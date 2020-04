“Alcaldes hicieron base de datos de Ingreso Solidario”

El miércoles, ciudadanos denunciaron en redes sociales que los beneficiarios de Ingreso Solidario tenían nombres como “Soila Cerda”, “Yyyyyy Nnnnnnn”, “Qwer qwer qwer” y “Nadie Nadie Nadie”, cuyos números de cédula serían “123456789”, “111111111” y “2222222”.

Ingreso Solidario es el programa del Gobierno que entregará $170.000 pesos a los colombianos que devengan su sustento diario de la economía informal.

El registrador nacional Alexander Vega explicó que “Planeación no es la que hace la base de datos. La administra. Quienes realmente hacen esa base de datos son los alcaldes”.

Aseguró que a más tardar durante el martes, la Registraduría descartará los registros inexistentes.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la explicación de la Registraduría para que en su base de datos haya cédulas con esos números?

ALEXANDER VEGA: En la base de datos de la Registraduría hay personas que tienen números de cédula de ese tipo. Por ejemplo, el señor con cédula “123456” es un ciudadano registrado, igual que el “33333333”. No son cédulas falsas.

Hay otros que no existen. Vamos a corroborar que los números existen y que sean las personas reales frente a los números de cédula. Hay números que no existen y eso lo vamos a rendir en el informe que nos pidió la Dirección de Planeación, que son quienes tienen el aplicativo. Vamos a verificar quiénes existen y cuáles son inconsistentes.

ENS: Muchos se preguntan no solo por los números sino por los nombres. ¿Qué responderles?

AV: Lo que hay que tener es la tranquilidad que vamos a cruzar esa base de datos con el archivo de identificación. Si el número de cédula no existe, vamos a pedir a Planeación que se excluya esa cédula.

Hay otros casos que también deben mirarse y es que una cédula no corresponda con el nombre. Eso también debe excluirse.

En una persona con el número de cédula correcto, pero con otro nombre, nuestro sistema genera alerta y se le pediría a Planeación que lo excluya.

En resumen, vamos a revisar números de cédulas inexistentes, así como que el número de cédula coincida con el nombre. Además, identificaremos a personas fallecidas, cédulas que habían sido dadas de baja en el sistema, es decir, personas con irregularidades, adulteraciones y demás. Nosotros hacemos cinco filtros que al final lo que buscan es que las cédulas correspondan a personas reales.

Los alcaldes

ENS: ¿De quién era entonces la base de datos a la que acudía la página web?

AV: Yo lo que tengo entendido es que el aplicativo acudía a la base de datos del Sisbén que corresponde a la Dirección Nacional de Planeación.

Pero aquí hay que tener claridad que Planeación no es la que hace la base de datos. La administra. Quienes realmente hacen esa base de datos son los alcaldes. Ellos son quienes envían delegados para que hagan las encuestas en los hogares.

El problema del Sisbén no es de hoy, es de tiempo atrás. La gente miente al momento de la inscripción. Primero hay mucha gente que no tiene que estar en el Sisbén, porque no hacen parte de los menos favorecidos. Además, cuando se hace la encuesta en los municipios mienten con datos, porque eso tiene unos beneficios económicos. El problema es que el Sisbén no ha hecho un trabajo de depuración.

Este trabajo se hizo hace algunos años. De hecho, Simón Gaviria cuando fue director de Planeación, sacó como a un millón de personas del Sisbén que no tenían derecho a estar allá, pues cotizaban, ganaban salarios.

ENS: ¿Cuál va a ser el trabajo de la Registraduría para solucionar este problema?

AV: Vamos a cruzar la base de datos de la Registraduría con la del aplicativo. Nosotros ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, la semana pasada el Ministerio del Interior nos envió un listado de beneficiarios de un millón de personas para entrega de mercados que se va a hacer junto al Ejército Nacional. Nosotros revisamos esas cédulas y encontramos en este cruce 57.000 cédulas que no correspondían a los registros. Esa información se pasó y luego de acogida la revisión, excluyeron a esas personas. Igual se hizo con la Unidad Nacional de Riesgo que nos pasó un listado de 493.939 personas de las cuales se excluyeron 47.563. Adicionalmente, estamos trabajando de manera coordinada con Colpensiones, entidad a la que se le ha facilitado el acceso a la identificación biométrica a efectos de facilitar el pago a domicilio de los pensionados adultos mayores de 70 años.

En el caso de Ingreso Solidario, entonces, lo que vamos a hacer es que el director de Planeación me pasó el jueves un listado de 2.600.000 personas que tenía el aplicativo. Vamos a cruzarlo y lo vamos a hacer en tres días. Debo aclarar que ese trabajo puede, de manera regular, tomar un mes. Estamos trabajando en las madrugadas para obtener la información el lunes o martes.

ENS: Muchos aseguran que lo que pasó con esta base de datos está relacionado con la votación de las últimas elecciones. ¿Es correcto ese pensamiento?

AV: Hay que aclarar que las bases de datos de Planeación no son las de la Registraduría, que no tienen interoperatividad. Es decir, que no están conectadas y que el aplicativo es independiente de la base de datos de la Registraduría. Este es un aplicativo hecho por Planeación y es responsabilidad de ellos.

Nosotros aquí prestamos es una colaboración para depurar las posibles inconsistencias que tiene el aplicativo. Después, será responsabilidad de Planeación entregar las ayudas. Lo que la Registraduría quiere es cuidar las ayudas, cruzando la base de datos para que no llegue a personas inexistentes y sobre todo a personas que no tengan derecho a ese subsidio.

________________________________

Ayudas a personas reales

El miércoles, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) reconoció “que se presentó una anomalía con el buscador de cédulas del Programa Ingreso Solidario que está siendo superada en estos momentos”.

El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, precisó que el problema “no es el programa”, porque hasta el miércoles “se hicieron 1.194.608 giros a personas que no tienen subsidio del Estado, que tienen cuenta bancaria, que, por supuesto, la cédula exista, que sea real, de una persona viva y que esté en la base de datos”.

“La plataforma está activa”, dijo Rodríguez, señalando que “los giros deben estar bancarizados y quienes no lo estén deberán bancarizarse”, y que “no hay posibilidad que los no bancarizados reciban el giro, es imposible”.