Así se empezará a reactivar el sector productivo

Este lunes 27 de abril vuelven a las calles los trabajadores de la construcción y de la manufactura.

El Gobierno argumenta que reiniciar actividades en los sectores productivos se puede hacer, siempre y cuando, se cumpla con estrictas medidas de seguridad, así como de distanciamiento social.

El Decreto mantiene la limitación total de la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con 41 excepciones, es decir, 6 excepciones más que las contempladas en el Decreto anterior.

Entre las excepciones están las obras de construcción de edificaciones, la cadena de manufactura, las casas de cambio, los juegos de suerte y azar (chance y loterías), las actividades físicas individuales al aire libre, el sector de bicicletas y los parqueaderos públicos para vehículos.

Según el Decreto, se podrá comenzar con “la ejecución de obras en construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas; así mismo, podrán entrar en funcionamiento los operadores postales de pago, casas de cambio, operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad tanto de novedosos como de territoriales en apuestas permanentes, chance y lotería, centrales de riesgo, transporte de valores, actividades notariales y de registro de instrumentos públicos, así como la prestación de los servicios relacionados con la expedición de licencias urbanísticas”.

La norma también permite que entre a funcionar “la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de productos textiles, de cuero y prendas de vestir; de transformación de madera; de fabricación de papel, cartón y sus productos y derivados; así como la fabricación de productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos”, siempre y cuando estos productos se comercialicen “mediante plataformas de comercio electrónico o para entrega a domicilio”.

A su vez, el Decreto también habilita los sectores de fabricación, reparación, mantenimiento, compra y venta de repuestos, además de accesorios para bicicletas convencionales y eléctricas, así como a los parqueaderos.

Según la norma, “durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus o Covid-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas, cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”.

En materia de movilidad, señala que “se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus o Covid-19 y las actividades permitidas en las excepciones”.

Además, el Decreto agrega también que “se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga”, pero el transporte doméstico por vía aérea estará suspendido en el periodo del aislamiento y solo se permitirá en los casos de emergencia humanitaria; transporte de carga y mercancía, caso fortuito o fuerza mayor.

Llama la atención que la norma habilita el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años, “por un período máximo de una hora diaria, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales”. La norma advierte que si se incumplen las normas estas traerán sanciones penales y que serán los alcaldes los encargados de vigilar tanto su operación como control.

Aplicación regional

Los gobernadores anunciaron que están listos para aplicar los protocolos del Gobierno nacional. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo, manifestó que “nosotros rodeamos al Presidente de la República y al Gobierno en el manejo de la estrategia para enfrentar al coronavirus. Cada mandatario municipal, alcaldes y gobernadores tomará las decisiones atendiendo a unos criterios muy importantes de acuerdo con las características de cada población”.

Sin embargo, la posición de los alcaldes no está tan unificada. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, aseguró que mañana no permitirá la salida de la manufactura, argumentado que “es muy fácil sacar un decreto que dice que se abra la manufactura. Pero no es lo mismo en el Chocó que en Bogotá, que tiene millones de personas y que además, tiene el mayor número de casos contagiados. Yo entiendo al Presidente porque hay una presión por el tema del empleo, pero tenemos que atenderla sin arriesgar la vida de la gente”.

Según la Alcaldesa, “la vida de los trabajadores de Usme y de Ciudad Bolívar, que son los que se desempeñan en construcción, vale lo mismo que la del Presidente, la tuya o la mía y no la podemos poner en riesgo (…). Los vamos a hacer ir a Chapinero y Usaquén, que es donde hay mayor contagio”.

“No es una carta blanca”

El presidente Iván Duque advirtió que mañana no se reinicia la actividad económica de Colombia como se hacía antes del aislamiento preventivo obligatorio; es decir, los trabajadores no podrán salir con normalidad, pues el objetivo del Gobierno es regresar a las actividades con gradualidad y responsabilidad, cumpliendo estrictamente los protocolos definidos.

“Una vez más, reitero el mensaje. No es que todos los que trabajan en los sectores van a salir el próximo lunes como estábamos hace dos meses. No, de nuevo insisto. Aquí se irá ingresando con un sentido de responsabilidad y gradualidad, en la medida que se van adoptando esos protocolos”, sostuvo.

De hecho, el viernes Duque manifestó que “el 27 solamente podrán salir personas que trabajan en estos sectores cuando los proyectos o las empresas en las que trabajan tengan los protocolos de la resolución 0666 y en la resolución 0675, tanto en los protocolos como en las resoluciones que ya se habían expedido para que los alcaldes den los pasos para que la gradualidad se vaya materializando”.

¿Cuánta gente sale?

Por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ya se emitieron los protocolos y están listos para hacer parte del aislamiento colaborativo; según cifras del gremio, la medida permitirá garantizar el sustento de 1,6 millones de trabajadores directos y se reactivará la cadena de valor del sector.

“Nuestro compromiso como sector es retomar actividades bajo estrictos protocolos de bioseguridad para proteger la salud de los trabajadores del sector, sus familias y los colombianos. Con este aislamiento inteligente podremos retomar la generación de empleo y continuaremos construyendo país”, afirmó Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol.

Así mismo, el gremio indicó que se ha trabajado de manera activa y en conjunto con el Gobierno nacional en la elaboración de los protocolos para el sector, buscando la forma idónea para retornar a la actividad productiva en cumplimiento con todas las medidas de prevención y bioseguridad necesarias. Además, se han liderado diversas acciones orientadas a brindar un acompañamiento a los empresarios del sector para retomar sus actividades de manera adecuada, haciendo pedagogía sobre los parámetros a seguir, las medidas que se deben adoptar y los cambios tanto en sus procesos como en sus actividades que permitan garantizar el aislamiento social.

“El protocolo tiene tres pilares: prevención, contención y mitigación. Todas las medidas se soportan en la correcta trazabilidad de la información de todos los actores intervinientes en obra (contratistas y cadena de suministro), el aislamiento social organizado al interior de las mismas, así como las de protección y bioseguridad que hacen que una obra sea un lugar muy seguro. Pero adicional, se va más allá, estableciendo medidas para el regreso a casa y el comportamiento de los trabajadores”, indica la agremiación.

La manufactura, según datos de la ANDI, pondrá a trabajar a 2,5 millones de personas. El sector fue uno de los que más se movió el año pasado con $260,3 billones de producción bruta. Según cifras del DANE, en 2018 “las remuneraciones laborales causadas (salarios y prestaciones sociales) por el personal directamente contratado por el sector industrial en el año 2018, alcanzaron un monto de $21,6 billones”.

Así mismo, la central estadística reveló que en 2018 “de las 709.507 personas ocupadas por la industria de manufactura colombiana, el 82,1% correspondía a personal permanente o temporal remunerado directamente por los establecimientos; el 14,4% personal contratado por agencias especializadas en suministro de personal; el 3,1% corresponde a personal aprendiz y, el restante 0,3% a propietarios socios o familiares sin remuneración fija. El 71,6% del personal remunerado estaba vinculado laboralmente mediante contrato a término indefinido y 28,4% por contrato a término fijo”.

Los sectores de manufactura que podrán trabajar este lunes serán aquellos que trabajen en producción de textiles; producción de prendas de vestir; elaboración de artículos de cuero; transformación de la madera; producción de papel y cartón; fabricación de sustancias y productos químicos; productos elaborados de metal, así como fabricación de aparatos y equipos electrónicos.

Estos son los protocolos

A cargo del empleador o contratante:

• Capacitar a sus trabajadores y contratistas (vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra), con las medidas indicadas en este protocolo.

• Adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos, horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa.

• Reportar a las EPS y a las ARL correspondientes los casos sospechosos y confirmados de Covid-19.

• Incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención la información sobre la enfermedad.

• Apoyarse en la ARL para la identificación, valoración del riesgo y, en conjunto con las EPS, en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

• Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.

• Promover el uso de la aplicación Coronapp para registrar en ella el estado de salud de los trabajadores a cargo del trabajador, contratista, cooperado o afiliado partícipe.

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante, durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo, así como en el ejercicio de las labores que esta le designe.

• Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o familia. Esto con el fin que se adopten las medidas correspondientes.

• Acoger las medidas para el cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de este, especialmente, las relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y a su vez, reportarlos en Coronapp.

Adicional a las medidas de uso adecuado de tapabocas, lavado de manos, así como distanciamiento físico y teniendo en cuenta los mecanismos de diseminación del virus (gotas y contacto), el protocolo determina que se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos producto de la actividad o sector, el adecuado uso de Elementos de Protección Personal (EPP), así como optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias.

Así mismo, el Gobierno advierte que el objetivo será fortalecer el teletrabajo, los turnos y además, vigilar que ningún transporte masivo en el país supere la cuota de 35% en su capacidad total.