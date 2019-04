Pros y contras de rebajar el IVA a gasolina

Gobierno señala que se trata de modificar la estructura de los subsidios en los combustibles

Un artículo incluido a última hora en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) permitiría disminuir el IVA al precio de los combustibles del 19% al 5%. Eso significaría un ahorro en el valor actual del galón cercano a los $800 y aplicaría tanto para la gasolina como para el diésel.

Sin embargo, para que esta iniciativa sea real primero deberá de superar los debates en el Congreso y luego convertirse en ley.

Esta iniciativa, que aparentemente es respaldada por el Gobierno, causó controversia en algunos sectores debido fundamentalmente a la situación actual del déficit fiscal y a que la forma más efectiva de cobrar impuestos es atándolos al valor de los combustibles.

Análisis

El subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Rafael Puyana, dijo que se están haciendo estudios para revisar la norma. Señaló que “es una medida que permitiría ahorrar costos fiscales y en algunos escenarios podría aliviar el valor del consumidor”.

Puyana dijo que “esta es una de las nuevas propuestas del Plan Nacional de Desarrollo. En este momento se están haciendo los estudios para ver qué posibilidades hay en la disminución de la tarifa”.

Según cálculos que ya se hacen la disminución en los precios de gasolina y ACPM estarían por el orden de los $700 y los $800.

El parlamentario Oscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de Representantes, dijo que se modificará uno de los aspectos más importantes de la fórmula que sirve para calcular el precio de los combustibles, el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Indicó que con esta modificación se disminuirá en casi un 70% la tarifa del IVA en el precio del combustible, lo que podría terminar impactando el precio de la gasolina y del ACPM.

Sostuvo el político que “qué tal que nosotros bajemos el IVA del 19% al 5%, eso se deberá reflejar en un mejor precio para el galón de gasolina en Colombia, ya que ese fue un prerrequisito que le pusimos al Gobierno”.

Subsidios

Por su parte el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que esta iniciativa se lleva a cabo con el fin de modificar la estructura de los subsidios en este sector.

“Lo que se busca con esta propuesta es racionalizar la estructura de las entrega de subsidios en materia de combustibles”, señaló el alto funcionario.

Sin embargo, el Gobierno no dio a conocer el impacto fiscal que esta iniciativa tendría en las finanzas de la Nación, ni cuánto podría ser el ahorro que llegarían a tener los consumidores.

Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó a BluRadio que la idea del Gobierno de rebajar el IVA a los combustibles no significará inmediatamente una reducción en el precio de la gasolina.

“En este momento no estamos presentando los números de cuánto bajaría el combustible a los consumidores finales porque estamos, primero, teniendo el análisis con el Congreso de si están de acuerdo con la rebaja del IVA”, sostuvo.

“La idea no es, en este momento, decirles ‘señores va a bajar el precio $700 y que empiece a subir mañana’, porque eso no sería responsable con el consumidor. La idea es que entre el subsidio que se entrega para mantener una estabilidad de precio y el impuesto, haya una equivalencia”, añadió. “La disminución no es automática”, acotó.

“Como la composición del precio final tiene que ver con los precios internacionales del crudo, si este subiera como viene subiendo en los últimos días, nosotros tendríamos que subir el precio al consumidor”, explicó.

“Con la bajada del impuesto, lo que estamos evitando es tener que hacer ese tipo de subidas”, afirmó.

Transparencia

Londoño también se refirió a las intenciones del Gobierno con la medida. “Lo que buscamos es hacer, primero, más transparente el precio de los combustibles. Segundo, hoy existe un fondo de estabilización del precio de los combustibles que ha sido deficitario. El año pasado solamente representó $3,8 billones porque el precio paridad, es decir el precio internacional de los combustibles, estuvo mayor al precio en que se vende en Colombia”, declaró.

“Con esta medida lo que se busca es acercar a que los subsidios sean menores y no tiene sentido tener un impuesto de 19% que no está cubriendo un gasto que nos está tocando hacer por el otro lado para compensar los precios de los combustibles”, agregó.

Mala idea

Por su parte, el analista y economista Alberto Bernal dijo que la propuesta de reducir el IVA a la gasolina no es buena, y señaló que favorecerá solo a quienes tienen carro, pero afecta a otros sectores.

“La idea no es lógica, ha sido bastante difícil para Colombia avanzar en la política de no subsidiar la gasolina”, dijo Bernal, y añadió: “Es un subsidio regresivo que favorece a quienes tienen carro, en contravía de los niños que necesitan mejor educación, mejor salud, más nutrición”.

Hizo referencia a los buenos precios del petróleo en los mercados del mundo y recordó que por cada dólar adicional, son $400.000 millones agregados que recibe Colombia por mayores ingresos petroleros.

Sostuvo que “de golpe, el Ministerio de Hacienda está haciendo un cálculo sobre el ingreso adicional y por eso la propuesta”, pero afirmó que no es lógica, como tampoco lo era la del paso expreso a Colpensiones, que, dijo, por fortuna fue retirado.