Abastecimiento y bajo precio del arroz garantizan industriales

Presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, sostiene que hay suficiente producto para sostener el abastecimiento a todos los colombianos

Con una ligera baja en los precios del arroz y suficiente abastecimiento del producto para atender el incremento del consumo ante la crisis por el covid-19, el sector arrocero del país considera que este es un buen momento para los productores ya que se prevé un incremento en la producción durante este año.

El gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, dijo a EL NUEVO SIGLO que con ya se comenzó con las siembras en el país para incrementar la producción del cereal y atender con suficiencia el alto consumo que se presenta actualmente en los hogares colombianos ante el confinamiento obligatorio.

Señaló que actualmente los agricultores tienen acceso a buenos créditos con bajas tasas de interés y que el Gobierno ya está suministrando ayudas para que la actividad continúe sin problemas durante este año.

EL NUEVO SIGLO: ¿Hay preocupación en los consumidores por los precios del arroz, hay problemas con los intermediarios en la comercialización del producto?

RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO: Yo no lo sé pero de lo que si soy consciente es que esta semana los industriales bajaron los precios de la arroba de $44.000 a $43.000 y han manifestado, por lo menos los industriales más grandes, que van a sostener el precio para ayudar a la situación actual. Han bajado el precio del arroz para ayudar a la gente.

Respaldo

ENS: ¿Qué está haciendo para que los productores y agricultores no tengan problemas económicos para desarrollar su actividad?

RHL: Ayer precisamente salieron las resoluciones de Finagro en las que ablanda las situaciones del crédito a los productores con tasas DTF menos uno, es decir hay suficiente oferta de crédito para pero además los productores vienen de tener una buena cosecha el año pasado con buenos precios, entonces hay liquidez entre los agricultores, por eso no veo que vaya a haber porque los productores y los comercializadores de insumos tiene abastecimiento suficiente, hay oferta suficiente de productos y el Gobierno ha colaborado bajando las tasas de interés, incluso dando periodos de gracia por los créditos que están cobrando.

ENS: ¿Cómo está el sector arrocero con la actual situación del país?

RHL: Yo diría que frente a todos los problemas que hoy tiene el país estamos relativamente bien porque han logrado repartir los insumos oportunamente y la gente está sembrando, además en los Llanos donde tenemos una de nuestras principales producciones, se han visto los primeros aguaceros y ya la cosecha se empieza a sembrar normalmente. Actualmente el arroz tiene mucha demanda es uno de los productos que más se consume y con esta situación de la pandemia se ha disparado una demanda adicional.

ENS: ¿Pero con las siembras ya se pueden atender esa demanda?

RHL: La demanda se ha disparado mucho, pero digamos que esperamos que las siembras se den normalmente, los agricultores se han abastecido puntualmente de semillas y otros insumos, y el precio sigue con un buen comportamiento y se les ha pagado de contado a los productores.

Como la actividad nuestra es por lo general en el campo, en las zonas rurales no se ha sentido el problema que ha habido en las ciudades con las dificultades del transporte de fertilizantes a las plantas, pero la gente ha estado colaborando. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte ha colaborado proporcionando mapas donde los transportadores pueden alimentarse y hospedarse pero el parte es que estamos bien.

Abastecimiento

ENS: ¿Es decir que hay suficiente abastecimiento de arroz para atender la demanda?

RHL: Digamos que si este año se a tener más arroz que el año pasado y ahora pese al tema de los precios, la gente se ha entusiasmado a sembrar, pero lo previsto para este año es que va a ser mayor la cosecha que en 2019.

ENS: ¿A cuánto llegaría la producción?

RHL: Esas cifras no las tengo, porque hasta ahora se están comenzando con las siembras, pero si estaba previsto un crecimiento en algunas regiones como Casanare, en mayo vamos a hacer un censo para verificar cómo va la situación.

ENS: ¿Entonces hay arroz como plata en el país?

RHL: Yo no sé de la plata pero sí que hay suficiente arroz, lo que se está sembrando está dirigido para abastecer totalmente al país, pese a que hay compromisos de importación, pero no sabemos si esos compromisos se van a cumplir o no, si los países que tienen oferta exportadora con Colombia vayan a cumplir con la situación actual, si van a sostener sus compromisos porque todo el mundo quiere guardar sus alimentos ante la coyuntura que se presenta.

ENS: ¿Qué está pasando con el contrabando de arroz?

RHL: Yo creo que eso ha bajado, se ha mejorado el control al contrabando, además ahora el mejor control lo está haciendo la tasa de cambio, fuera que la policía fiscal y aduanera ha hecho una buena tarea en la frontera, ha habido decomisos del poco arroz que han intentado pasar, pero como le digo, la tasa de cambio ha hecho inviable que llegue arroz ilegal del Ecuador e incluso de Perú.

ENS: ¿Hay preocupación en el sector para continuar con sus planes este año?

RHL: Yo diría que la situación nuestra se muestra normal, desde luego hay nerviosismo en los productores como en todo el país, pero los agricultores, pese a todo, han decidido sembrar y comprar los insumos para poder desarrollar la siembra y seguir adelante con su producción y sus cultivos.