Aquí no puede haber ningún 'vivaracho' en la crisis: Duque

En medio de la crisis por cuenta de la pandemia por el Covid-19, el presidente Iván Duque fue claro al decir que no se van a permitir actos de desmanes ni vandalismo.

La declaración del Mandatario se conoce luego de los desmanes y bloqueos presentados en varios puntos de Bogotá desde hace cuatro días.

El Mandatario aseguró que si bien se está trabajando con un sentido de solidaridad, no se puede perder el sentido de autoridad.

Asimismo, resaltó que se está trabajando en equipo para atender a la mayor población vulnerable que se pueda, no solo por parte del Gobierno Nacional sino también con los gobiernos locales.



"Aquí no puede haber ningún vivaracho que pretenda salir a generar odio de clases y tratar de generar exacerbación con fines políticos. Que hay personas que tengan dificultades, sí, señor; y tenemos que trabajar unidos con las autoridades locales para ver cómo llegamos. Pero que eso no sea un vehículo para que a través de la politiquería se pretenda cabalgar en el odio de clases", dijo el Jefe de Estado.

Por último, fue enfático al decir que, "no puede haber nadie que pretenda sacarle provecho político o politiquero a una desgracia, y que esté apostándole a prenderle la rabia a la gente".