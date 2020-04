Gobierno no ha radicado informe sobre el estado de emergencia

La Constitución da un plazo perentorio para que el Congreso evalúe las causas que llevaron a invocar un estado de excepción. Eso no se ha dado y hasta ahora, nadie sabe si se va a dar porque no hay certeza de la legalidad de las sesiones virtuales

Desde el 17 de marzo, Colombia se encuentra en estado de emergencia económica y social para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

La Constitución establece que el Gobierno puede apelar a ese estado de excepción para que el Presidente pueda expedir decretos con fuerza de ley.

Al amparo del estado de emergencia, que se venció el viernes, el Ejecutivo expidió 165 normas sobre los más diversos temas con un factor común: permitir que los colombianos permanezcan en aislamiento obligatorio.

Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuándo el Congreso va a evaluar esas normas.

Según el artículo 215 de la Constitución, “el Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas”.

Así mismo, la Carta Política indica que, “el Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo”.

Sin embargo, pese a que el Congreso ya está sesionando de manera virtual, mientras la Corte Constitucional define la legalidad de esas actuaciones, el Gobierno no ha radicado el informe en el que presenta las causas que motivaron el Decreto del 17 de marzo.

De hecho, en el Decreto 417 en el que se declara el estado de emergencia se indica que este tiene un término de 30 días calendario. Aunque la Constitución le da la facultad al Gobierno de extender la vigencia de dicho decreto hasta por 30 días, esta vez no se hizo uso de esa atribución.

Podría radicarse esta semana

El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca de Cambio Radical, le confirmó a EL NUEVO SIGLO que el Gobierno no ha radicado el informe anteriormente mencionado. Así mismo, a la Secretaría del Senado el documento tampoco ha llegado. Se espera que en el transcurso de esta semana sea radicado.

Hasta ahora, nadie sabe cómo funcionaría el debate, pero se supone que tendría las mismas reglas de un debate de control político; es decir, que cada cámara se reúne por su parte, asisten los voceros del Gobierno y los congresistas evalúan por bancadas el desempeño del Gobierno nacional en los temas relacionados. Un debate de tal magnitud a donde asistirán todos los ministros no se puede llevar a cabo en una sola sesión por lo que el Congreso necesitaría por lo menos un par de días de intenso debate.

Además, seguramente para hacer un debate de ese calado, el Congreso primero tendrá que estar seguro sobre la legalidad de las sesiones. Es decir, si lo que está haciendo de manera virtual se puede hacer y si las leyes se pueden aprobar de manera virtual.

Mientras todo esto pasa, hasta el momento, todo es especulación. Según el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, “los esfuerzos de control político del Senado se están haciendo de forma individual. Ya se hizo en el Senado con el Ministro de Salud, la Directora del Instituto Nacional de Salud (INS), el Director del Invima y el lunes vamos a tener al de Planeación y al Ministro de Trabajo para hacer un debate. Nosotros tenemos el deber constitucional de hacer ese debate del informe y será la mesa directiva la que nos indique cómo se va a hacer. Hasta el momento, no nos han dicho la metodología ni cómo se irá a desarrollar”.

Velasco le dijo a este Diario que, “no podemos dejar pasar los términos, pero seguramente esto dependerá del desarrollo de la cuarentena y de otras muchas circunstancias”.

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Juan Carlos Losada del Partido Liberal, le expresó a este Medio que, “es seguro que el Congreso tiene que hacer una evaluación de lo que pasa. Yo no he podido entender la actitud de los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Carlos Cuenca, con respecto a la necesidad de que exista ese informe. Ellos deberían nombrar unas subcomisiones que se encargaran de ese informe, que lo presentaran a las plenarias y que estas decidan si es correcto o no”.

Losada manifestó que, “ahí hay un mecanismo que ellos deben aplicar que no veo que esté sucediendo. Me preocupa que el presidente de la Cámara citó a debates de control político para la semana que viene y las citaciones están hechas a destiempo, no hay representantes citantes, nos están pidiendo que todos mandemos las preguntas para los citados. Eso es una sesión informal. Claramente está en muchas dificultades la labor que el Congreso tiene que hacer de control político, pero también, las observaciones a los decretos”. Para Losada, “están engavetando el control político, básicamente”.

Sin embargo, el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, le aseguró a este Diario que, “nosotros en el Congreso, luego de instalarse las sesiones, empezamos a ejercer el control político. Ya fue el Ministro de Salud. En la Comisión Tercera vamos a estar con el Banco de la República y Asobancaria. Y en plenaria estarán el ministro de Trabajo y el DNP. Así que nosotros estamos haciendo nuestra labor de control político. Ese control ya se comenzó a ejercer”.

El Congresista sostuvo que “ese informe lo van dando en las diferentes plenarias y las diferentes comisiones los ministros. El Gobierno ha sustentado la constitucionalidad de los decretos ante la Corte Constitucional”.

“En algún momento, el Gobierno consolidará las medidas en un documento y lo presentará ante el Congreso”, agregó.