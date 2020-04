Fiscal General cuestionó facultad de Inpec para liberar reclusos

“Es necesario verificar las facultades del director del Inpec para otorgar medidas de libertad”, sostuvo el fiscal general Francisco Barbosa al platear sus objeciones al proyecto de decreto de emergencia carcelaria durante una reunión virtual sostenida con la Comisión de Paz del Congreso.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, el Gobierno nacional prepara un proyecto de decreto que permitirá la salida de algunos reclusos para eliminar el hacinamiento en los penales y así impedir la expansión del coronavirus en las cárceles del país.

Barbosa analizó el proyecto de decreto, envió sus observaciones al Gobierno y expresó algunas inconformidades.

Según Barbosa, las excarcelaciones “se deben implementar por fases. Si se puede resolver el tema de algunas personas privadas de la libertad con un decreto corto y de rápida ejecución podríamos avanzar. Luego seguir con otro y así la justicia puede empezar a evacuar de forma escalonada”.

Así mismo, aseguró que la libertad condicional se puede conceder por los jueces de ejecución de penas rápidamente: “La justicia se debe concentrar en delitos no violentos con penas inferiores cinco años. Ahí le pido al Ministerio que me diga cuántas personas van a salir y en qué condiciones. Aquí tenemos una entidad que mañana no puede resolver mil solicitudes de libertad. El problema es cuánta gente, para saber las capacidades institucionales”.

Freno a criminalidad

El fiscal Barbosa hizo un llamado para que se definan lugares adecuados para entender los casos de personas sin ningún domicilio que saldrían a la libertad e hizo un llamado para que “las medidas transitorias no imposibiliten la ejecución de nuevas capturas. Con el proceso de legalización, esta emergencia no puede llevar a que me cierren los lugares de establecimientos carcelarios o no me dejen establecimientos carcelarios temporales”.

En este punto, Barbosa advirtió que pese a la emergencia por el coronavirus la criminalidad sigue funcionando y puso ejemplos: “Ayer se produjo la quema y el ataque a una ambulancia que venía de Barbacoas a Tumaco. Allí fueron asesinadas y carbonizadas dos personas, presuntamente por una disidencia del Oliver Sinisterra. En Villavicencio se presentó un homicidio múltiple. Capturamos a las personas y el juez de garantías tuvo que regresarlas a su propio domicilio”.

Así mismo, pidió respeto de las facultades de la Fiscalía, porque según el borrador de decreto “la Fiscalía tendría que cuidar, custodiar, trasladar personas en esos domicilios. Las Fiscalía y el CTI no tienen esa función. El Inpec debe realizarla. Debemos aprovechar para que el Inpec se convierta en una institución fortalecida. El Uspec solamente ejecutó el 7% del presupuesto, dejando de lado $200.000 millones de falta de ejecución en los proyectos de inversión”.

Doble instancia

Además, para Barbosa “en cualquier decreto debe haber una garantía de doble instancia, porque esas funciones que se establecieron en el proyecto de decreto dando a la Fiscalía la capacidad de definir la libertad de una persona es retornar al sistema inquisitivo y abandonar la esencia del sistema acusatorio”.

Por último sostuvo que la solución “no es solamente la de permitir que salga la gente. La solución es permitir que la gente salga en condiciones de supervivencia para garantizarle a todos los colombianos que en este momento están observando a la distancia que no se vaya a presentar un incremento de la criminalidad, que seguramente se presentará si no se toman medidas adecuadas donde los derechos humanos deben estar atados a unos mínimos establecidos en esta pandemia”.