Con pocas regalías, ¿qué harán las regiones?

Tanto departamentos como municipios tendrán que soportar el efecto del doble choque económico, menos recursos para invertir y atender con subsidios a la población más vulnerable por efectos del Covid-19

Los departamentos y municipios del país deberán comenzar a apretarse el cinturón desde ahora, debido a que tendrán que enfrentar dos choques en sus economías.

De un lado, si este año no se recuperan los precios del petróleo, es posible que el total de recursos que recibían hasta ahora por las regalías minero energéticas (y que el año pasado representaron $16,1 billones), durante el 2020 apenas sea de $4 billones.

Por otra parte, las regiones también deberán afrontar el impacto social y financiero por el aislamiento social. No solo deberán gastar más en subsidios para la población, sino que al mismo tiempo tendrán que afrontar una disminución drástica de los ingresos que reciben en impuestos, no solo por la quiebra de muchas empresas, sino que una gran parte de la población no podrá pagar tributos establecido en renta, ICA, peajes, consumo de combustibles, y recursos que provienen de gestión municipal o departamental como lo que tiene que ver con las estampillas e impuestos notariales.

Asimismo, como el comercio está inactivo, tampoco las alcaldías y demás administraciones podrán tener recursos por impuestos en estos servicios.

Sin duda, ante este panorama gris, los entes territoriales no tienen mayor alternativa que reducir el gasto público, representado en congelar su nómina, frenar las inversiones que se tenían previstas, incluso, en los Planes de Desarrollo, eliminar el pago de horas extras en la administración, además de exigir a las distintas secretarías, así como entidades vinculadas, a suspender todo tipo de contratos que no sean esenciales para la atención sanitaria, alimentaria y de la población más vulnerable.

Las razones

¿Pero cómo se llegó a esta situación de las regalías? Ayer la Asociación Colombiana de Petróleo, dijo que si la cotización del crudo Brent cae por debajo de los US$25 por barril, como ya ha sucedido, y se sostiene en estos niveles por el resto del año 2020, la producción del país no solo se reduciría en 100.000 barriles por día (bdp), sino que el recaudo de regalías de esta actividad bajaría de $16,1 billones en 2019 a $4 billones este año.

Sostiene el informe que las regalías pueden caer en un 65% comparado con las del 2019 y los derechos económicos en valores cercanos al 70%. A nivel de impuesto a la renta, la reducción sería mucho mayor, aún para muchas empresas se producirían saldos a favor que tendrían que ser compensados en vigencias futuras.

Señala el reporte, que la reducción de aportes que este sector le hace a la economía nacional es crítica en estos momentos cuando más se requiere de ingresos fiscales para ayudar a la población vulnerable frente a la emergencia económica y social causada por el Covid-19. Además, dejaría un gran vacío para las finanzas públicas requeridas para financiar tanto al Gobierno nacional como a las inversiones de todas las regiones del país a través del Sistema General de Regalías.

Los aportes

Se estima que los aportes en regalías, impuestos y derechos económicos de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos y gas en 2019 representó el 11% de los ingresos corrientes de la Nación. Este aporte es tan importante que, cálculos del Departamento Nacional de Planeación indicaron que la ejecución de los recursos de regalías de 2019 aportó un punto al crecimiento del PIB y generó 193.000 empleos, es decir, explicó casi una tercera parte del crecimiento de la economía colombiana el año pasado.

Los municipios con producción petrolera en la última década recibieron 10 veces más ingresos, por concepto de Impuesto Predial, ICA y transferencias del Sistema General de Participaciones por mejor desempeño fiscal, que los municipios vecinos en el mismo departamento que no producen petróleo. Dichos gravámenes no son recaudos directos de las empresas petroleras, sino que responden al mayor dinamismo económico que se evidencia en dichos municipios por las inversiones en exploración, producción de petróleo y gas que allí se desarrollan.

El peso económico

Un estudio de Fedesarrollo indica que por cada peso en la producción de hidrobarburos, representa $1,65 para la economía de otros sectores en los municipios donde hay exploración.

Señala el ente investigador que “la evolución del mercado petrolero incidiría de manera importante en el crecimiento económico de los departamentos dependientes del petróleo, mientras que su efecto sería notorio, pero más leve, en las demás regiones del país. A su vez, será a la inversa cuando caigan los precios del crudo”.

Pero a esta crítica situación para los departamentos y los municipios se les añade otro hecho: que a partir del 2021 deberán afrontar la entrada en vigor del nuevo Sistema General de Regalías.

Esta reforma fue aprobada el 4 de diciembre del año pasado y ahora, las regiones deberán adecuarse a este sistema, favorable para algunos pero no tanto para otros.

Otro panorama

Por ejemplo, las regiones y zonas productoras tanto de crudo como de combustibles, recibirán más del doble del porcentaje que hoy les llega de forma directa (pasará del 11 al 25 %). Pero además, otro avance fundamental tiene que ver con la asignación de recursos a los municipios más pobres.

Según la reforma, el porcentaje para más de 800 municipios pasará del 10,7% del total al 15%, lo que implicará, si se parte de la cifra de ingresos corrientes de regalías en el bienio ($18,28 billones de $24 billones en total, sumando mayor recaudo e intereses), que las poblaciones más deprimidas del país, las cuales contarán con $2,74 billones.

Otro elemento adicional en este nuevo sistema es que el porcentaje para ciencia y tecnología subirá, al pasar del 9,5 al 10 %.

En total, dichos aumentos se sacarán, principalmente, del desahorro que se hará en los fondos de estabilización y ahorro pensional, ya que una vez la nueva reforma entre en aplicación, su porcentaje bajará del 22,5% al 4,5%.

En el caso de las regiones productoras, de la cuarta parte que recibirán de las regalías, 20 puntos porcentuales irán a los departamentos y municipios donde se adelanten actividades de extracción de recursos no renovables, así como a los municipios con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos, mientras que el resto (5% del total) se destinará exclusivamente a los municipios productores.

Una apreciación que se debe tener en cuenta es que si esta nueva distribución se aplicara con el presupuesto 2019-2020, las regalías directas para las regiones productoras pasarían de $2 billones a $4,6 billones. Pero dado el impacto que actualmente tiene el sector petrolero, esto ya no va a suceder, por la disminución sustancial en el ingreso para este año.

De allí, la urgencia que tienen los departamentos y municipios para el manejo de sus recursos. Sin duda, deberán apretarse el cinturón para poder sobrevivir a esta pandemia.