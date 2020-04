“Atendamos la pandemia y luego pensamos en reactivación económica”

Lo prudente es atender primero la pandemia del coronavirus y luego que se sepa con certeza la dimensión de los daños económicos se puede pensar en estrategias para financiar la reactivación económica, planteó ayer el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

El alto funcionario respondió así a los temores expuestos por los voceros de alcaldes y gobernadores ante la reducción de sus rentas propias durante una sesión virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.

El viceministro Londoño respondió a las inquietudes presentadas por los directores ejecutivos de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), Luz María Zapata, y de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo.

Londoño les dijo que “frente al crédito a las entidades territoriales entendemos que hay que buscar una forma de darles crédito ante la falta de ingresos para que atiendan sus obligaciones primarias, pero hoy pensar en inversión en otros sectores es muy difícil. Primero debemos atender la pandemia y una vez salgamos de este foco de atención tenemos que pensar en esa reactivación económica, que tenemos que trabajar desde la Nación. Y por eso se les permitió repriorizar el gasto”.

Menores ingresos

En particular fue Camargo quien manifestó que el Gobierno debe tener en cuenta que en este momento, y producto de la emergencia, “las rentas propias de los entes territoriales están disminuyendo. Y con eso, la capacidad de los entes territoriales para financiar y proyectar inversión. Por eso se hace necesario revisar, señor viceministro, nuevas fuentes de financiamiento para los entes territoriales; además de una restructuración de las obligaciones financieras de los municipios”.

Según dijo, a esta situación se suma “que el alto impacto financiero se agudiza con el pasar de los días, debido a la disminución de los ingresos de la población, el aumento del desempleo y con ello una reducción de los niveles de consumo. Hay rentas que no llegan por culpa del cierre de los establecimientos de comercio o la restricción de circulación de vehículos, lo que cercena la posibilidad que la población pague los impuestos. Por eso puede haber un eventual incumplimiento en las operaciones de crédito de las entidades territoriales en el futuro. Además esta situación está generando una cesación de los pagos de las personas naturales y las personas jurídicas”.

Camargo insistió en que “hay que revisar el posible incumplimiento de los indicadores de responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 617 y demás leyes reglamentarias, pues todo esto depende de los ingresos territoriales de libre destinación, lo cual puede llevar a unas consecuencias nefastas, como la disminución de la categoría de los entes territoriales. Todos vamos a estar descalificados por las calificadores de riesgo. Por eso llamamos al Ministerio de Hacienda para que haya una posibilidad de no descategorizar a los entes territoriales que se vieron afectados por esta emergencia”.

Sin embargo, Londoño anotó que no es posible “tomar decisiones de cómo vamos a calificar el estado crediticio de cada una de las entidades sin haber visto el impacto”.

“Somos conscientes que las entidades todas estamos teniendo menor ingreso y que vamos a tener algunas dificultades. Lo importante es que la decisión la tomemos con la información suficiente. Si hoy decimos que podemos endeudarnos un 10% más todas las entidades territoriales liberando los límites, no vamos a atender a la necesidad real que solo veremos materializada en un tiempo cuando podamos hacer un análisis. No podríamos hacerlo porque no sabemos el impacto real de las medidas”.

Atención al Covid-19

A nombre de los alcaldes, Zapata se enfocó en la necesidad de recursos para atender la pandemia: “Queremos que quede claro que los respiradores, las UCI y las readecuaciones a los hospitales y las clínicas deben llegar con una mayor rapidez. Por otro lado, al ministro de Salud le pedimos que se haga un esfuerzo enorme por tener la salud en casa, evitar lo más posible que los enfermos por coronavirus desborden la red de salud”.

Sobre esto, el viceministro Londoño aclaró que las medidas del Gobierno no son centralistas y que se ha atendido a las regiones.

“El Gobierno sí entiende las necesidades de los entes territoriales en materia de salud. Estamos convencidos que el tratamiento del tema sanitario se tiene que hacer a través de las regiones. Aquí no se trata de un asunto de centralismo. Estamos fortaleciendo en cambio la eficiencia. La crisis del coronavirus es mundial, donde todos los países competimos por los mismos recursos. En este caso, la escasez de respiradores que se usan en pacientes crónicos: si pusiéramos a nuestros municipios y departamentos para comprar 15 o 20 internacionalmente seríamos ineficientes. Es más eficiente que estos aparatos se compren de manera centralizada por parte del Gobierno nacional y después los distribuyamos a los largo del país”.

Londoño precisó que hasta el momento “no nos ha llegado ningún respirador nuevo. No es que el Gobierno no esté atendiendo a las entidades territoriales. Lo que pasa es que desde que se hace la orden hasta que llegan estos aparatos pasa un tiempo. Estos equipos llegarán a las entidades territoriales, pero tenemos que buscar la forma más eficiente de comprarlos en una sola compra como Estado y después distribuirlos de acuerdo a la necesidades”.

Zapata también se refirió a uno de los temas más críticos, que en criterio de los alcaldes es “el tema de fronteras. Hay unas personas venezolanas que viajan por carretera a la frontera. Sin embargo estamos mirando cómo hacer para que se queden en las ciudades capitales pues un infectado puede llevar la enfermedad a lugares a donde el virus no ha llegado”.

El viceministro Londoño indicó que “nosotros creemos que si uno establece protocolos de trabajo con la protección a la salud, debemos abrir sectores que son productivos, que generan dándonos ingresos y continuar la posibilidad de obras necesarias. En ese sentido el único sector nuevo fue el de obras públicas necesarias para las comunidades. Lo que decimos es que debe tener unos protocolos de bioseguridad muy grandes”.