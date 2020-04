A cada colombiano pobre se le podría girar $450.000: Santamaría

El presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, le propuso al Gobierno hacer un pago único a la población más necesitada, como una Renta Básica Semiuniversal. Además, criticó a las calificadoras y dijo que está bien ampliar el déficit fiscal pero en este momento es hora de utilizar los recursos en el sistema de salud y en ayudar a los más pobres, así como a las empresas. Señala que “ese cuento que la economía y los empleos luego se recuperan, es mentira”. Asimismo, defendió la situación de los bancos al señalar que no se pueden dar el lujo de quebrar, porque “si el Gobierno los ayuda es para salvar la plata de la gente no la de los bancos”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo es su propuesta de girar a cada persona $450.000 para atender su situación?

MAURICIO SANTAMARÍA: Se trata de dar una renta básica semiuniversal por una sola vez, como ya lo han hecho Japón, Estados Unidos, Hong Kong e incluso, Perú. La rapidez de la propagación del virus ya no da espera. Consiste en una transferencia monetaria a los hogares pobres, pero también a aquellos que tienen alta probabilidad de caer en la pobreza. Y es semiuniversal porque se le daría no a toda la población, sino únicamente al grupo elegible definido.

ENS: ¿A qué tipo de personas les llegaría ese beneficio?

MS: Serían los afiliados al Sisbén mayores de 16 años. En este grupo de personas se incluye a población pobre, algunos desempleados, asalariados informales y trabajadores por cuenta propia con educación secundaria. Así como a los trabajadores que ganen hasta un salario mínimo. Este grupo elegible equivale a 17.900.000 personas, de las cuales 15.600.00 son de la primera categoría y 2.300.000 de la segunda.

El costo

ENS: ¿Cuánto costaría ese giro único?

MS: Se propone realizar el giro por un monto de $450.000, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) per-cápita; además, al 75% del ingreso laboral promedio (mensual) de los trabajadores afiliados al Régimen Subsidiado. De esta manera, el programa tendría un costo total de $8 billones.

ENS: De los sectores que hoy están en problemas por esta pandemia, ¿cuál de ellos le preocupa más?

MS: Me preocupa la industria aérea, que hoy en día emplea a 30.000 personas; es decir, de esos colaboradores dependen 100.000 más que son sus familias. Donde la industria aérea se quiebre, mucha gente que se queda sin trabajo y después no vuelve, porque una aerolínea no la vuelve a crear nadie; ese cuento que nos han tratado de meter que la economía y los empleos después se recuperan, es mentira.

La atención

ENS: ¿Cree que se está atendiendo bien esta situación del coronavirus?

MS: Creo que sí, hay que meterle mucha plata al sistema del sector salud para los que se enfermen, porque siempre va a pasar. La gente no se ha dado cuenta que la cuarentena no evita el contagio, esta lo aplaza, lo que evita que nos contagiemos es una vacuna, es lo único y no podemos estar encerrados dos años mientras aparece.

ENS: ¿Qué otras medidas tendría que adoptar el Gobierno de manera macro?, ¿un plan de austeridad?, ¿ajustar más el gasto público?

MS: Obviamente eso está muy bien pero todo este aporte es mínimo, es decir que la economía colombiana produce un poco más de $1.000 billones al año, cada mes produce $100 billones y no existe ninguna manera que el Gobierno pueda meterle esos $100 billones a la economía, no existe. Lo que se debe hacer es introducir lo que se pueda, todo lo del plan de austeridad está muy bien, las transferencias están muy bien, pero hay que ser conscientes que esto es limitado en el tiempo.

El déficit fiscal

ENS: Pero usted dice que la atención ahora es urgente, ¿cómo entender eso?

MS: El Gobierno no puede estar metiéndole $10 o $15 billones tanto a los hogares como a las empresas cada mes, no puede. Es que no tiene la plata ni la va a poder conseguir en ninguna parte; entonces, sí hay muchas medidas que se pueden tomar, lo primero es que hay que ser conscientes que el déficit fiscal se va a tener que ampliar y está bien que se amplíe; o sea, estamos en un momento difícil por lo que no debemos pensar en el déficit ahorita.

ENS: Esa presión que vemos de las firmas calificadoras sobre el país, ¿cómo las ve usted?

MS: A mí me parece que es inconveniente. Entiendo que las firmas calificadoras tienen su responsabilidad y la deben cumplir, tienen un papel muy importante en los mercados, el cual es informar las tendencias de los países, que es a la hora de la verdad, la única información confiable que tienen los inversionistas para meter plata en un territorio o no; pero digamos, en este momento, la situación es tan complicada que está muy bien que hagan sus análisis pero yo sí creería que por un tiempo prudencial las calificadoras deberían quedarse calladas.

ENS: ¿Hay que bajar mucho más las tasas de interés?

MS: Sí, pienso que deberían bajar esas tasas y fíjese que en eso he cambiado, porque hasta hace un tiempo decía que no era el momento de bajarlas, pero hoy creo que sí, lo que opino es que no va a ser muy útil; o sea, bajar las tasas es hacer una política monetaria más expansiva que es muy útil en los momentos en que hay un problema económico en el sector real porque ayuda a que a la gente se le reduzcan los costos y además, ayuda a que fluya más el crédito.

Los bancos

ENS: ¿Qué percepción tienen las instituciones financieras de ese mensaje que los bancos no quieren prestar?

MS: Eso nos preocupa muchísimo. Ese es un tema en el que hay que ser muy cuidadoso. La plata de los bancos no es de ellos, es de la gente y de las empresas que la tienen ahí en sus ahorros o en sus cuentas corrientes; es decir, toda la plata es de los colombianos y por eso, los bancos son tan cuidadosos al prestar, porque están dando la plata de Pepito Pérez y de Doña Rosita; si esa plata se extravía, los que pierden no son los bancos sino las personas.

ENS: ¿Pero para eso están los seguros en caso de pérdidas?

MS: Está el seguro de Fogafín, pero nada alcanza para tapar una pérdida grande de los bancos y por eso, es que tanto en Colombia como en todos los países del mundo, cada vez que los bancos entran en problemas, los gobiernos implementan medidas para salvar los ahorros de la gente, no para salvar a los bancos como dicen todo el mundo, sino para salvar los ahorros de la gente.

ENS: Esa animadversión contra los bancos, ¿puede conllevar a otro problema adicional?

MS: Si seguimos hablando que los bancos son el problema hoy, cosa que no es cierto, eso nos podría llevar a una situación de insolvencia. Podría ser terrible, porque le sumamos a un choque que ya es suficientemente malo por el virus, como este de un problema de crisis financiera, ahí sí nos llevó el divino; entonces, yo creo que esa es una tendencia muy peligrosa. Obviamente, el dinero de los bancos irá fluyendo en la medida en que las garantías del Gobierno empiecen a funcionar y en que el capital que va a dar liquidez, adicional a las medidas del Banco de la República se empiecen a sentir en el mercado; pero hay que tener cuidado, porque eso sí nos desestabilizaría de una manera irremediable.