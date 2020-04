En cerca de mil municipios libres de Covid-19 podrían aliviarse restricciones

Presidente Duque dijo que este tipo de medidas requiere una gran articulación con las gobernaciones y alcaldías para evitar que la ciudadanía eche al olvido el aislamiento social, que es necesario por un buen tiempo hasta que se supere la pandemia

Tras insistir a los ciudadanos en la necesidad de acatar la cuarentena nacional para quitarle velocidad a la expansión del coronavirus, la cual se extenderá hasta el 26 de este mes, el presidente Duque indicó que entre las medidas que se analizan está adoptar un sistema de semáforo, el cual implica que las mayores restricciones a la movilidad de las personas se aplicaría en las regiones más afectadas por la pandemia.

Reveló que en este momento hay más de 1.000 municipios de los 1.203 con los que cuenta el país en donde no hay reporte de infectados.

El Jefe de Estado explicó que “me llegaron mensajes de comunidades que me dicen, Presidente, pero aquí no tenemos un caso y usted nos tiene a todos metidos en la casa (…) en la medida en que todo se vaya reforzando podríamos movernos a un sistema de semáforos y de alertas, muchos países están en esa discusión”.

No obstante Duque puso de presente que “es importante que también esta conversación la tengamos, pero eso va a requerir no solamente de un gran trabajo de articulación con gobernaciones y alcaldías, sino también un trabajo muy rápido de monitoreo para que no se vaya generando un sentimiento de libertinaje en el sentido de movilidad que vaya a generar una mayor propagación”.

El sistema de semáforos haría parte del aislamiento inteligente que ha mencionado el presidente Duque y que debe ir en seguida del Aislamiento Preventivo Obligatorio, que hoy vive el país.

El Mandatario ha explicado que el aislamiento inteligente consiste en que, sin dejar de lado algunas de las restricciones para proteger la vida de los colombianos del agresivo virus, “se pueden ir retomando actividades con mayores y mejores protocolos de salud”, como se ha hecho en Corea y Singapur.

Incluso, el Gobierno también analiza entre las medidas a futuro para enfrentar el coronavirus permitiendo que a la vez el país dentro de lo posible siga funcionando, la estrategia del acordeón.

Esta consiste en un aislamiento intermitente de 70 semanas, en principio con siete ciclos durante un año y medio.

Precisamente en el Ecuador tienen previsto a partir del próximo lunes aplicar el sistema de semáforo con distintas restricciones según la gravedad de la pandemia en las diferentes provincias, ya sea estén en rojo, naranja o verde.

Para tal fin, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) dispone de una herramienta informática con la cual puede hacer un seguimiento a la progresión de la infección en las diferentes regiones.

Como consecuencia en las provincias que marcan color rojo se mantendrán las medidas más duras como el aislamiento obligatorio y el toque de queda. Mientras que las regiones que registren verde o amarillo tendrán medidas diferenciadas.

Gobierno defiende medidas

El Presidente de la República defendió ayer las medidas que ha tomado su gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus, después de que el pasado lunes decidió extender hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio.

“Cuando a mí me dicen: salga ya y pida una emisión, no. O sea, aquí hay que mirar las herramientas que sean sensatas, válidas, oportunas y, óigame esto, sostenibles”.

Agregó que “hoy las herramientas que Colombia ha venido empleando no son herramientas menores, porque nosotros hemos combinado, no solamente los recursos para atender la salud, donde vamos a darle más de $4 billones, casi $5 billones de manera extraordinaria a atender la emergencia”.

En ese mismo sentido, aseguró que el Gobierno nacional va a “pagar deudas viejas en el sistema de salud por cerca de otros $5 billones, que es el esquema de Punto Final, que venía ya en una fase de aceleración antes de la crisis de la Covid-19, y estamos cubriendo muchos de estos programas sociales”.

Así mismo, recalcó que con el programa de garantías crediticias que Colombia ha habilitado, a través de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías (FNG), se otorgan ayudas para micro, pequeños y medianos empresarios por cerca de $70 billones.

No obstante, el Jefe de Estado llamó de nuevo la atención a quienes pretenden violar las medidas del Aislamiento Preventivo Obligatorio, y afirmó que este no es un tiempo para ‘vivezas’, sino para actuar con sentido de responsabilidad personal, porque en esta emergencia hay mucha gente jugándose la vida para que la cuarentena nacional salga bien.

Recalcó que como la pandemia no se va a ir después de la cuarentena y va a estar presente en la humanidad, mientras se desarrolla una vacuna, “lleva a que todos tengamos que hacer unas reflexiones inteligentes de cómo vamos a enfrentar una pandemia que va a estar allí”.

Llegan pruebas rápidas

Hoy arribarán al país 47.000 de las más de 1 millón de pruebas rápidas de coronavirus a que se comprometió Laboratorios Abbott. Así lo anunció en una carta que dirigió al presidente Duque.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el primer lote de estas pruebas llegaría el pasado lunes, pero no fue así. El Gobierno ha explicado que no ha sido fácil su adquisición porque muchos países pujan por conseguirlas.

Las pruebas rápidas no son de diagnóstico como las que hasta el momento se hacen en Colombia sino de detección, dando un resultado aproximado. No obstante, tienen la ventaja que se puede masificar su uso y por tanto, es más fácil individualizar los enfermos antes que sigan infectando a otras personas.

También, otros importadores lograron la autorización del Invima para traer pruebas rápidas a Colombia.

De otra parte desde ayer comenzó la entrega del Ingreso Solidario que dispuso el Gobierno a 3 millones de familias vulnerables que no están en ningún programa social, con $160.000 para ayudarles a que puedan adquirir alimentación durante la cuarentena.

Los beneficiarios de este programa fueron identificados a partir del cruce de información contenida en el Sisbén IV y registros de la encuesta Sisbén III, entre otros.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público implementará el esquema de distribución de los recursos. Se han establecido dos metodologías para los beneficiarios del Ingreso Solidario: en una primera etapa, quienes ya tienen cuenta en una entidad financiera recibirán una comunicación de su banco y luego, la transferencia de los recursos.

En una segunda etapa, para aquellos que no tienen una cuenta en el sistema financiero, se hará la apertura de un producto digital de fácil uso por medio del teléfono móvil en un proceso simplificado.