Concejales de Bogotá cuestionan ausencia del Secretario de Movilidad

Poco después de que el Gobierno Nacional extendiera la cuarentena nacional hasta el próximo 11 de mayo, pero con la posibilidad de que se vayan reintegrando a sus labores el sector manufacturero y de la construcción, la Alcaldesa Mayor, Claudia López, se mostró en desacuerdo porque considera que en Bogotá ello implicaría la movilidad diaria de no menos de 900 mil personas y que dentro de los protocolos se establece que el sistema masivo de transporte podrá operar solo con el 35% de su capacidad en todos los buses que lo componen.

Es por ello que uno de los más grandes retos que tiene la ciudad es la movilización ciudadana para poder llevar a cabo la reactivación económica y productiva. Y, en este aspecto, la alcaldesa López dijo que cinco días para implementar todos los protocolos que requiere una movilización masiva para el desplazamiento de las personas que laboran en los sectores anunciados es muy poco tiempo.

Y en el marco de esta coyuntura, algunos concejales han cuestionado la ausencia en el país y en la ciudad del secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, quien en estos momentos se encuentra en Argentina y hace teletrabajo.

El Secretario de Movilidad se encontraba en Argentina cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia mundial; sin embargo regresó al país el 16 del mismo mes y dijo que estaría en aislamiento preventivo por haber precisamente estado en el extranjero. Sin embargo, al día después, es decir el 17, y previa solicitud de una licencia no remunerada que le fue aprobada, retornó a Argentina asumiendo las posibles consecuencias de no poder volver a Colombia en un tiempo indefinido.

Frente a esta situación, el concejal Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo) le solicitó a la alcaldesa López su renuncia, y el concejal Andrés Forero (Centro Democrático) propuso una moción de censura al secretario (siguiendo los artículos 63 y 64 del reglamento). Concejales de otros partidos, si bien no hicieron solicitudes puntuales, si coinciden en que el funcionario debería estar aquí. Y otros cuantos creen que estas medidas son improcedentes.

¿Contradicción de decretos?

Es importante señalar que el Decreto Legislativo 491 de 2020, establece los lineamientos para la contención del Covid-19, y en ella se expresa claramente lo siguiente: “En ningún caso los servidores públicos y contratistas del Estado que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19 y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado, podrán suspender la prestación de sus servicios de forma presencial”.

“El 17 de marzo la alcaldesa firmó un decreto autorizando una licencia no remunerada y del secretario que comenzaría a regir ese mismo día y le daba 15 días de licencia no remunerada. A los concejales no se nos informó. El Concejo se enteró dos semanas después cuando se le entregó una nueva licencia remunerada por 15 días adicionales. A partir del 13 de abril se canceló la licencia no remunerada y el secretario entró nuevamente en funciones a través de lo que se denomina el teletrabajo extraordinario”, precisó el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien dijo que el sector movilidad es neurálgico para atender la pandemia.

A este respecto el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, solicitó la renuncia de Nicolás Estupiñán argumentando que, “mientras el resto del gabinete atiende la peor crisis en la historia reciente de Bogotá, el secretario de Movilidad está indefinidamente en Argentina, devengando y con la autorización de la Alcaldesa Claudia López”.

El cabildante también cuestionó el Decreto 110 de 2020, firmado por la alcaldesa y que establece lo siguiente:

“Articulo 2: “Terminar anticipadamente a partir del 13 de abril de 2020, la licencia no remunerada concedida mediante los decretos 089 del 11 de marzo y 100 del 1 de abril de 2020, al doctor Nicolás Francisco Estupiñán Alvarado, secretario de despacho Código 020 Grado 09 de la Secretaría distrital de Movilidad”.

De esta manera, para el concejal del Polo no es clara la razón por la cual la Alcaldesa permite que el Secretario realice sus funciones mediante teletrabajo extraordinario estando fuera del país, teniendo en cuenta que el Decreto 110 se encuentra fundamentado principalmente en la Circular 024 de 2020 y el Decreto Legislativo 491 de 2020, arriba mencionado.

Así mismo, solicitó a la Procuraduría General de la Nación realizar las investigaciones pertinentes frente a la decisión de la Alcaldía de autorizar teletrabajo extraordinario a un funcionario que se encuentra fuera del país de manera indefinida.

El secretario debe estar aquí

“Es muy difícil juzgar a una persona, y nosotros no sabemos cuáles son los motivos por los cuales él se encuentra por fuera del país, pero si es ilógico que un secretario, en un momento tan difícil como este, este acá”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal del partido de La U, Rubén Torrado.

También reiteró que la movilidad va a ser el factor más importante a contemplarse cuando se levante la cuarentena de ciertos sectores, pues una preocupación real es que por ejemplo el Transmilenio y el SITP, “puedan ser el gran transmisor de esta pandemia”.

Punto aparte, aunque para el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, el mecanismo de moción de censura tiene unos pasos y procedimientos que difícilmente podrían llegar a darse, pues significaría que tendríamos que hacer una plenaria y una serie de cosas que “virtualmente van a ser muy difíciles”, Bogotá necesita que su secretario de Movilidad este acá.

“A mí sí me parece desafortunada su situación y entiendo las razones por las cuales el secretario se fue, entiendo que a recoger a su familia. Él es una persona preparada y es la persona correcta para estar al frente de la Secretaría, pero nosotros si necesitamos al secretario de Movilidad en la ciudad (…) En la práctica el 27 nosotros enfrentaremos un gran reto y es que van a salir a la calle a buscar la forma de transportarse, aquellas personas que podrán hacerlo”, precisó.

En eso coincidió el concejal conservador, Nelson Cubides, quien dijo a EL NUEVO SIGLO que “debe haber un cambio inmediato del secretario, en la medida en la que es muy difícil desde allá, responder a una tarea tan crítica pero no es este el caso para aplicar una moción de censura”.

Hay que estudiar el tema

Para el concejal del partido Mira, Fabián Puentes, la moción de censura es una medida que en este momento carece de toda la legalidad, pues de acuerdo con él el secretario está en licencia no remunerada.

“Él está viviendo una situación difícil desde el punto de vista personal y yo considero que bajo la situación que está viviendo no sólo la ciudad sino el país, hay que ser solidarios. Esta es una persona que ha demostrado tener las capacidades y habilidades para poder desempeñar de manera oportuna su cargo. Considero que cuando logre subsanar esa situación, podrá regresar a sus actividades normales”, dijo el cabildante a este medio.

Así mismo, el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, refirió que él tiene que investigar a fondo cuales fueron las circunstancias por las cuáles el secretario se fue, y añadió “que en estos momentos, sí el secretario está respondiendo frente a sus tareas y tiene una necesidad ineludible, yo creo que no hay razón suficiente para pedir esa moción de censura. La movilidad está funcionando y el Transmilenio está siendo sostenible”, precisó Cancino.

El concejal liberal, Samir Abisambra, coincidió con esto pues “toca revisar el tema jurídico del secretario, pero lo que es efectivamente cierto es que no está en el país y sigue cumpliendo las funciones no estando acá. Eso no debería haber pasado, pero queremos revisar los temas jurídicos para poder tomar una decisión”.