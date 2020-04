Seguirá cuarentena, cerrado el aeropuerto y no habrá festivos: Alcaldesa de Bogotá

Solo van a salir unos pocos sectores de la economía y en lo que queda del año no va haber puentes festivos en Bogotá, precisó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró este lunes que se llegó a un acuerdo, junto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, para que durante el resto del año sean restringidos los viajes en los puentes festivos a los municipios del departamento y al resto del país.

"Estamos coordinados en eso. No solo que el primero de mayo no hay puente, el resto del año no hay puente de paseo. Ningún puente es paseo”, señaló la alcaldesa.

La Mandataria local enfatizó que, "los festivos se quedarán en el calendario por ley, pero se acabaron para pasear. No podemos contagiar a la gente del departamento de Cundinamarca por ir de paseo".

Los tres sectores que podrán salir

La alcaldesa aseguró que Bogotá no saldrá después del 27 de abril porque todavía hay riesgo de contagios y el 31 de mayo puede que el sistema de salud colapse.

Así las cosas, los tres sectores que podrán salir de manera paulatina desde el próximo lunes son: mantenimiento de bicicletas, de vehículos y el sector de construcción.

Sobre el primer sector, la alcaldesa aseguró que las bicicletas deben ser un medio de transporte alternativo para no usar el público ya que por ejemplo Transmilenio solo podrá operar con el 35% de capacidad.

Por otro lado, la construcción saldrá porque genera un número importante de empleos y además es un trabajo que se puede realizar al aire libre y mantener el distanciamiento.

