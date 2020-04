Bloqueos en la Vía al Llano dificultan entrada de camiones a Bogotá

Con varios bloqueos en el sur de Bogotá de habitantes que denuncian demora en la entrega de ayudas amaneció la capital este viernes.

Los hechos se presentaron entre la noche del jueves y esta madrugada, donde se concentraron cientos de ciudadanos y a esta hora se dificulta la entrada de los camiones a la ciudad.

Los manifestantes hacen presencia en la zona con pancartas y arengas con las que piden ayudas del Gobierno. Además, se quemaron objetos en la carretera, lo que tiene bloqueado el paso de transportadores de carga y alimentos.

“Por parte de la Alcaldía no nos han dado apoyos, como siempre promesas, pero como tal apoyo no se ve, llevamos más de ocho días sin comer bien porque no tenemos cómo hacerlo", dijo una habitante de un barrio en el sur de Bogotá.

El hecho más crítico se presentó en la noche de este jueves en la localidad de Ciudad Bolívar. Según el secretario de seguridad, Hugo Acero, hubo actos vandálicos en el momento en que la Cruz Roja se disponía a entregar unos mercados en el barrio El Recuerdo y por eso se requirió la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Asimismo, los desmanes dejaron dos policías heridos que tuvieron que ser trasladados uno al hospital de Meissen y otro al de la Policía. "Están siendo atendido y esperamos que se recuperen", dijo Acero.

Sobre esta situación, el gremio de transportadores indicó que las manifestaciones en este punto no han permitido entregar la carga, la mayoría son alimentos provenientes de Villavicencio. “Somos transportadores y llevamos comida a Bogotá desde Villavicencio, pero no nos dan vía”, dijo un conductor.

Por su parte, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, se fue lanza en ristre contra el sector político de Bogotá e hizo una serie de fuertes acusaciones que levantaron ampolla entre los concejales ya que la mandataria los acusó, sin mencionar nombre alguno, de estar promoviendo los cacerolazos y el malestar social que se evidenciaron el miércoles en Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

Señaló la Alcaldesa que no permitirá que una situación de emergencia y necesidad sea aprovechada para hacer politiquería y clientelismo. “Yo no voy a permitir aquí que ningún politiquero se aproveche de la necesidad de la gente”, de quienes dijo, “son algunos de los que están armando asonadas”, específicamente en Usme y Ciudad Bolívar.