Bogotá: luz verde a algunas cirugías y diagnósticos

Comenzó oficialmente la reactivación gradual de los servicios de salud, razón por la cual la Secretaría Distrital de Salud emitió ayer en horas de la mañana los lineamientos y recomendaciones respectivas por lo que queda de la fase de contención del Covid-19.

Aclarando que, en adelante, se podrán adelantar cirugías solo para pacientes que no requieran de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que tengan un proceso respiratorio y por lo mismo, representen un riesgo. La circular 029 de 2020 le da vía libre a las intervenciones o procedimientos diagnósticos “para pacientes que no deberían haber suspendido sus tratamientos”.

“Todas las decisiones que tomamos, las tomamos pensando en el bienestar de los pacientes y en el de la ciudadanía. A este momento y por lo exitoso del confinamiento social, tenemos por fortuna descongestionados los hospitales y las clínicas, así como las salas de cirugía”, comenzó refiriendo el secretario de Salud, Alejandro González.

No obstante, el Secretario reconoció que por la suspensión de varios procedimientos electivos a lo largo de las últimas seis semanas, “algunas personas han perdido la condición de salud por demoras en la realización de cirugías o de procedimientos diagnósticos”, por lo cual el Distrito tomó esta nueva decisión.

Sin embargo, el Secretario aclaró que la reapertura será solo para los pacientes que no tengan ninguna sintomatología respiratoria, para aquellos que tengan pendiente o, bien sea, una segunda cirugía por un tema de cáncer, procedimientos quirúrgicos por un problema prostático o una cirugía de vesícula biliar porque tiene cálculos. “Es para ellos que estamos abriendo la posibilidad de realizar cirugías”, finalizó diciendo el Secretario.

Por último, el Jefe de la Cartera de la salud en el Distrito dijo que la Red Pública Hospitalaria de Bogotá hará un trabajo muy responsable frente a las listas de espera, para ponerse al día entre las próximas dos semanas, “y permitir que sean parcialmente atendidas”.

Manejo de urgencias y hospitalización

Ahora bien, ¿cómo será el manejo al interior de las unidades hospitalarias? Teniendo en cuenta que el personal de la salud se encuentra expuesto a diferentes tipos de riesgo, estos deberán tener control en estrictas normas de bioseguridad y recomendaciones para la prevención y control de infecciones. Por lo mismo, se garantizará la protección de los pacientes, sus familias y la comunidad en general.

De forma tal que, en urgencias, todos los usuarios con síntomas respiratorios deben usar una mascarilla al ingreso a una IPS. Así mismo, todo el personal de la salud y los administrativos deberán tener elementos de protección personal en el área de urgencias, y si un paciente es confirmado positivo para Covid-19, deberá ser aislado en una zona hospitalaria especial.

En cuanto al área de hospitalización, si el paciente con Covid-19 no cumple los criterios establecidos para su ingreso, deberá enviarse lo más pronto posible a su domicilio. Adicionalmente, los usuarios que no tengan el virus no deben compartir espacios con quienes sí lo tengan.

El personal que trabaja en servicios críticos deberá contar con los elementos de protección personal pertinentes. Finalmente, se suspenderán las visitas médicas a los pacientes hospitalizados.

Frente a las consultas externas, los ciudadanos que tengan una consulta programada deberán ser contactados primero telefónicamente para confirmar la asistencia. Si el usuario tiene alguna infección respiratoria se debe reprogramar la consulta en un tiempo mayor a 20 días y para el caso de los adultos mayores de 70 años, se priorizará la telemedicina.

Odontología y cirugías programadas

Para el servicio de odontología, se recomienda únicamente la atención de urgencias relacionadas, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. La circular determina que se debe mantener la atención en salud para garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar que los pacientes presenten complicaciones, priorizando la telemedicina.

En el caso de las cirugías programadas, la Secretaría de Salud recomienda la reactivación de procedimientos quirúrgicos y/o diagnósticos de los pacientes que tuvieron aplazamiento durante la fase de contención de la emergencia. Por lo mismo, los procedimientos que aún no están autorizados son cirugías estéticas, odontológicas, donde haya una relación costo-beneficio desfavorable para el usuario y pacientes con familiares o contactos estrechos de Covid-19 positivos.