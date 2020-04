Construcción: obreros, empresas y alcaldes deben trabajar unidos

Para el Gobierno, es fundamental que en la reactivación del sector de la construcción que se inicia hoy, deba haber un trabajo coordinado entre obreros, empresas y alcaldes. Así lo estableció el Ejecutivo al señalar que están listos los protocolos de seguridad, pero cada alcalde debe supervisar la forma como se aplican y la gradualidad en las operaciones. Asimismo, los trabajadores y empleados deben estar atentos al cumplimiento de las reglas, y denunciar a quienes no las respeten.

El ministro de Vivienda, Jhonatan Malagón, dijo que se deben establecer horarios flexibles para disminuir la interacción social y asegurar una menor concentración de empleados. Asimismo dijo a EL NUEVO SIGLO, que reiniciar 390 obras en los planes de agua y una reapertura de la construcción de vivienda.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué medidas se han diseñado para proteger a los obreros y al resto de los trabajadores de la construcción en este reinicio de labores?

JHONATAN MALAGÓN: Las medidas establecen los lineamientos que deben cumplir los proyectos del sector edificador que reinician actividades hoy. Es importante aclarar que cada proyecto debe tener su propio manual de implementación del protocolo, el cual debe ser enviado al Ministerio de Vivienda a más tardar el 30 de abril. Entre las disposiciones que dicta la circular se exige que por cada 100 trabajadores haya un supervisor de seguridad y salud, también la dotación de gel antibacterial, tapabocas y guantes. Adicionalmente, las obras tendrán que adoptar horarios flexibles para disminuir la interacción social, asegurar una menor concentración de empleados. Invitamos a todos los colaboradores a supervisar el cumplimiento de los manuales y a reportar si esto no está sucediendo. Debemos cuidarnos entre todos. Solo así, juntos, podremos enfrentar este desafío y salir fortalecidos.

El reinicio

ENS: Una vez finalice la cuarentena, ¿cuál es el plan para reactivar la vivienda?

JM: Aquí debo insistir en que, de forma responsable, gradualmente se van a retomar los trabajos en muchas obras de construcción en el país, es decir que estamos listos para reactivar el mercado a un ritmo diferente pero firme.

Las cifras de los primeros meses del año en materia de ventas de vivienda fueron muy positivas. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), aumentaron 16,7% y el dato relevante está en la Vivienda de Interés Social (VIS), donde crecieron 28,7%. Incluso, los rangos medio y alto (No VIS), a pesar de registrar una variación de -1,2%, empezaron a revertir la tendencia. Esto evidencia que el año había comenzado augurando resultados favorables para el sector. Lo que sigue -y los constructores son conscientes de ello- es ajustarse a un nuevo escenario que está lleno de desafíos, por lo pronto, ya comenzamos con el primero: volver a retomar labores.

ENS: ¿Qué tanto está afectando al sector de la vivienda la actual coyuntura?

JM: Ha tenido gran impacto en las ventas y sobre todo en las iniciaciones de viviendas. Con el aislamiento preventivo obligatorio se pararon cientos de obras de construcción; precisamente, por eso tomamos la medida necesaria, pero responsable, de reactivar las obras del sector edificador desde hoy. Tenemos el reto de proteger el patrimonio más importante de las familias colombianas, la vivienda, pero –reitero– también tenemos el deber de hacerlo de forma responsable.

Planes de agua

ENS: ¿Se van a reactivar los planes de agua?, la cuarentena dejó al descubierto la crítica situación del servicio en muchos municipios, como en La Guajira.

JM: Estamos trabajando para reactivar los proyectos y así continuar con la ejecución de más de 390 obras que tenemos. Por eso, expedimos protocolos de bioseguridad no solo para garantizar la operación segura de nuestros sistemas de agua sino también para continuar con la ejecución de las obras. En cuanto a La Guajira, desde el inicio de esta emergencia habilitamos diferentes mecanismos para asegurar la prestación de agua. Este departamento está en el corazón del presidente Iván Duque y es prioridad para el Gobierno nacional, por eso, estamos desarrollando el programa de transformación social a través del agua más ambicioso en la historia del país, Guajira Azul.

ENS: ¿Qué recursos se tendrán disponibles para que los usuarios adquieran vivienda nueva este año?

JM: Para el año 2020, tenemos 36.420 cupos de subsidio familiar de vivienda a través del programa “Mi Casa Ya”, por un valor de $785.000 millones para que los colombianos más vulnerables puedan hacer realidad su sueño de convertirse en propietarios.

ENS: Hay denuncias sobre trabas de bancos con las aprobaciones de créditos para la construcción, no solo para los compradores de vivienda sino para las empresas constructoras, ¿qué se podría hacer al respecto?

JM: Cada entidad financiera tiene políticas diferentes, y, quizás, la emergencia haya obligado a hacer más exigentes los procesos. Lo cierto, a propósito de la coyuntura, es que el 18 de marzo se lanzó el alivio financiero que a los deudores les ofrece la posibilidad de refinanciar las obligaciones hipotecarias, extendiendo los plazos de tal manera que tengan un alivio y no queden reportados ni vean afectada su historia crediticia, y la banca ha respondido. Uno de cada cuatro créditos hipotecarios recibió el alivio, lo que significa que actualmente, cerca de 443.000 hogares que tienen créditos por más de $32 billones se han beneficiado de estas ayudas financieras.

Los alivios

ENS: ¿Sí están llegando los alivios para los arrendatarios y arrendadores que diseñó el Gobierno?

JM: Las medidas que lanzamos para los arriendos en Colombia buscan proteger tanto a arrendadores como arrendatarios, no favorece más a unos que a otros y no incentiva la cultura del no pago, incentiva el diálogo y la solidaridad, entendiendo que todos estamos pasando por un momento difícil. Las cifras preliminares indican que en el 80% de los casos los colombianos siguen pagando sus obligaciones y que del 20% restante que no lo ha hecho un 70% está llegando a acuerdos.

Los subsidios

ENS: ¿Cómo se están aplicando los subsidios de los servicios públicos, sobre todo del acueducto y alcantarillado?

JM: Hasta el 31 de diciembre del 2020, los municipios y distritos podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales que tienen estos servicios, subsidios máximos del 80% del costo del suministro para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del 40% para el estrato 3. Lo anterior en la medida en que cuenten con los recursos necesarios. Para esto, los concejos municipales deben expedir los acuerdos transitorios que implementen la medida.