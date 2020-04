Hospitales urgen flujo de recursos para atención de Covid-19

Representantes de organizaciones de la salud indican que dineros por cerca de $2 billones que ya se giraron a las EPS aún no han llegado a centros asistenciales. En tanto que platas por la aceleración del Acuerdo de Punto Final demorarían por lo menos dos meses

Cerca de $10 billones anunció el Gobierno para el sistema de salud con el fin de dotarlo para que pueda atender la ola de enfermos que se espera por la pandemia del Covid-19.

Algunos de estos recursos ya se están entregando, sin embargo asociaciones del sector indicaron que es muy lento el proceso y hay muchas necesidades por solucionar. Además insisten en que los dineros deberían alimentar directamente a los prestadores: clínicas, hospitales e IPS.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dionne Alexandra Cruz, dijo a EL NUEVO SIGLO “lo que hemos podido palpar en el país es que eso todavía no ha llegado, sí hay una voluntad política manifiesta en los lineamientos, en las normas que se han adoptado, en los anuncios que ha venido haciendo el presidente Duque y el Ministro de Salud, pero si se contrasta eso con lo que en efecto están viviendo los territorios en términos de las unidades de cuidados intensivos, camas hospitalarias, ventiladores, cosas muy básicas como los elementos de protección y bioseguridad de los trabajadores de la salud, la situación es muy precaria”.

Cruz dijo que son conscientes de que el tema de dotación no es de un día para otro, “se calcula que entre la última semana de abril y la primera de mayo el país tenga una respuesta, esperemos que así sea", pues la realidad es que hasta el momento “lo que recibimos todos los días son quejas, denuncias, personas que están a punto de hacer despidos masivos en los hospitales”, señaló.

Resumió que estos y otros aspectos “es inversión, son recursos que se requieren inyectarlos al sistema de salud para que tenga un impacto y podamos atender la pandemia”.

EPS no giraron completo

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), dijo a este Diario que “iniciando esta semana llegó el giro directo que son otros recursos que deben pagar las EPS a los hospitales por los servicios de cápita y de prestación de servicios. Se suponía que eran recursos que iban a llegar completos, precisamente como parte de esos $2,1 billones que fueron anunciados porque los restantes recursos depende de aclaración de cuentas y de compra de cartera, que eso no se ha hecho”.

Agregó que lo han visto es que en algunas regiones “hay EPS que no hicieron el giro completo, entonces generamos una alerta a la Contraloría, a la Superintendencia y al Ministerio porque en estos momentos en donde los recursos deben llegar directamente a los prestadores, quienes somos los que estamos enfrentando la atención de estos pacientes con covid-19 y adicional estamos haciendo todos los cambios en la prestación del servicio para garantizar en sitio de residencia a mayores de 70 años la atención, la entrega de medicamentos y una serie de adecuaciones en las instituciones de ampliación, es cuando más se necesitan recursos”.

Zuluaga recordó que antes de la pandemia los hospitales públicos tenían importantes dificultades financieras que en algunas zonas del país generó incluso atraso en pago de nóminas en personal de prestación de servicios. Puso de relieve que “uno de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno es para garantizar este tipo de situaciones, pero vemos que lamentablemente varios de esos recursos se están quedando atrapados en las EPS”.

En cuanto a los dineros del Acuerdo de Punto Final que el Gobierno diseñó para que el nivel central, departamentos y municipios paguen las viejas deudas con los prestadores de salud, de “esa parte no se ha girado absolutamente nada porque recordemos que de ese Acuerdo el primer paso es que los departamentos tienen que aclarar cuentas con las EPS, y una vez las EPS aclaren cuentas a su vez con los prestadores, pues vamos a tener ese giro”.

La directiva dijo que de los recursos anunciados por el Gobierno no son exclusivos para la atención del Covid-19; “sino que son $5 billones, de los cuales $700.000 millones ya los giró a las EPS como parte de lo que no está cubierto en la UPC, que eran deudas que ellos tenían; y otros $2,1 billones que giraron esta semana para la UPC, o sea para garantizar los servicios covid-19 y la atención de no covid”.

Se mezclan fuentes

El director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, dijo a este medio que “apreciamos mucho que el Gobierno, el Presidente el Ministro, estén buscando dar liquidez al sector, pero en todos estos anuncios se están mezclando varias fuentes. Por ejemplo esta semana hablaron de más de $2 billones, de los cuales la mayoría era un giro directo que se ha presentado en los primeros 3 meses del año en el régimen subsidiado, esa es una plata que es corriente, digamos eso es lo que viene sucediendo y cada mes se están desembolsando esos recursos, eso no es dinero nuevo.

Añadió que “hace dos semanas anunciaron $2,1 billones, los cuales están compuestos de unas platas que ya le giraron a las EPS, que es lo que se llama los anticipos de los techos, y otras platas que corresponden a lo que ya están diciendo que es la aceleración del Punto Final para el régimen contributivo”.

No obstante aseguró que esos recursos no han llegado efectivamente a los hospitales porque estos últimos tienen que pasar por un proceso de depuración entre el Adres y las EPS, y luego sí llegar esas platas a los prestadores. “Eso se va a demorar un par de meses, en el mejor de los casos”, advirtió Giraldo.

Saneamiento de las deudas

El martes, el Gobierno presentó un avance en cumplimiento del Acuerdo de Punto Final, al establecer los criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las deudas a cargo del Estado en el régimen contributivo de salud.

Se trata del Decreto 521 de 2020, con el cual se establece el proceso para la aclaración de cuentas entre las EPS y el Gobierno nacional, lo que les permitirá pagar sus cuentas a los prestadores y proveedores (IPS, hospitales, entre otras).

Con la expedición de ese acto administrativo, se dio comienzo a la implementación del Acuerdo de Punto Final del régimen contributivo, de acuerdo a la ruta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo, más específicamente en el artículo 237, para lo cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) comenzará próximamente a recibir las cuentas que serán objeto de la revisión en el marco del saneamiento.

En el proceso de saneamiento que realizará la Adres se involucrarán cuentas por un valor estimado de $5,2 billones, dependiendo de los montos radicados por las EPS. Los reconocimientos y pagos que se realicen servirán para aliviar la cartera de hospitales e IPS, para que estos paguen sus deudas laborales o a sus proveedores y que, sin duda, contribuirá a una mejor atención en salud a los colombianos.