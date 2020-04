Así funcionará Transmilenio a partir de este lunes

De acuerdo con la empresa de Transmilenio, los alimentadores y buses troncales operarán de lunes a viernes con el 100% de la flota y los servicios de un día hábil. El horario irá entre las 4:00 a.m., y algunos desde 4:30 a.m., a 11:00 p.m.

El día sábado operará con el 70% de la flota, con los servicios acostumbrados. El horario será entre 4:00 a.m., y 4:30 a.m., hasta las 11:00 p.m.; el domingo, operará con un 50% de la flota, horario entre las 4:00 a.m., y 4:30 a.m., a 10:00 p.m.

Por su parte, el Transmicable operará con el 100% de las cabinas y con su horario habitual; es decir, de lunes a viernes de 4:30 a.m., a 10:00 p.m., y domingo de 5:30 a.m., a 09:00 p.m.

En principio las rutas zonales operarán en horario habitual, aunque podrán presentarse cambios que se irán estableciendo en la dinámica de operación. Estos funcionarán de lunes a viernes con el 100% de la flota con los servicios de un día hábil (horario: 3:30 a.m. a 11:00 p.m.); los sábados operará con el 70% de la flota, con los servicios hábiles entre semana. Horario 4:00 a.m., a 11:00 p.m., y el domingo operará con un 50% de flota, con los servicios de sábado. Horario entre 5:00 a.m., a 10:00 p.m.

Finalmente, en temporada de aislamiento preventivo obligatorio, el Sistema en los componentes troncal y zonal operará con el 50% de su capacidad en flota para atender aproximadamente el 20% de los usuarios que se movilizan en un periodo normal.

La oferta de buses a partir del 27 de abril estará dada por la capacidad máxima permitida en el marco de la regulación del Ministerio de Transporte. La operación funcionará con 2.094 buses y 787 alimentadores. En el componente zonal el 100% de la flota corresponde aproximadamente a 4.400 vehículos operando.

Transmilenio S.A., implementará una prueba piloto que permitirá realizar el control del ingreso de los usuarios al sistema, mediante la verificación de las validaciones realizadas en los torniquetes, estableciendo rangos de tiempo y número de usuarios permitidos para ingresar al portal o estación.