitaban alivios económicos?

JAC: Ante la situación de las empresas de no tener ingresos para pagar sus nóminas y arrendamientos, que son los gastos fijos más importantes, pues hemos obtenido respuesta de la siguiente manera: primero, del tema de los arrendamientos, el gremio sacó una guía con recomendaciones que fue acogida por el Gobierno nacional y posteriormente estará reglamentado. Eso va a salir a la luz pública próximamente, o sea que por ese lado digamos de alguna manera generó un alivio en el sentido de hacer acuerdos de negociación entre lo cual arrendadores y arrendatarios de establecimientos permiten, mientras pasa la emergencia, tener un alivio compartido entre las dos partes.

ENS: ¿Sobre los alivios en los créditos qué pasó?

JAC: El tema de la línea de crédito, el Gobierno sacó a través de Bancóldex una respuesta general a la financiación de gastos de capital de trabajo como arrendamiento, impuestos, nominas, etc. La línea es de $350 mil millones para microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Digamos que esto es importante en la medida de que los bancos lo intermedien con tasas bajas y puede servir de alivio para muchas compañías; sin embargo la línea especial de crédito para financiar nóminas con 0 intereses a dos años y seis meses de gracia para micro, medianos y pequeños comercios aún no ha sido sacada al servicio de los empresarios. En la reunión que tuve con el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, me manifestó la intencionalidad de estar estructurándolo con Hacienda y tenerlo hoy o mañana, entonces habría una respuesta favorable en ese sentido.

Situación laboral

ENS: ¿Respecto a los acuerdos laborales, eso tiene respuesta?

JAB: El Ministro también se comprometió a dar un concepto para que las empresas puedan de alguna manera hacer acuerdos con los trabajadores y llegar a nuevos pactos temporales, mientras dura la emergencia, de una reestructuración de salario. Esto siempre y cuando se garantice la permanencia de todas las personas empleadas, y se pueda aliviar su costo mientras dura la emergencia y regresar a las mismas condiciones salariales de antes, una vez empiece la fase de recuperación. O sea en términos generales ha habido una respuesta paulatina de los alivios, pero la gran preocupación que si seguramente se extienda la cuarentena pues las medidas van a tener que ser más contundentes porque el plazo sería mucho más largo.

ENS: ¿Temen precisamente que se extienda la cuarentena?

JAC: Nosotros siempre hemos dicho que, por los principios de Fenalco, primero que todo está la salud y la vida de los colombianos, luego hemos contribuido de manera importante a la seguridad alimentaria en el abastecimiento, pero lo tercero y no menos importante es preservar la salud de las empresas, que sobrevivan a esta situación y de los empleados. En ese orden de ideas, a nosotros nos preocupa muchísimo una extensión de la cuarentena, obviamente respetamos que las decisiones que se tomen se hagan con todo el rigor científico necesario para evitar la propagación pero también creemos en una reapertura gradual, controlada, preservando todos los sistemas de seguridad sanitaria de aislamiento que permita minimizar el riesgo de la extensión del virus.

ENS: ¿Los empresarios esperan efectivamente que el Gobierno les eche una mano?

JAC: Necesariamente lo que el sector espera es que no se pida conservar y preservar la nómina solo con decreto sino con alivio de verdad que contribuyan a ese interés, es decir, los empresarios son los primeros que tienen el interés de conservar a sus trabajadores pero siempre y cuando tengan alternativas de cómo financiar esas nóminas, cuando sus ingresos son cero, entonces si se espera una respuesta más contundente y mucho más si la cuarentena se prolonga. Se requiere muchas medidas de fondo, donde seguramente el Gobierno va a tener que sacar caja adicional vía Banco de la República o a través de financiación internacional, pero para los empresarios sin tener estos alivios es imposible sostener tres o cuatro meses nóminas con cero ingresos.

Todos ponen

ENS: ¿Cómo convencer a los trabajadores que también tienen que colocarse la camiseta y aportar su granito para salir de esta crisis?

JAC: Yo creo que lo que hemos percibido en los empleados del comercio es que son los más interesados en preservar su trabajo y muy conscientes de que si no hay una empresa viable y que sobreviva, sus empleos no van a sobrevivir. Es decir, son muy conscientes que como se trata de hacer ajustes temporales una vez todo regrese a la normalidad, pues obviamente han conservado su trabajo y han contribuido a salvar la empresa. Yo creo que la responsabilidad del salvamento de las empresas en estas crisis es de los empresarios primero que todo, pero con la ayuda de los trabajadores y con la ayuda del Gobierno Nacional y del sector financiero. Creo que son cuatro actores fundamentales que tienen la responsabilidad de salvar las empresas en esta crisis.

ENS: ¿Tal vez lo que se está esperando es que las medidas no se demoren mucho, que sean efectivas?

JAC: Sí, yo creo que el Gobierno está haciendo los mejores esfuerzos pero en este momento se requiere mucha agilidad para expedir las normas, decretos y poner al servicio los alivios a los empresarios.

ENS: ¿Cómo ven el panorama económico durante este año?

JAC: Definitivamente en debates y diálogos que hemos tenido con los empresarios, en este momento ellos están olvidándose de generar utilidades o generar resultados positivos. Están es interesados en sobrevivir y obviamente con los esfuerzos del Gobierno. El golpe a la economía va a ser muy grande, nos va a costar entre 2 y 3 puntos del PIB, o sea que tenemos que prepararnos para un año con una economía muy cercana a un crecimiento de cero, con un poquito más o un poquito, menos pero los pronósticos de crecer al 3.5% pues prácticamente se fueron al piso, no solamente por el coronavirus sino por el precio del petróleo y el incremento del dólar.