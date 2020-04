393 personas fueron desplazadas en Bojayá

Combates entre grupos armados ilegales obligaron a 74 familias de la etnia indígena Embera a dejar sus lugares de residencia

Un desplazamiento masivo de al menos 393 personas (74 familias) de la etnia indígena Embera, pertenecientes a las veredas de Nueva Jerusalén y Guayabal del Resguardo Pichicora Chicue-Punto Alegre, hacia la vereda Las Peñitas, en zona rural del municipio de Bojayá, fue informado este miércoles por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

A comienzos del mes, precisó OCHA, se produjo un primer desplazamiento de 193 personas (37 familias) aproximadamente, pertenecientes a la comunidad de Nueva Jerusalén, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley que se registraban desde el 28 de marzo.

No obstante, se alertó sobre el riesgo de desplazamiento en el que se encontraba la comunidad de Guayabal, quienes la semana pasada se desplazaron hacia la comunidad La Peñita, afectando a cerca de 200 personas (37 familias) por la reactivación de la violencia al interior de esta comunidad.

El accionar de los grupos armados sumado a la amenaza por la presencia de minas antipersonales (MAP), conllevó a su vez al confinamiento de la vereda receptora La Peñita y otras aledañas como: Punto Cedro, Wangano, Hoja Blanca, Lana y Nussipurru.