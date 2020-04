Concejales critican inacción frente al relleno Doña Juana

La bancada del Centro Democrático hizo un debate de control político sobre el mal manejo del relleno sanitario Doña Juana. Entre otras cosas, varios concejales argumentaron que no hay una estrategia clara contemplada a este respecto en el articulado del borrador del Plan Distrital de Desarrollo y que esto podría significar la continuación de ese depósito de desperdicios en vez de su clausura definitiva, como lo propuso Claudia López en campaña.

De acuerdo con el concejal Humberto Amín, la alcaldesa López había afirmado que se debían buscar alternativas a la prórroga de 37 años de este relleno, pero el Distrito no se ha pronunciado al respecto. “Al parecer, la solución más verosímil de la Alcaldesa es extender la vida útil del relleno hasta donde sea posible, la solución de Peñalosa pasó, también, a ser la solución de López”, señaló el concejal Amín.

Adicional a esto, el Concejal refirió que es aún más grave que la Administración Distrital no tiene predispuesto un Plan B en caso de desbordamientos, fallas en los lixiviados, daños sociales y de salud a las poblaciones Aledañas al sitio de disposición de desechos.

Así mismo, el concejal también del Centro Democrático, Andrés Forero, refirió que “en campaña, Claudia López dijo: “no más Doña Juana” y en su programa prometió “nuevas tecnologías para la disposición final”. Sorprende que en el articulado del proyecto del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) que presentó al CTPD la Administración Distrital, “relleno” y “Doña Juana” no aparezcan. ¿Otra promesa incumplida?”, se preguntó el concejal.

Es importante aclarar que en el PDD, en efecto, no hay alusiones directas a este relleno sanitario, pero sí está contemplada la disposición de residuos.

“Hay que actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos del Distrito; controlar la disposición adecuada de 48.000.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales; formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de residuos para transformación de energía; formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad; formular la Política Pública Distrital de aprovechamiento, reciclaje, gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad”, precisa el borrador del Plan.

Sí hay una meta pero debe robustecerse

Por su parte, el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático Alternativo, celebró que se hiciera ese debate, pues los cuestionamientos que se hicieron se refirieron, sobre todo y particularmente, al mal estado del relleno por las actuaciones y omisiones de la actuación de la pasada Administración Distrital de Enrique Peñalosa.

“Es bueno que ellos hagan ese ejercicio de autocrítica. Aun así, no es preciso decir que esta Administración no tiene contemplado nada a este respecto. Hay una meta en el borrador del PDD de la alcaldesa López que tiene que ver con Doña Juana, y es la implementación de un proyecto piloto de aprovechamiento de los residuos sólidos”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal del Polo, Manuel Sarmiento.

El Cabildante añadió que él considera que este objetivo es insuficiente y que se tiene que robustecer, pues su situación es crítica. “Es necesario tener una meta mucho más ambiciosa y hay que pasar de un proyecto piloto a la implementación de una solución tecnológica de los aprovechamientos de residuos sólidos para ir cerrando de manera progresiva este relleno”, precisó.

El relleno, un experimento fallido

De acuerdo con el concejal liberal, Álvaro Acevedo, el relleno no debería existir en el sitio en el que se encuentra, pues vulnera la normatividad nacional e internacional, y ha expuesto la salud de sus respectivos vecinos. Por lo mismo, el concejal hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, para que se ponga al día en el pago de indemnizaciones a familias afectadas por el derrumbe generado en el relleno sanitario de Doña Juana, hace más de 23 años.

“Este debate no es nada nuevo. En mi condición de Concejal, en abril del año pasado yo realicé un debate de control político sobre toda la problemática que nos acarrea el relleno sanitario Doña Juana a las localidades del sur de Bogotá. Este, no cumple con los requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales, y vulnera toda la normatividad establecida por el Departamento Nacional de Planeación y no cumple con las normas del protocolo de Kyoto”, le dijo a este Diario el concejal Acevedo.

Además, añadió que el Distrito debe adquirir unas plantas que le den un buen manejo a las basuras, así como una planta paralela como la que existe en México para selección de residuos sólidos.

Finalizó diciendo que estos son sectores todavía abstractos en el PDD, “pero de acuerdo a los planteamientos que ha hecho la Uaesp, en este momento, todos vemos que los planteamientos caen casi en la misma política anterior, en donde se adquieren unos compromisos para ir modernizando el relleno, pero la Administración debe reorientar la política de las basuras en la ciudad”, finalizó Acevedo, quien padeció el deslizamiento de este relleno hace 23 años.