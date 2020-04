Bogotá evalúa planes posCovid-19: Durán

Aunque toda la acción administrativa en Bogotá está enfocada en frenar la expansión del Covid-19, paralelamente se trabaja en planes económicos y sociales una vez se supere esta emergencia sanitaria.

Así lo indicó en diálogo con EL NUEVO SIGLO, Carolina Durán, secretaria distrital de Desarrollo Económico, donde también indicó que en la actual emergencia sanitaria está garantizado el abastecimiento de alimentos.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál cree usted que es el margen de resistencia que tiene Bogotá en esta coyuntura?

CAROLINA DURÁN: Nosotros en cuanto a abastecimiento, qué es lo primero que quisiera resaltar, tenemos un aguante muy grande. Nosotros hemos hecho simulaciones y hemos corrido un par de modelos, inclusive lo hicimos antes de que llegara el coronavirus a Bogotá, porque lo hicimos cuando se estaba planteando un paro de camioneros en torno al pico y placa.

En aquel entonces nosotros queríamos saber qué pasaría en la ciudad si no entrara un solo camión de comida, es decir, lo que nosotros queríamos revisar era cuánto tiempo aguantaríamos sin que entrará un solo alimento a la ciudad. Nosotros aguantamos sin problemas, sin que entre nada, tres semanas. Y eso no va a pasar, porque si algo estamos cuidando es la cadena de abastecimiento. Esta cadena está completamente surtida en la última milla.

ENS: ¿Entonces el abastecimiento está garantizado?

CD: Si. Inclusive, yo creo que si nosotros hiciéramos esta simulación ahora, el escenario sería aún más provechoso y más benéfico porque ahora tenemos más comida que antes ya que como Bogotá entró un poco en angustia por el tema del coronavirus y de la cuarentena, dejaron de entrar las 8000 toneladas diarias que entran en promedio y comenzaron a entrar 14,000 toneladas. Se subió el ingreso de comida casi en un 40%.

ENS: En este momento entidades del Gobierno tanto Nacional como Distrital, han comenzado a referirse a la necesidad de pensar en una economía de guerra. ¿Es exagerado pensar así?

CD: Yo veo la adversidad como una oportunidad. De hecho, de las grandes crisis del mundo, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, han salido las mejores empresas de la historia. Por ejemplo, durante esta guerra apareció Fedex, que hoy mueve el 89% del comercio en los Estados Unidos. Y apareció de la observación de cómo los militares entregaban las municiones y los suplementos durante la noche que es lo que los norteamericanos denominan delivery over night.

En la crisis del 2006 apareció YouTube, Facebook, LinkedIn y todas esas grandes empresas digitales que hoy en día prácticamente ya están desbancando a las empresas tradicionales. Yo honestamente creo que no debemos hablar de una economía de guerra sino de una economía de la oportunidad, en donde lo que tenemos que pensar es en cómo reinventarnos siendo muy ágiles y muy creativos, pensando de manera colaborativa.

La economía puede tener una mentalidad, por ejemplo, de donaciones o de medidas proteccionistas que se tienen que aplicar para ciertas poblaciones, para poblaciones del estrato 0, 1 y 2. No obstante, por lo menos el 70% de las industrias de Bogotá se pueden transformar. Hay que ser creativos y buscar alianzas, pero se pueden transformar.

Que esta sea la oportunidad para hacer las grandes transformaciones digitales de manera acelerada y sobre todo que permeen los modelos de negocio para hacer las cosas como no se estaban haciendo antes.

ENS: ¿Pero ya es tiempo de hablar de economía de guerra?

CD: Mira, la economía de guerra se refiere a priorizar ciertas industrias primarias, valga la redundancia, y a darles mayor importancia a todas aquellas industrias que tienen que ver con salud, con educación, con alimentación, las más básicas que satisfacen las necesidades de la pirámide de Maslow.

Está clarísimo que eso hay que cuidarlo y si el enfoque de una economía de guerra es cuidar lo más preciado del ser humano, que es la salud, la educación, la alimentación y el trabajo, pues yo creo que sí que tenemos que enfocarnos en cuidar lo más primario y en ese sentido estaría de acuerdo en comenzar a utilizar este término. No obstante, yo lo llamaría economía de la pandemia.

ENS: Frente al aumento del desempleo, ¿cómo cree que la ciudad vaya a sortear esta situación?

CD: El impacto en el empleo es tremendo si no hiciéramos nada. Si no hiciéramos nada durante una serie consecutiva de meses, podría perderse muchísimo tejido productivo, algo así como medio millón de empresas entre pymes, medianas y grandes empresas que podrían cerrar en los próximos cuatro meses. Si no se hace nada. Pero esa no es la idea. La idea es mitigar el impacto que tenga esta crisis. Ese el propósito de esta Secretaría.

ENS: ¿Cuál es el sector que se verá más afectado?

CD: Mira, haciendo los números de todos los sectores y las industrias, el sector más vulnerable será aquel relacionado con el turismo, la hotelería, los agencias de viaje, la aviación, los grandes espectáculos, los restaurantes, la vida nocturna, los bares. Todo eso, todo ese aparato productivo está en riesgo y estamos hablando de 1.800.000 empleos. Y sólo para Bogotá.

ENS: Tomemos a ese sector como ejemplo. ¿Cómo planean mitigar el impacto de esta crisis sobre los mismos?

CD: Tenemos que reactivar la economía. La verdad esto no me compete tanto a mí de manera directa, porque es necesario hacer unos estímulos fiscales muy grandes desde el gasto. Pero yo creería que es muy importante focalizar al aparato productivo de la construcción. Nosotros, en nuestro Plan de Desarrollo, tenemos un montón de proyectos de infraestructura que son vitales y eso definitivamente ayudará a reactivar la economía. Tenemos que incentivar industrias que generen mucho empleo.

ENS: ¿Ya están pensando en un documento de pospandemia para mirar como se mitigaran los coletazos de esta crisis?

CD: Claro que sí. Ya tenemos una agenda de trabajo. Éste tema lo está liderando la Secretaría de Hacienda y eso se está haciendo en conversación con la alcaldesa. Pero por supuesto que ya tenemos unas mesas de trabajo articuladas, en la que casi sesionamos a diario, para pensar en todo lo que será la recuperación económica, empresarial, etc., entre otras cosas