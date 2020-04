Cuarentena, el mejor ‘antídoto’ contra el coronavirus

Colombia aún no ha llegado al pico de la curva epidemiológica, por eso la estrategia de aislamiento aplicada por el Gobierno nacional es la mejor, por ahora, para cortar el avance de la pandemia

En medio de la emergencia sanitaria por la epidemia del Covid-19, Colombia está apostando a la cuarentena como principal arma para evitar que la curva de contagios se salga de control y genere no solo una cantidad exponencial de contagios sino de decesos.

Al cierre de esta edición, el Instituto Nacional de Salud había reportado 1.406 casos confirmados y 85 recuperados del virus. El número de muertos llegó a 32 frente a 25 del día anterior.

El foco de la infección se encuentra por ahora en Bogotá que presenta 695 casos; seguido del Valle del Cauca con 179; y de Antioquia con 150. La entidad de salud insiste en que del total de infectados 575 fueron casos importados; 428 son casos relacionados, es decir, personas que tuvieron contacto con los infectados; y 403 casos en estudio.

Por ahora la única manera de frenar el virus como lo han repetido los expertos es la cuarentena, una medida que no es nueva, y que ha permitido enfrentar la expansión del coronavirus. Claro está que entre más se ha demorado el aislamiento los efectos, luego de varias semanas son superiores.

América

El Gobierno colombiano declaró el aislamiento el 24 de marzo desde la media noche y la medida continuará hasta el 13 de abril para todos los colombianos y hasta el 30 de mayo para los mayores de 70 años, quienes son los más vulnerables al virus.

Unos días antes, el 16 de marzo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró la restricción de circulación interna de la población, es decir, el toque de queda. Sin embargo, algunas poblaciones como Guayaquil no atendieron el llamado y hoy es un foco de infección en la región. Ecuador ha reportado 3.465 casos de infectados y 172 muertos.

Mientras tanto en Brasil la cuarentena no es total y están exentos para funcionar centros religiosos, ventas de lotería y otros negocios que mueven la economía del vecino país. El confinamiento allí ha sido bautizado de vertical, es decir que solo están obligados a quedarse en casa las personas mayores de 60 años y quienes han presentado algún tipo de afección de salud. Pese a que el gobierno central no ha decretado la cuarentena algunos estados como el de Sao Pablo ya la declararon y siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El gigante latinoamericano reportó 58 muertes el pasado viernes, la cifra más alta registrada hasta ahora, y más de 9.000 casos confirmados.

El gobierno argentino declaró el 19 de marzo el aislamiento preventivo por 12 días. Sin embargo, la extendió hasta el lunes 13 de abril cuando comenzará a levantarse de manera paulatina, pues según declaraciones del presidente Alberto Fernández “salir de la cuarentena tiene que ser una cosa muy cuidada porque si salimos como si nada hubiera pasado nos llega una persona de España dos días antes y nos puede hacer un estrago”. En el país austral se han reportado 1.353 casos y 42 muertos por el coronavirus.

Estados Unidos también presenta una situación complicada. El presidente Donald Trump, que se había resistido a un aislamiento general por el coronavirus, dio su brazo a torcer y extendió la medida hasta el 30 de abril. Las muertes confirmadas al 4 de abril sumaron allí 32.284 y los contagios superaron los 247.000, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El foco de la pandemia ha sido Nueva York.

México declaró la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril. El país presenta 1.688 casos y más de 60 muertos. El lugar más afectado es Ciudad de México con 384. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la medida, que aplica tanto al sector público como al privado, aplica hasta el 19 de abril.

Otras medidas

Los epidemiólogos insisten en que la cuarentena no es una medida que pueda luchar contra el virus de manera efectiva. Simplemente colabora para ganar tiempo y así poder fortalecer al sistema de salud para cuando se alcance el pico de la infección.

Alemania, Singapur y Corea del Sur, por ejemplo, no solo implementaron el aislamiento social, sino que además aumentaron la cantidad de pruebas que hacían a sus ciudadanos, un asunto en el que Colombia está rezagado.

Hasta el momento Colombia solo tiene una máquina, que presentó fallas en los primeros días, y próximamente contará con una más.

El asunto es que el Instituto Nacional de Salud está realizando cerca de 1.600 pruebas diarias. Y algunas universidades como la Nacional y La Salle pueden contribuir con otras mil más.

En Colombia la orden de confinamiento comenzó oficialmente el 24 de marzo, sin embargo los departamentos centrales del país, Cundinamarca y Meta, así como Bogotá, habían tomado la medida el 19 de marzo. Si bien el Gobierno nacional fue criticado por haberse pronunciado casi una semana después, el ejercicio ha demostrado buenos resultados.

Resultados

¿Cuáles han sido los resultados e implicaciones de este primer periodo de cuarentena? Pese a que la medida ha servido para controlar la expansión del virus no hay que negar que el confinamiento de la población también tiene puntos negativos.

1. Salud pública

Confinar a la población evita disparar curva de contagios, pues Colombia registró su primer caso el 6 de marzo y ha ido subiendo paulatina más no exponencialmente como ha sucedido con otros países como Brasil, México y Estados Unidos. Cabe anotar, que en la región el caso de Venezuela presenta una gran incógnita pues registra muy bajos contagios y no tiene estadísticas certeras y seguros.

2. Excepciones a la regla

Pese a que el Gobierno ha dicho que esta medida se tomó con calma, el Distrito Capital insiste en que las medidas aún son laxas y que esto puede aumentar la curva de contactos en algunos lugares del país. Algunos departamentos como Cundinamarca han tomado medidas de militarización, mientras que otros registran una alta tasa de multas por incumplimiento de la norma. Además, las personas que trabajan al día han mostrado su inconformismo pues la parálisis los ha afectado tanto que no pueden pagar su sustento diario. Los gobiernos han anunciado subsidios.

3. Plan socioeconómico a hogares pobres

El Estado busca que gente no salga de casa y trata de ayudar a familias más pobres, pero hay polémicas por alcance de subsidios y ayudas, demoras en créditos a empresas, gente suspendida de trabajos, problema venezolanos

4. Flanco económico

Hay debate entre quienes quieren una cuarentena más drástica, así implique cerrar economía, y los que dicen que no es lógico hacerlo porque vendrá hambre, desabastecimiento, saqueos, despidos, quiebras y otros problemas.

5. Flanco regional

En algunas ciudades sí se cumple con disciplina, pero en otras no. Juegan implicaciones como mayor o menor empleo formal, zonas con muchos campesinos que no les dejan moverse, caso de zonas aisladas a las que no ha llegado el coronavirus, pero tampoco ayudas.

6. Violencia no se detiene

Mientras el país le presta atención a la emergencia sanitaria, siguen los asesinatos de guerrilleros desmovilizados y los grupos armados continúan confinando poblaciones chocoanas. Tampoco se han detenido los ataques a las misiones médicas ni el homicidio de líderes sociales. Al contrario, parece que los ilegales están aprovechando para hacer de las suyas. Eso sin contar con que la cuarentena en los hogares está facilitando o agravando casos de violencia intrafamiliar.

Extensión de cuarentena, tema pendiente

Según dijo el presidente Iván Duque en un Facebook Live desde la Casa de Nariño, “varias personas me han preguntado si después de la cuarentena vamos a volver a la normalidad. Quiero decir que no vamos a volver al país que teníamos hace dos meses. Estamos en una situación muy complicada para Colombia y para el mundo, porque el virus no se va a ir después de la cuarentena. No se ha ido de ningún país. Este no es un tema de uno ni de dos, ni de tres meses. Estamos trabajando con los científicos y dependiendo de cómo esté la lectura de la curva para comienzos de la próxima semana, podremos decir si la medida se amplía o pasamos a un aislamiento inteligente”.

Duque agregó que mientras surge una vacuna “nosotros debemos entender claramente que nos vamos a tener que adaptar como sociedades protegiendo la vida, la salud a los más vulnerables, el empleo y mantener la resiliencia de nuestros países con medidas como la cuarentena nacional. Esta pandemia crece aceleradamente, porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos, el virus se esparce con facilidad y golpea con una alta tasa de letalidad a personas mayores de 70 años y a personas que hayan tenido enfermedades previas”.

El mandatario sostuvo que la medida de aislamiento busca que “la pandemia no crezca de manera exponencial; que protejamos al sistema de salud para poder atender a los pacientes más críticos; y lo más importante salvar vidas”.