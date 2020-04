Bogotá: reinvención y emprendimientos por Covid-19

La Capital colombiana se ha destacado como uno de los principales ejes del ecosistema emprendedor de América Latina. De acuerdo con información de la plataforma Crunchbase, los emprendimientos ubicados en Bogotá levantaron US$1.764 millones en la última década, superados solo por los emprendimientos de Sao Paulo, lo que siempre ha sido clave para la recepción de inversión extranjera en la ciudad.

De acuerdo con Invest in Bogotá, esta ciudad lleva varios años figurando como la segunda ciudad del Continente en la que los emprendimientos lograron un mayor monto de capital entre 2010 y 2019. No obstante, este ha sido un año de dramáticas transformaciones, tal vez el que más retos le ha planteado al mundo desde 1945.

Hoy, cuando el confinamiento ha cambiado las dinámicas sociales y de consumo, ¿qué papel están jugando los emprendimientos, especialmente los digitales, para facilitar la vida en medio de una cuarentena obligatoria?

Los nuevos retos

El fenómeno que más se ha evidenciado es que los emprendimientos se han adaptado y ajustado a las nuevas demandas originadas por la pandemia de una manera bastante acelerada, y otros tantos han surgido de la nada para suplir las nuevas necesidades.

“Yo creo que esta época que estamos viviendo es una oportunidad. En 1856 Darwin dijo que las especies que sobreviven no son las más inteligentes o las que tienen más recursos, sino las que más rápido se adaptan a los cambios. Con las empresas pasa lo mismo. Si no nos adaptamos pronto a estos cambios, y si no entendemos muy bien cómo toman decisiones los consumidores y cuáles son sus necesidades reales, vamos a comenzar a desaparecer como emprendedores”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la jefe de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de la Sabana, Diana Rojas.

Adicionalmente, Rojas señaló que Bogotá se está moviendo muy rápido y que, por ejemplo, en la Capital ya hay una comunidad denominada, Startup Week-end, que arrancará este sábado a pensar en cómo resolver retos originados de la pandemia, a partir de modelos de negocios digitales.

Por su parte, como consecuencia de la pandemia, Invest In Bogotá hizo una convocatoria a través de la cual se buscaron emprendimientos que, sin importar su alcance, le aportaran a la economía e hicieran más fácil la vida de los colombianos, en medio de la cuarentena decretada para contener la propagación del coronavirus.

Pues bien, más de 100 emprendimientos se unieron a esta convocatoria para visibilizarlos, pues son negocios que están soportando buena parte de la actividad económica de la ciudad en estos momentos, “y son muy pocos los que se han creado por la emergencia. Te puedo decir que casi la totalidad de los mismos, son emprendimientos que ya funcionaban”, le dijo una fuente de Invest in a EL NUEVO SIGLO.

Entre los emprendimientos que han sido visibilizados a través de los canales digitales de entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Bogotá, se incluyen herramientas que facilitan el trabajo remoto, los domicilios, los ejercicios en casa; plataformas que brindan acceso a un médico desde el hogar, que permiten tomar clases a distancia, que brindan acceso a servicios de transporte logístico o que están buscando cerrar la brecha entre la mesa y el campo, entre muchos otros.

El gran reto tecnológico

Rojas precisó que el gran reto de hoy es hacer que las empresas se adapten a los nuevos cambios tecnológicos, algo que al país en términos generales le ha costado mucho trabajo, pues en Colombia los porcentajes de analfabetismo digital son muy altos.

“Yo creo que esta coyuntura va a ser una gran oportunidad para que las empresas y los emprendedores se muevan muy rápido. Porque si no lo hacen van a tender a desaparecer. Los emprendimientos más exitosos van a ser los que estén mediados por algún tipo de tecnología de la cuarta revolución industrial”, precisó Rojas, poniendo por ejemplo los emprendimientos que tengan tecnología blockchain.

El directivo explicó que esta tecnología se traduce en un registro de transacciones digitales que se basa en una gigantesca base de datos en la que están inscritas todas las operaciones financieras realizadas con la divisa electrónica.

“Ahorita que no podemos ir a una notaría a llenar un certificado, ir a hacer un apostille o pedirle a la universidad que nos envíe nuestro diploma, este tipo de tecnología comienza a tener mucha más vigencia”, precisó.

TodosComemos.com

Ahora, si bien es cierto que la mayoría de los emprendimientos se han adaptado a las nuevas circunstancias, otros tomaron la experiencia y el know how adquirido con otros emprendimientos exitosos que ya tenían, para crear de la nada una solución efectiva para solucionar un problema específico.

Ese fue el caso de TodosComemos.com, una plataforma a través de la cual se le hacen llegar alimentos Pre-elaborados a las personas para que cocinen más fácil y rápido.

“TodosComemos es una plataforma que definimos en cinco días. Nosotros tuvimos la idea, hicimos el prototipo y en cinco días la lanzamos. Acaba de cumplir un mes y en ella nosotros permitimos que las personas puedan pedir mercados de productos pre elaborados (pollo desmechado, carne desmechada, pizzas y lasañas congeladas etc.), para que los guardes en el congelador y permitan cocinar mucho más rápido y fácil”, le dijo a este Diario Andrés Méndez, cofundador de TodosComemos.

Por cada compra que se haga en la plataforma, este emprendimiento dona el 7% de sus ganancias a población vulnerable y también, reciben donaciones de mercados. Todos los productos tienen su registro Invima y cuentan con un proceso de empaquetamiento sellado especialmente para prevenir cualquier tipo de propagación del Covid-19.

Finalmente, para Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, de las grandes crisis del mundo, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, han salido las mejores empresas de la historia como Fedex, una empresa que hoy mueve el 89% del comercio en los Estados Unidos, y que apareció de la observación de cómo los militares entregaban las municiones y los suplementos durante la noche que es lo que los norteamericanos denominan delivery over night.

“En la crisis del 2006 apareció YouTube, Facebook, LinkedIn y todas esas grandes empresas digitales que hoy en día prácticamente ya están desbancando a las empresas tradicionales. Honestamente creo que no debemos hablar de una economía de guerra sino de una economía de la oportunidad, en donde lo que tenemos que pensar es en cómo reinventarnos siendo muy ágiles y creativos, pensando de manera colaborativa”, dijo la Secretaria.