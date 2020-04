Duque y Pompeo ratificaron su apoyo para enfrentar el Covid

Reiteraron su apoyo y alianza el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo y el Presidente de la República, Iván Duque, para enfrentar la emergencia que ha generado la pandemia del Covid-19.

A través de sus redes sociales, Pompeo informó que también habló con el mandatario colombiano para continuar con lucha para mejorar las condiciones para los venezolanos que se han visto forzados a migrar por causa del régimen de Nicolás Maduro.

Spoke today with @IvanDuque to reaffirm the importance of the U.S.-#Colombia partnership and our enduring friendship. We are working together to meet the public health needs arising from #COVID19 and to improve conditions for Venezuelans forced to flee the Maduro regime.