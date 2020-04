Alcalde de Tunja explica cómo enfrentaron el Covid-19

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está Tunja en materia de casos de coronavirus?

LUIS ALEJANDRO FÚNEME: Actualmente tenemos cero casos de coronavirus en la capital de Boyacá.

Sin embargo, es importante mencionar que el primer caso lo tuvimos el 4 de marzo. Entre el 4 y el 11 del mismo mes tuvimos 7. Infortunadamente, de los 7 casos uno falleció, pero los 6 restantes ya son pacientes recuperados.

Se han tomado muestras a cerca de 400 pacientes, de las cuales tenemos solo 14 pendientes para descartar coronavirus. Son casos que no han tenido contactos estrechos y estamos en espera de la respuesta del Instituto Nacional de Salud (INS).

ENS: ¿Qué se ha hecho para lograr estas cifras?

LAF: Una de las principales situaciones que han ayudado es el inicio rápido de las medidas rigurosas. Nosotros arrancamos con estas desde el 9 de marzo. Arrancamos con toque de queda, cancelación de eventos masivos, cierre de establecimientos comerciales de afluencia masiva. Luego, el aislamiento obligatorio.

También, Tunja fue la primera ciudad en iniciar con el Pico y Cédula para poder restringir la movilidad de personas, para abastecimiento y garantizar que todas las personas pudieran tener acceso a la alimentación. Hicimos aislamiento estricto de los casos sospechosos, se dispusieron hoteles para estos casos y para los profesionales que trabajaran en el área de la salud. Esto, para garantizar aislamiento social y también de manera temprana el municipio inició con la ruta de transporte público gratuito para los trabajadores de la salud. Esta ha sido una tarea en conjunto con la Policía, el Ejército, los organismos de socorro y el despliegue ha sido muy organizado, muy bien engranado.

Ese creo que también ha sido uno de los puntos fuertes, además de la consciencia colectiva de las personas. Todas estas medidas han sido respetadas desde el comienzo por más del 80% de la población y creo que eso ha ayudado a garantizar en muy buena medida la circunstancia de hoy y no tener ningún caso a pesar de estar a tan pocos kilómetros de Bogotá, que es la ciudad que más casos tiene, así como el alto flujo y tránsito de personas en ese corredor.

ENS: ¿Cómo está la ciudad en número de UCI?

LAF: Tunja cuenta con 63 Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos porque la proyección de atención a pacientes con Covid-19 claramente supera la capacidad. Por eso, hemos sido muy rigurosos con las medidas. Nuestro hospital local no tiene ninguna cama de cuidado intensivo, por lo que buscamos dotarlo con esos recursos que nos donaron. Estamos solicitándole al Gobierno Departamental y Nacional para 50 camas ante una emergencia por coronavirus.

ENS: ¿Cómo va el proceso de registro de empresas pertenecientes a los sectores de la construcción y manufactura?

LAF: Empezamos el día lunes. Tenemos a la fecha 648 solicitudes de manufactura, procesos de construcción y activación de comercio que están siendo analizadas. Nosotros definimos un grupo interdisciplinario con la Secretaria de Gobierno, la de Protección Social, vivienda e infraestructura para hacer una verificación de los protocolos, las certificaciones de las ARL para poner en funcionamiento estas actividades.

ENS: Ante estas cifras positivas en número de casos, ¿considera que a partir del próximo 11 de mayo se podrían flexibilizar las restricciones con mayor rapidez que en otras ciudades del país?

LAF: No. Creo que al contrario. Hay que buscar cómo no afectar la economía de manera más gravosa sin aflojar las medidas. Si aflojamos las medidas vamos a tener un aumento significativo de los casos con el agravante que no tenemos aumento en la infraestructura hospitalaria. Por eso debemos ser muy rigurosos. Esa apertura de los sectores comerciales debe estar ligada al número de pruebas realizadas en la población y al incremento de la infraestructura hospitalaria para atender pacientes críticos.