Crece expectativa por aislamiento inteligente

Gobernador de Cundinamarca advirtió que no habrá movilidad en su departamento durante el puente del 1º de mayo

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, declaró este fin de semana de manera categórica que, “independientemente de las medidas que se tomen después del 27 de abril con relación al aislamiento, los gobiernos Nacional, Distrital y Departamental hemos acordado que el puente del primero de mayo no habrá circulación de vehículos por las carreteras” de ese departamento.

García recalcó que, “el puente del primero de mayo no es un puente festivo, no son vacaciones y no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de los cundinamarqueses ni se retroceda en todo lo que hemos logrado conteniendo el Covid-19”.

“Existe una preocupación en muchos municipios de que la gente entienda que por acabar la cuarentena ya puede salir normalmente. No son vacaciones y el fin de la cuarentena no significa que todos podamos salir”, puntualizó el gobernador García, quien anticipó que las sanciones para quienes circulen por las vías departamentales irán desde comparendos hasta inmovilizaciones de vehículos.

“No son vacaciones”

La posición de García coincide con la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calculó en 600 el número de muertos que podría ocasionar el levantamiento incontrolado de la cuarentena el 27 de abril.

“No es por desafiar al Presidente. No es por capricho. Bogotá tiene medidas excepcionales que no necesariamente el país tiene que tomar”, explicó López, insistiendo en que, “no es por competirle al Presidente, es porque Bogotá tiene la mitad de los contagiados. Bogotá está en peligro”.

En una actitud similar está el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien contempla la posibilidad de que la cuarentena se extienda tres meses.

En medio de estas posturas, cabe traer a colación lo que le dijo ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a EL NUEVO SIGLO: “Las medidas que hemos tomado nos han permitido aplazar el pico de la epidemia que, inicialmente, sin intervenciones, proyectábamos que se iba a presentar hacia mediados de mayo, con un total de 900.000 personas infectadas simultáneamente, lo que sería algo catastrófico”.

“Los números básicos no han cambiado: el 100% de la población es susceptible de contagiarse; por lo menos el 50% tendría que infectarse para que se apague la epidemia; unos 4 millones requerirían servicios de salud; y 1 millón, cuidados intensivos”, sostuvo Ruiz, agregando que “como no hay vacuna, el reto es dosificar esas cifras a lo largo del tiempo. Debemos estar preparados para aperturas limitadas y para otras cuarentenas hasta finales del año, por lo menos”.

En este contexto, el presidente de la Asociación de Facultades de Medicina (Ascofame), Gustavo Quintero, afirmó hace poco que el aislamiento preventivo obligatorio “bien podría prolongarse por lo menos hasta el 30 de mayo, en virtud de retrasar el pico de contagio que puede darse, habida cuenta que la mayoría del virus está circulando libremente en la comunidad”.

Aislamiento inteligente

En todo caso, lo que el Gobierno está preparando no es un levantamiento de la cuarentena el 27 de abril.

Este fin de semana, el presidente Iván Duque afirmó que en los próximos días se le informará al país las medidas que se tomarán después del 27 de abril, cuando concluya la cuarentena nacional.

“Quiero ser muy claro: nosotros vamos a estar trabajando con el equipo de epidemiólogos y de infectólogos” ayer, y hoy para hacer esta semana “una valoración estricta de cómo va nuestra curva epidemiológica, de cómo se va avanzando también con los protocolos para los sectores, y transmitirles a ustedes, con mucha claridad, todas las medidas que esperamos estén implementadas después del 27 de abril”, aseguró.

El Mandatario señaló que el panorama es “muy complejo”, porque no hay vacuna contra el Covid-19 y en ese escenario, es posible que el virus esté en el mundo entre 12 y 18 meses.

Duque subrayó que el gran reto que les espera a los colombianos no es “quedarnos todos encerrados por 18 o por 12 meses, porque no lo podemos hacer”, sino trazar un “camino a través del cual nuestras sociedades se adapten y se preparen para enfrentar, así como evitar que el coronavirus nos arrase con todo lo que hemos construido durante tantos años”.

Por esto, aseveró que, “es muy importante que hagamos un especial énfasis en que todos debemos cambiar nuestro comportamiento y tenemos que asumir un comportamiento de cultura y de disciplina ciudadanas muy clara”.

Reiteró que, “no podemos regresar a esa vida que teníamos antes de la cuarentena; claramente nosotros tenemos que ajustarnos a esos cambios. ¿Y por qué? Porque tenemos una pandemia que está viva en el mundo, que contagia mucho más a los jóvenes, pero que es más letal para las personas mayores de 60 y aún más, con las mayores de 70 años”, explicó el Jefe de Estado.

Transporte masivo

Con respecto al proceso de adaptación y los cambios de comportamiento, el Mandatario recalcó que, “nos va a tocar usar tapabocas, tener distanciamiento, seguir teniendo las reglas de higiene de manera permanente”.

En el mismo contexto, dijo que se requiere de “un gran trabajo con las autoridades locales en el uso del transporte masivo, porque no queremos grandes aglomeraciones y no podemos dejar que el transporte masivo se convierta en un foco de propagación”.

Finalmente, agregó que estos “principios mínimos que les acabo de compartir, son principios que deben estar allí para proteger la vida y proteger la salud de los colombianos”.