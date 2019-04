"Sector de autopartes está desprotegido"

El presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, se mostró pesimista por la situación del sector

____________

Con un año regular en las ventas y con la preocupación latente por el problema del contrabando y el robo de vehículos, se mostró el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, al analizar el sector y su comportamiento en la economía.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está la situación para Asopartes este año?

TULIO ZULOAGA: Comenzamos un año difícil, aunque enero fue un buen mes porque la gente viaja mucho y necesitan hacer el mantenimiento de los vehículos, pero lo que fue febrero y marzo hay una desaceleración que nos tiene preocupados. Ya el año pasado fue complicado pero esperábamos mejorar ahora pero prácticamente las ventas están iguales a 2018 que fue menor al anterior.

ENS: ¿A qué se debe esa situación?

TZ: Puede ser que no tenemos la suficientes confianza en la economía, es que mire lo que hemos visto en el país; paros indígenas que preocupan y que han dañado mucho no solo a nivel nacional sino departamental con los bloqueos, dañaron la economía porque en muchas partes hubo escasez de combustibles, muchos vehículos no pudieron funcionar porque no tuvieron repuestos, esto está complicado, además hay amenazas de otros paros como el de maestros, es decir el país está conmocionado, la gente se empieza a inquietar y ya las ventas están bajando.

ENS: ¿Cree que se está haciendo esto para contrarrestar la situación?

TZ: Vemos que no se está haciendo prácticamente nada, porque ahora se le está poniendo más atención al problema político de la JEP, vemos la cuestión de los paros, pero también vemos que la misma economía internacional está tocada con la situación de China y los choques comerciales, hay mucho problema y podemos pasar de gris a oscuro.

Las ventas

ENS: ¿Las ventas de vehículos y motos han mejorado?

TZ: Sí, pero el incremento ha sido del 1%, es casi nada, el año pasado se vendieron 250.800 vehículos contra 280.900 del año anterior, fue una caída muy fuerte y este año las cosas van regular, no vemos la posibilidad de que se incrementen las ventas sustancialmente.

ENS: ¿Se ha perdido empleo en el sector de autopartes?

TZ: Sí, se ha perdido empleo y la capacidad de suficiencia, este sector ha sido muy buen empleador con 4 millones 70 mil puestos, pero últimamente se ha estancado y no ha mejorado un ápice.

ENS: ¿Cuánto aporta el sector al PIB?

TZ: El sector es un gran aportante al PIB con 6,2% anual.

ENS: ¿Cómo ha visto este año el contrabando de autopartes y el robo de vehículos?

TZ: Tenemos dos cosas muy complicadas. El contrabando sigue creciendo y la Policía Fiscal y aduanera han hecho enormes esfuerzos pero seguimos con ese problema que se agudizó con Venezuela que por allí pasa todo el contrabando y viene todo el contrabando. El año pasado el mercado de contrabando estuvo en US$2.800 millones y el mercado ilegal de autopartes creció enormemente. Por eso hago un llamado para que el Gobierno le ponga atención al sector, ya que no toda la atención debe ser para la JEP y los paros.

El sector del contrabando es un problema pero el robo de vehículos es peor porque atenta contra la vida de las personas. En eso nos sentimos desprotegidos, las autoridades se están concentrando en sectores que hacen más bulla pero se han descuidado en otros como el nuestro.

El robo

ENS: ¿Qué es más perjudicial para el sector, el contrabando o el robo de vehículos?

TZ: El principal es el contrabando por el impacto en la economía pero es más dañino el robo de vehículos porque en muchas ocasiones se atenta contra las personas. Esa es la parte delicada.

ENS: ¿Hay algunas medidas para frenar ese flagelo?

TZ: Existen las leyes, por ejemplo para el hurto de vehículos y la venta de autopartes ilegales se sanciona con seis años efectivos y no son excarcelables, pero el problema es que no hay garantía de los jueces, el policía hace el esfuerzo, captura a los delincuentes pero luego los sueltan. En el caso del contrabando, para que una persona vaya a la cárcel es complicado, quedan capturados los productos de contrabando pero no las personas que siguen contrabandeando.

ENS: ¿Cuáles son las principales ciudades en el robo de vehículos?

TZ: Son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

ENS: ¿Cuáles son las otras partes, además de Venezuela, por donde entra el contrabando?

TZ: Desafortunadamente es por los puertos, ya sabemos que por el puerto de Buenaventura, eso lo dijimos hace 15 años y no se puso atención, pero ahora se dan cuenta que en ese puerto hay muchos delincuentes, hay mucha corrupción y eso permite la entrada ilegal de autopartes.

ENS: ¿Cree que mejorará la economía este año?

TZ: Nosotros estamos muy cautelosos, quisiéramos ver la luz al final del túnel pero no vemos nada claro, vemos muchas nebulosas dentro de la economía, creíamos que este año iba a ser mejor, parecido al año pasado, pero va a ser peor.

ENS: ¿Parece que hay fabricantes chinos de automóviles que quieren construir plantas de ensamblaje en Colombia, qué opina?

TZ: Bueno, todo lo que sea fabricante y se utilice mano de obra colombiana es bienvenida, pero a veces los extranjeros quisieran hacer cosas en Colombia pero luego aparecen con dificultades porque traen mano de obra calificada pero le pagan sueldos ridículos, si lo hacen bien son bienvenidos.

ENS: ¿Ya se controló el mercado negro de autopartes de la 7 de agosto y la sexta en Bogotá?

TZ: Ese mercado no se ha controlado y sigue creciendo lamentablemente, mientras exista el uso de vehículos robados y el contrabando de autopartes usadas, la situación es delicada. Se requieren de políticas muy serias para poder proteger la industria nacional y que las importaciones puedan entrar sin problemas, pero sin duda los problemas arancelarios influyen en la corrupción.