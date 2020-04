¿Cómo le ha ido al Minsalud en esta crisis?

La segunda plenaria virtual del Senado examinará el desempeño del ministro Fernando Ruiz durante la pandemia del coronavirus

Gran parte de las responsabilidades que ha acarreado la pandemia han recaído sobre el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien este miércoles atenderá a la plenaria del Senado en la segunda sesión virtual.

La idea de los congresistas es que el ministro Ruiz responda tres preguntas específicas sobre el manejo de la emergencia.

Ruiz asistirá junto con el gerente para la Atención Integral de la Pandemia del Covid-19, Luis Guillermo Plata. Así mismo, están invitadas la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (Assosalud), la Federación Médica Colombiana, Dignidad Médica y Médicos Unidos por Colombia.

Una de las preguntas que deberán responder Ruiz y Plata será: “Si el Decreto 417 justificó la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en la crisis de salud pública derivada por la pandemia del Covid-19, ¿por qué las medidas tomadas y los decretos proferidos no contienen los planes y medidas de contingencia para la adecuación hospitalaria, extra hospitalaria, domiciliaria, así como de bioseguridad y existe más bien una clara priorización de medidas económicas?”

Así mismo, los citantes preguntarán: “¿Cuál es la razón para que las medidas del Decreto 444 y demás decretos legislativos, no estén orientadas en forma prioritaria al sector de la salud, donde debe contenerse la epidemia del Covid-19?” Por último, los cuestionarán sobre: “¿Es la orientación del Gobierno nacional privilegiar, en medio de esta crisis, la economía sobre la salud?”.

“Medidas necesarias”

A pocas horas de que comience el debate, EL NUEVO SIGLO le preguntó a tres médicos que tienen curul en el Congreso (Juan Luis Castro de Alianza Verde; José Luis Correa del Partido Liberal, y Jairo Cristancho del Centro Democrático) cuál es su opinión sobre la gestión del ministro Ruiz en estos tiempos de coronavirus. Los tres coincidieron en que aún hace falta mucho.

Cristancho exaltó la labor de Ruiz, manifestando que, “aquí hay que decir que nadie estaba preparado para una pandemia. Desde 1918 con la gripa española no vivíamos un caos como este. Yo creo que estamos aprendiendo sobre el camino y se han tomado las medidas necesarias. Tal vez se han cometido algunos errores, pero el Ministro ha escuchado al gremio de los médicos y ha hecho lo posible por conjurar este asunto”.

El Parlamentario conceptuó que, “a los mandos medios hace 20 días se les dio la instrucción en el tema de la protección al talento humano en salud, que se adquirieran tapabocas, guantes, gorros, así como trajes y esa responsabilidad se delegó en las ARL y en las gerencias de los hospitales. Tal vez, ellos no entendieron o pensaron que esto era algo que iba a llegar en uno o dos meses y ya hubo dos muertes. Aquí hubo una gran responsabilidad de los gerentes de los hospitales. La norma es muy clara. El empleador es el que debe dotar a sus empleados para que tengan las herramientas para prestar un buen servicio. En este caso, las herramientas mínimas necesarias son los mecanismos de bioprotección. Aquí se podían usar regalías. Hay una inversión de $6,5 billones, toda enfocada a biomédicos. Ahí hubo un descuido de los gerentes. No se le puede echar toda la culpa al Ministro, porque él tomó las medidas hace 20 días”.

“Frente al Decreto 538 hay dos errores”, expresó: “Uno ya se corrigió. El artículo 9 que hacía obligatoria la presencia de los médicos; además, sabemos que las EPS tienen una mora grande en pagarle a los hospitales, y una de la forma de capitalizar los hospitales es usar los Planes de Intervención Colectiva (PIC) y hay artículos en estos decretos para que se puedan contratar estos planes con entidades privadas y esto puede llevarse unos recursos de los hospitales, nosotros no estamos de acuerdo y así se lo hicimos saber al Ministro”.

“Un hombre diligente”

En opinión del representante Correa, “al Ministro le pondría un 6 sobre 10 de calificación. Él, ha sido un hombre diligente, pero considero que ha direccionado de manera errónea los recursos del sistema. Seguimos viendo que los recursos están dirigidos a las EPS y no a la región ni a las clínicas. Se anunció una compra de cartera de las EPS con las IPS y no se ha visto una propuesta clara de esto. Ellos entienden que es la cartera lo que tiene reventado el sistema y hoy, en vez de tomar medidas serias para construir un sistema fortalecido, le abren la puerta de asegurar nuevos usuarios a EPS que por su mala gestión esto se les había prohibido”.

Cristancho indicó que hoy, “las EPS tienen las pruebas para diagnosticar las pruebas que no están en el plan de beneficios y no vemos esfuerzo del Gobierno ni por habilitar laboratorios que permitan hacer más pruebas muchísimo más rápido. Además, vemos con preocupación que las ARL se han desentendido del personal de salud, y la Federación Médica dice que el 90% de los médicos no tienen elementos de producción suficientes. Tenemos un Ministro con buenas intenciones pero que se está quedando corto en el manejo de la pandemia”.

“Muy silencioso”

Para Castro, “el Ministro ha sido muy silencioso desde que comenzó. Mis preocupaciones no radican en quién sea la cabeza del Ministerio, sino si las cosas se hacen o no. Hay que tener en cuenta que por estos días hay muchas quejas de los médicos, del talento humano en salud, por falta de implementos para atender a los pacientes, muchos de ellos incluso no han recibido el pago de su salario. Sin contar con que en esta crisis el próximo 26 de abril cuando la gente salga a la calle debe haber una repartición de tapabocas masiva para que todo el mundo vaya a trabajar, aún hoy no sabemos quién va a proveer eso, ni el Ministro ha resuelto esa inquietud”.

Según dijo, “yo sé que hay dificultades en la obtención de los ventiladores y hay especulación con los precios, pero aquí el rol del Ministerio, en medio de la crisis, debe ser mucho más activo. Al Ministro le falta aún mucho liderazgo, puede ser porque apenas llegó al cargo, pero no tengo una explicación certera para ese rol tan pasivo de la Cartera”.

El Senador sostuvo frente al Decreto 538, que “ese fue un documento tardío porque en esto llevamos desde el 6 de marzo y desconectado, porque están utilizando un lenguaje militar para que el gremio médico asista. Si ese es el lenguaje, uno no entiende por qué no están vinculados todos laboralmente. Si se llama a los médicos a la fuerza lo que van a hacer es acudir a la objeción de conciencia y van a decir yo no trabajo más. Esa no es la realidad de lo que se vive en Colombia aquí el que es médico lo hace con mucho sacrificio porque puede pagar una carrera, el Estado no ayuda en nada a un médico o a una enfermera, ese es un abuso. Sin contar con que no incluyeron a los residentes médicos quienes además tienen que pagar para estudiar, se exponen sin implementos y además, no les pagan. Son situaciones que uno esperaría que el Ministro siendo médico, las tuviera más presentes”.