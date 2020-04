830.000 personas piden a ONU asistencia alimentaria

Solicitudes de asistencia alimentaria para casi 830.000 personas en 12 departamentos de Colombia ha recibido en las últimas semanas, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, según el informe de la situación de impacto humanitario por el Covid-19 elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

Según el PMA, existe riesgo de desabastecimiento por las medidas de aislamiento y fenómenos de acaparamiento, el cierre de fronteras, la interrupción de la cadena del frío, incremento de demanda externa, escasez de mano de obra, la pérdida de cosechas y productos, el incremento de precios por especulación y baja oferta.

El organismo multilateral consideró que es necesario garantizar la seguridad alimentaria de personas que viven en situación de vulnerabilidad, quienes ya presentan situaciones de hambre ante la imposibilidad de generar ingresos por el trabajo informal que realizan.

Al PMA le preocupan las alertas que emiten autoridades indígenas ante posibles contagios de Covid-19 en comunidades de varios departamentos.

A la emergencia sanitaria por el Covid-19, se suma el accionar de los grupos armados al margen de la Ley en varios territorios, causando emergencias humanitarias y riesgos de protección.

Además, señaló el informe de la OCHA que continúan las acciones y esfuerzos del Gobierno de Colombia en diferentes sectores, para aliviar el impacto en salud, sanitario y socio económico ante las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, además de la cuarentena para enfrentar el Covid-19.

El Gobierno de Colombia publicó su Plan de Contingencia para responder ante la emergencia por Covid-19 el 7 de abril. Al mismo tiempo, el primer borrador del Plan de Respuesta Intersectorial al Covid-19 y otros riesgos asociados, próximamente publicado por el Equipo Humanitario País (EHP) en Colombia, se alinea con las prioridades del Gobierno.

El Plan de Respuesta Intersectorial al Covid-19 refleja requerimientos financieros por US$310 millones para responder a la emergencia; sin embargo, las actividades establecidas y priorizadas en el plan de respuesta humanitaria que responden a las necesidades identificadas para el 2020 también requieren financiamiento.

Gracias a al Decreto 531 (8 abril 2020) del Gobierno de Colombia, los socios humanitarios accedieron a excepciones que permiten la movilidad y la circulación de todos los artículos esenciales, críticos, de salud y ayudas humanitarias para continuar con la respuesta humanitaria a la población vulnerable

10.000 desplazados en 2020

Este fin de semana, OCHA calculó que en el primer trimestre de 2020, más de 10.000 personas fueron desplazadas y 7.300 están confinadas por el accionar de grupos armados.

Así mismo, más de 19.500 personas se han visto afectadas por eventos asociados a desastres naturales, y alrededor de 100 han sido afectadas por minas antipersona y otros artefactos explosivos no convencionales.

El aislamiento preventivo obligatorio por la crisis de Covid-19 es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables ya perjudicadas, agudizando las necesidades ante las precarias condiciones de vida que presentan y enfrentando enormes dificultades para acceder a los bienes y servicios básicos para la supervivencia.

Además, OCHA advirtió que los actores armados están utilizando las medidas preventivas del Covid-19 como mecanismo de control social en las poblaciones vulnerables, afectadas en emergencias por desplazamientos y confinamientos, también con impacto en refugiados y migrantes.