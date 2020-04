"Gobierno dio pautas a mandatarios, pero son insuficientes para crisis"

Director de Fedemunicipios dijo que aunque alcaldes pueden usar más recursos, la presión social es muy grande

Aunque las circunstancias de la cuarentena son muy complicadas para los alcaldes de todo el país, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que se está haciendo lo posible con los recursos disponibles.

“Esta situación nos cogió a todos desprevenidos”, dijo Toro, anotando que el presidente Iván Duque “ha asumido el liderazgo que correspondía. Se han tratado de tomar las medidas correspondientes, pero hay circunstancias que se escapan del control, porque son consecuencias imprevistas. El derecho que se está protegiendo es el de la salud y la vida, pero en algunas regiones esto genera consecuencias sociales y económicas muy graves, porque hay gente que vive de una economía informal y controlarlos es muy difícil. Ese ha sido el gran problema para los alcaldes y las alcaldesas del país, más en unas regiones que en otras, y se ha venido resolviendo con el tema de las ayudas humanitarias. Sin embargo, los alcaldes se enfrentan a situaciones muy complicadas”.

Toro recordó que los alcaldes deben velar por “que se les dé a las familias que no han recibido ningún subsidio por parte del Estado una ayuda”. Eso implica un cruce de información que no es fácil. Además, en los municipios muy grandes hay una presión social enorme que es muy difícil de controlar. Y con respecto al tema de servicios públicos anunciados por el Presidente, la gente en muchos municipios cree que eso lo va a pagar la Alcaldía y el Alcalde no tiene plata para eso. Y han habido connatos de problemas de orden público por esa situación”.

Las zonas más seguras en este momento, se encuentran en la ruralidad colombiana, señaló Toro argumentando que “hay muchos municipios agrícolas en donde los dueños de fincas han entendido la importancia de contratar más gente, porque allá no se aglomera la gente, donde la posibilidad de contagio no es tan alta y la separación social sí se logra y se genera entonces la producción del sector agropecuario y los recursos para que las familias puedan comer. Nosotros consideramos que en muchas regiones del país, los finqueros pueden aportar mucho para que, conservando la salud y la vida las personas, puedan seguir produciendo”.

“Hay muchos municipios en riesgo y con muchas dificultades. Lo que ha hecho la Federación es tener un diálogo permanente y directo con el Gobierno nacional. Hay que destacar el papel del Ministerio del Interior, de la Consejería para las Regiones, de Planeación Nacional y del Presidente de la República, con quienes hemos venido hablando directamente para resolverle los problemas a los municipios en la medida que se van presentando. El Gobierno ha sido eficiente en sacar normas para que los municipios tengan herramientas para que hayan recursos disponibles que antes no se podían dedicar a la emergencia y que ahora sí”.

Sin embargo, sostuvo que no todo se ha podido resolver con los decretos, pues “tenemos muchos desafíos. La presión de la gente es muy grande. Los municipios tienen que actuar y estamos haciendo lo mejor que podemos en ese sentido”.

Para Toro, “los municipios más vulnerables son los de 5 y 6 categoría. Son los más afectados con lo que está pasando y los que evidencian una ausencia de recursos muy grande, para pensar la situación de la gente que ha tenido que ser confinada y los posibles enfermos por el virus. Muchos de estos municipios no tienen el virus y los alcaldes están tomando medidas de costo político y personal muy grande, cerrando las fronteras, buscando que la gente esté segura, que no lleguen personas que puedan transmitir el virus”.