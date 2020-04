Emisoras comunitarias también afectadas por crisis del coronavirus

El derecho a la información de la gente que habita en las regiones más alejadas en Colombia estaría en peligro debido a que las emisoras comunitarias se han visto fuertemente golpeadas por la crisis nacional que ha producido el nuevo coronavirus. Estos medios alternativos, a diferencia de la gran radio comercial, no cuentan con la pauta publicitaria que les permita sobrellevar este duro momento para el país.

La presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), Adriana Hurtado, dijo a EL NUEVO SIGLO que, “lamentablemente no hay forma hoy de pagar fácilmente, por ejemplo, las emisoras comunitarias y el valor relacionado con el espectro electromagnético. Esto significa que esas emisoras están a punto de cerrar y esa información de las ciudadanías locales es vital en territorios donde prácticamente la gente se informa es a través de esos pequeños medios de comunicación”.

Por su parte, Yolanda Plazas, presidenta de la Federación de Medios Comunitarios de Colombia (Fedemedios), dijo a este Diario que el sector viene de tiempo atrás con una difícil situación “por la falta de apoyo y que no han valorado quienes administran los municipios, quienes administran las gobernaciones, el gran beneficio de la radio comunitaria para las comunidades”.

Agregó la directiva que, de hecho, la situación comenzando el año se puso más difícil para estas radios porque, por un lado, estaba el inicio de las nuevas administraciones departamentales y municipales con la estructuración de los planes de desarrollo y gobierno, y por el otro, explicó que enero y febrero son muy difíciles “para cualquier medio de comunicación, especialmente para la radio comunitaria. Sin embargo, se sostienen así sea con rifas o pidiéndole a la gente una ayuda”.

Y ahora aparece esta pandemia, dijo, “que nos ha cerrado absolutamente todo, primero porque los pocos clientes que estaban anunciando me avisaban del departamento del Chocó, un municipio que se llama Lloró, que ya no le quedaban sino como 4 clientes. Otro, también, en el departamento del Meta me decía “tengo 3 clientes de $40.000 cada uno que me pagan una cuñita diaria, y resulta que suspendieron pues están cerrados y no están vendiendo, y si no están vendiendo cómo van a pautar””.

Plazas dijo que la junta directiva de Fedemedios ha sostenido varias reuniones para analizar la problemática que se está presentando con la radio comunitaria y, “la idea es organizar un documento para enviárselo al Presidente de la República y decirle que estas personas que hacen radio comunitaria, prácticamente están invisibles porque no forman parte de ningún listado, no están recibiendo ningún tipo de ayuda”.

Añadió que las radios comunitarias tenían que pagar en marzo pasado al Estado el uso del espectro, “sin embargo, el Ministerio de las TIC nos amplió el plazo hasta el 31 de mayo”.

No obstante, Plazas dijo que las radios comunitarias tienen también que pagar Sayco, “tenemos una pelea gravísima con Sayco por la forma tan descabellada del pago que quiere exigirle a la radio comunitaria, y la radio no tiene cómo hacer esos pagos”. Agregó que también tienen que pagar la energía, el Internet y el arriendo de los sitios en donde operan, así como los arreglos de equipos.

Concluyó que todos estos costos en el momento presente “están poniendo en riesgo el servicio que brinda la radio comunitaria”.

Concesión

Desde septiembre del año pasado el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones prepara un proceso de adjudicación de emisoras comunitarias en todo el territorio nacional por 20 años, prorrogables por el mismo lapso.

Actualmente hay 626 concesionadas, la mayoría de las cuales espera renovar la autorización, en tanto que otros interesados se presentan por primera vez.

La radiodifusión comunitaria es un servicio público orientado a satisfacer necesidades de la comunicación en el municipio o área objeto de cubrimiento, facilitando el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes a través de programas radiales que promuevan el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.

En el proceso para esta adjudicación, el Ministerio recibió 706 propuestas por parte de comunidades organizadas que manifestaron su interés por operar estos canales, frente a lo cual anunció el pasado 4 de marzo que, hasta el 24 de ese mes se analizarían las observaciones formuladas al informe preliminar. “La publicación del informe final de evaluación se llevará a cabo el 25 de marzo de 2020, donde el país conocerá cuáles serán las comunidades que estarían habilitadas para operar estos canales que aportan en la construcción de una sociedad más empoderada e informada”, indicó esta cartera.

No obstante, esto no ocurrió y la adjudicación de las emisoras comunitarias está suspendida por la crisis del coronavirus y el Ministerio no se ha pronunciado sobre cuándo se reactivará el proceso.