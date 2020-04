10% de las familias están incumpliendo cuarentena

El presidente Duque destacó que la gran mayoría de ciudadanos han atendido la petición de quedarse en casa para aplanar la curva de crecimiento del coronavirus. No obstante, conminó a los mandatarios regionales a sancionar a las personas que desatienden la medida

Hoy se cumple el noveno día de los 19 que contempla la cuarentena que dispuso el Gobierno nacional en la lucha contra el coronavirus, con el propósito de cortarle vuelo a su rápida expansión.

El presidente, Iván Duque, puso de relieve ayer que cerca del 90% de las familias están atendiendo la orden de quedarse en casa y de esta forma, no solo están cuidando su vida sino las de todos los ciudadanos. No obstante, dio un tirón de orejas a los gobernadores y alcaldes para que apliquen las sanciones a quienes no cumplan la medida.

“Los alcaldes y gobernadores deben contribuir a que la medida se cumpla; ningún alcalde se puede hacer el de la vista gorda, porque lo que estamos haciendo aquí es salvando vidas. Por eso la ley es muy clara en cómo se enfrenta una pandemia y eso tiene distintas aristas de carácter jurídico”, afirmó el Jefe de Estado.

En el mismo sentido, el Mandatario llamó a la ciudadanía a respetar la cuarentena porque al no aplicarla están poniendo en riesgo a sus familias y a todos en general.

Dijo que la comunidad también debe entender que, si no atiende la medida, “lo que está exponiendo es la vida de esas personas y la vida de sus seres queridos”.

En el mismo contexto, agregó que como Jefe de Estado “yo puedo dictar las medidas que quieran, pero si alguien llega a la casa, no se lava las manos y les coge la cara a los niños chiquitos o al abuelo o a la mamá, pues, obviamente, está exponiendo a esas personas a que tengan una grave afectación en su salud”.

Sin embargo, el Mandatario resaltó que el comportamiento de la gran mayoría de los colombianos ha sido ejemplar y destacó que esto demuestra que hay consciencia sobre la dimensión del problema.

“Creo que, en líneas generales, el país ha venido cumpliendo muy bien esta medida, que no tiene precedentes en la historia de nuestro país”, dijo el Jefe de Estado, quien subrayó que más del 90% de las familias están cumpliendo esta medida tan difícil.

Finalmente, señaló que con quienes no están cumpliendo la cuarentena “nos toca ser pedagogos, pero también nos toca ser rigurosos en la aplicación de la Ley”.

El Decreto 457 del 22 de marzo pasado, por medio del cual la administración Duque ordenó la cuarentena, establece que la inobservancia de la medida dará lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016. Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar.

Como consecuencia, quienes sean encontrados en las calles por las autoridades en esta cuarentena sin poder justificarse en alguna de las 34 excepciones a la medida, pueden ir a la cárcel por violación de medidas sanitarias para impedir la propagación de una epidemia, que contempla de 4 a 8 años.

También se exponen a una sanción de $930.000.

Solo los ciudadanos que laboran en sectores vitales como salud, manejo de alimentos, transporte y comunicaciones están exceptos de la medida. A pesar de ello el Gobierno ha recomendado adoptar el teletrabajo en estos campos en las labores que sea posible.

En cuanto a las personas que están cobijadas por las restricciones de la cuarentena pueden salir de sus casas únicamente para abastecerse de alimentos, asistir a servicios de salud o acudir a bancos, tan solo una persona por familia.

Panorama nacional

En Bucaramanga, el Ejército apoya a la Policía para controlar que la población se mantenga en sus hogares. De igual forma, la Alcaldía estudia aplicar la medida de Pico y Cédula para evitar aglomeraciones de ciudadanos en supermercados o cajeros electrónicos, entre otros.

En Barranquilla, cerca de 4.000 personas han sido sancionadas por violar la orden de aislamiento.

En Montería y en el departamento de Córdoba en general ayer, se comenzó a aplicar el Pico y Cédula para evitar que se presenten aglomeraciones en la compra de alimentos.

En tanto que ayer, en Ibagué más de 60.000 motos dejaron de circular por orden de la Alcaldía; adicional a ello, la Policía Metropolitana creó el escuadrón caza-infractores para sancionar a quienes no atiendan la cuarentena.

En tanto que desde hoy, Medellín iniciará la implementación del Pico y Cédula. El alcalde Daniel Quintero dijo que “hemos pasado a la etapa de la mitigación, eso quiere decir que es necesario aumentar las medidas con el objetivo de enfrentar al coronavirus, por eso en la Alcaldía de Medellín hemos tomado la decisión de implementar la medida de Pico y Cédula para abastecerse, para ir a bancos o para reclamar subsidios”.

En Medellín se han impuesto más de 3.000 comparendos por inobservar el aislamiento obligatorio.

En Cundinamarca también más de 3.000 personas han recibido comparendos por violar la norma, por ello el gobernador, Nicolás García, pidió militarizar 9 municipios, en donde se concentra la mayoría de sancionados: Girardot, Madrid, Soacha, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Zipaquirá, Cajicá y Facatativá.

Ayer se registró la primera muerte por coronavirus en el departamento, por lo que el gobernador García dijo “todos estamos de luto, esto no es un juego, por favor quédense en casa”.

En Pereira se han impuesto más de 1.600 comparendos desde que inició el aislamiento preventivo el pasado 25 de marzo. “Quiero contarles a los pereiranos y a todos los habitantes de esta región que ha sido necesario hacer medidas restrictivas rigurosas y con ello ha sido necesario poner comparendo a 1.611 personas que han decidido infringir la Ley”, explicó el alcalde Carlos Maya.

En el departamento del Valle la cifra de sancionados subió a 2.659 ciudadanos. “Queremos resaltar que la medida se está acatando en un 95%, especialmente en el centro y norte del Valle. Pero nos preocupan municipios como como Buga donde se han impuesto 352 comparendos, Palmira 231, Buenaventura 179, Roldanillo 134, Tuluá 98, Cartago 84, Sevilla y Dagua, con 39 y 19 sanciones, respectivamente”, dijo el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia.

En Cartagena, la Policía desde el pasado 20 de marzo ha impuesto 678 comparendos por violar el toque de queda, medida que posteriormente empató con la cuarentena nacional.

En Caldas 1.300 personas han sido sancionadas por incumplir la cuarentena.