El golpe al consumo será drástico y cambiará con el Covid-19

El investigador y analista Camilo Herrera, hace una radiografía sobre la demanda de los hogares colombianos en esta Semana Santa y el rumbo que está tomando la economía con la coyuntura actual

El consumo de productos durante la Semana Santa va disminuir, pero no se sabe hasta qué punto. De acuerdo con el presidente de Raddar, Camilo Herrera, “por lo general la Semana Santa genera un gasto adicional de $20.000 por persona por cada millón de consumo, debido a los viajes y al turismo que realizan en el periodo, pero ahora la disminución de estas cifras va a ser salvaje sobre todo para el turismo, los cinemas, los restaurantes, en la ropa como trajes de baño y los combustibles”.

Con la situación actual del confinamiento, Herrera señala que “el golpe al consumo es salvaje y cambiará con la Covid-19, porque claramente hay una transformación gigantesca, empezamos a entender las cosas distintas porque se deben analizar tres momentos: antes del aislamiento algunos hogares tuvieron la oportunidad de aprovisionarse en ingresos y productos, pero otros no; durante el aislamiento, se ha presentado mucha incertidumbre, la gente no sabe si el confinamiento va a acabarse o va hasta junio, hay mucha especulación, eso causa que los hogares dejen de consumir y dejen de comprar por ejemplo, entretenimiento, tecnología, carros, combustible, etc., que son sectores muy golpeados. Otra situación es cuando salgamos del aislamiento, en que vamos a recuperar el consumo pero con otras preferencias que antes no se contemplaban, como el alcohol, los geles antibacteriales, todos los desinfectantes, porque sabemos que el virus no se acaba de un momento a otro”.

La otra canasta

Referente a si la canasta del consumidor va a cambiar, Herrera sostiene que “la canasta va a cambiar radicalmente, muchos de esos comportamientos se van a transformar, los sueños de muchas personas van a querer que sean más inmediatos, como la educación, las compras de vivienda, los vehículos no tanto los viajes porque no se sabe cómo va a quedar ese sector, pero desde luego todo va a cambiar”.

El analista señaló que, sin embargo, hay otra serie de productos vinculados al dólar que “van a presionar, no es el caso de los computadores ni los televisores, sino el de productos como la harina para el pan, el arroz, las lentejas y los frijoles, muchos de ellos importados que desde luego, sufren el alza de la divisa”.

La inflación

Asimismo, el investigador de consumo insistió que “de pronto va a ver un alza de la inflación hacia niveles cercanos al 5% anual, pero puede que al final del año esa cifra se vuelva a meter dentro del rango establecido por el Banco de la República del 4%”.

“También la clave es que la inflación no le pegue a las tasas de interés, pero ese no es el panorama que se ve actualmente con una disminución en el costo del dinero, eso desde luego inyecta liquidez al mercado y facilita la demanda”, asegura Herrera.

Respecto a lo que está dejando esta cuarentena forzosa, el investigador dice que “detrás de todo esto uno se puede hacer muchas reflexiones, la gente aislada con su familia empieza a tener comportamientos que había olvidado, como compartir, jugar cartas, hacer comidas, charlar, en esto la relación con la familia juega un papel fundamental, además la gente que vive sola vive una experiencia que nunca ha vivido, yo creo que tan pronto salgan del aislamiento van a conseguir pareja, además, se ha visto que la gente se está rodeando cada vez más de las mascotas, ya son parte del hogar”.

Según el analista, “la gente ya no va a dejar las cosas para después, la relación de tiempo-espacio cambió y eso transforma el mercado, mucha gente que tenía pensado crear su propia empresa, lo va a hacer de una, no van a esperar más, pero eso le sirve a la economía para su recuperación”.

El desempleo

Pero otra consecuencia de esta situación que vive el país es el desempleo. El investigador sostiene que “el desempleo va a crecer de manera importante pero no se puede especular sobre eso. Puede ser de entre 2% y 3% dependiendo de cuánto dure el aislamiento, el impacto no lo conocemos pero esperamos que salga al final de mes lo que verdaderamente pasó en marzo para hacerse una idea. Al final esa es la medida más importante para saber cómo se está transmitiendo la crisis, pero estamos teniendo un desempleo creciente, donde esperamos no ver las tasas que tuvimos en 1999, del 19%-21%, y una recesión de casi el 4%, pero eso no parece improbable”.

En el aspecto de las medidas que está tomando el Gobierno para aliviar en algo la crisis económica, Herrera indicó que “el Gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales están tomando medidas sensatas, en eso hay diversas posiciones, pero quien sabía cómo se iba a bailar este baile, nadie, pero el Gobierno actuó de manera lógica. Primero, ordeno lo que se debía hacer, de dónde se iba a sacar plata y luego decretó la Emergencia Económica, y poco a poco ha ido sacando las medidas y los decretos para poder actuar”.

“No se debe olvidar que cuando decretó la emergencia lo hizo luego de ser acordada con mesas de trabajo de todos los sectores, esa es una lección de políticas públicas con responsabilidad del Gobierno”, sostiene el analista.

En lo concerniente a lo que va a crecer la economía este año, sostiene que “esa es la pregunta del millón, desde luego no vamos a crecer 3,5% como se preveía, pero podríamos esta entre 1% y 2,5% y en el peor de los casos cercano a cero, pero todo esto depende de lo que vaya a durar el confinamiento”.

Lo que importa

Otro elemento que puede influir en la economía es que este año disminuyan considerablemente las remesas de los colombianos. “Alguien que deje de mandar las remesas va a provocar problemas para las familias, seguramente seguirán llegando menos dólares, pero también hay que ver que el precio del dólar se ha incrementado, por lo que al cambio pueden dar más pesos”.

El presidente de Raddar, señaló que actualmente hay variables que pasan a un segundo plano, “puede resultar que esté loco, pero en este momento lo que menos importa es el precio del petróleo, la regla fiscal que se vaya para el diablo, hoy lo que importa son otras cosas y si el país se tiene que endeudar que lo haga como ya lo dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya sea con el FMIU el Banco Mundial o el BID, o el Banco de la República. Por eso tengo que elogiar al ministro Carrasquilla, para mí es el mejor ministro de Hacienda. Es que mire, si Colombia no tuviera el colchó con un crecimiento por encima del 3%, el manejo de sus reservas y una inflación controlada, hay sí que tendríamos problemas. Con esto no quiero decir que estamos salvados del impacto sino que estamos preparados para resistir el impacto, y este país se puede recuperar como ya lo ha hecho en otras ocasiones”.