Conozca cierre de estaciones de TM por desinfección

Desde hoy, primer día de la extensión de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, varias rutas zonales del Sistema Integrado de Transporte Púbico (los buses azules) tendrán modificaciones en algunos puntos de la ciudad y algunas estaciones del Transmilenio estarán cerradas por labores de desinfección.

De esta forma, y respecto al Sistema Integrado estos son los cambios:

El servicio 488 Lomas – Rincón de Venecia se modificó su ruta a la altura del Rincón de Venecia omitiendo la Carrera 56A y tomando la Diagonal 48 Sur.

La Ruta C80, Las Aguas – Isla Del Sol, a partir de hoy presenta un cambio en el Rincón de Venecia a la altura de la Diagonal 50 Sur. Así mismo, Urbano 56ª Porciúncula – Isla Del Sol, es una ruta que ahora tomará la Calle 67B Sur en el sector del Rincón de Venecia.

Por último, el Servicio 59A Centro – Isla del Sol, un trayecto de la ruta que pasará por la Diagonal 50 Sur y la Carrera 59A.

Cambios en rutas alimentadoras

Entre tanto, las rutas alimentadoras 9-1 portal Américas que pertenece al Portal de las Américas y la 16-8 Zona Franca ruta que opera en el Portal Eldorado, tendrán cambios en algunas paradas de sus recorridos. La ruta Casa Blanca agrega una parada más al final de su recorrido a la altura de la CL 46 Sur con Carrera 81C. Por su parte la ruta Zona Franca, elimina la parada en la Calle 17 - Carrera 104B y adicionalmente agrega en la Avenida Carrera 106 con Calle 17B.

Pico y cédula en Soacha

Adicionalmente, la empresa de Transmilenio en Soacha sigue implementando la medida del ´Pico y Cédula’ con el objetivo de descongestionar las estaciones y de esta manera prevenir la propagación del Covid-19.

De esta manera, hasta el próximo 19 de abril, de 04:00 a.m. a 05:00 a.m. no hay restricción y podrán entrar todas las cédulas. Las cédulas terminadas en 3, 4 y 5 podrán ingresar de 05:00 a 06:00 de la mañana, las cédulas terminadas en 6, 7 y 8 podrán ingresar de 06:00 a 07:00 de la mañana, y la cédulas terminadas en 9, 0, 1 y 2 podrán ingresar de 07:00 a 08:00 de la mañana.

Por último, Transmilenio le recordó a los usuarios que el ‘Pico y Cédula’ cambiará todas las semanas para no afectar a los usuarios.

Desinfección hoy

A su vez, y continuando todo el proceso que se ha adelantado día a día con el lavado intensivo y desinfección de las estaciones del sistema con el objetivo de evitar la propagación del Covid-19, hoy se le hará desnfección a cinco portales.

Esta limpieza se realiza con cloruro de sodio, desengrasantes y con alcohol en las zonas donde los usuarios ponen sus manos.

El Portal Sur comenzó su desinfección a las 7:00 a.m. sin cierre de portal. Santa Isabel comenzó el proceso a las 09:45 a.m., Comuneros comenzará desinfección a las 11:00 a.m., Guatoque a las 12:15 de la tarde y Tygua - San José a la 01:30 p.m.

Además de esto, los lavamanos portátiles siguen funcionando por toda la ciudad. Todos aquellos que estén exentos de la medida del aislamiento preventivo y necesiten usar el sistema de transporte los podrán encontrar en los siguientes puntos: Portal el Dorado, Héroes, Calle 100, Marly, Alcala, Av. Américas av. Boyacá, CAN, Suba calle 116, CAD, Banderas, Santa Isabel, Castellana, Hortúa, Hospital, Salitre el Greco, Calle 34, General Santander, Portal Suba, Portal 80, Simón Bolívar, Portal Américas, Portal Usme, Portal Tunal, Portal Sur, Boyacá, Calle 127 y Portal 20 de Julio. Estos lavamanos portátiles se suman a los 134 lavamanos fijos que están instalados en el sistema.