No hay 'mico’ en PND sobre vigilancia privada: Fedeseguridad

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la realidad del sector seguridad y vigilancia privada en el país?

NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO: En el país hay aproximadamente 800 empresas de seguridad y vigilancia privada, de las cuales las multinacionales son cinco y están en mi gremio, Fedeseguridad.

En Colombia hay más de 10 gremios de seguridad, Ecos es apenas uno de los 10. Cada gremio tiene su propia opinión, incluso sobre la inversión extranjera. En el país hay 250.000 vigilantes privados de los cuales Fedeseguridad tiene 80.000, no sé cuántos tendrán los demás gremios.

ENS: Ecos denuncia un ‘mico’ en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que permitiría a empresas extranjeras “apropiarse de la industria nacional”. ¿Cuál es su opinión?

NGJ: No se puede generalizar diciendo que es “todo el gremio” el que piensa así, es Ecos, que es un gremio más. Somos 10 gremios, entre ellos estamos nosotros, Fedeseguridad, Fenalco que tiene Cámara de Seguridad y Vigilancia Privada y es el que está promoviendo estos artículos en el PND.

ENS: ¿Pero sí es un ‘mico’?

NGJ: No es ningún ‘mico’. En todo PND hay temas de todos los sectores: infraestructura, energía, comunicaciones, vigilancia y seguridad privada. Esta es la oportunidad para proponer un tema que no se ha actualizado desde 1994.

Entonces, en efecto, el punto está presentado, lo que pasa es que Ecos, que es el gremio de algunas compañías colombianas, siempre ha luchado para que las multinacionales no les compitan en los procesos de contratación, que generalmente son procesos de contratación pública.

ENS: ¿Entonces cuál es la intención de ese artículo?

NGJ: En Colombia hay empresas multinacionales de seguridad privada desde antes de 1994. Es más, el sector de vigilancia y seguridad privada nació en Colombia por cuenta de las multinacionales. La Ley 356 de 1994 prohibió en ese momento la inversión extranjera en el sector, pero ya habían entrado varias compañías como Prosegur, Securitas, Brinks, etc. Son compañías que ya habían entrado hacía muchos años.

ENS: Usted habla de ‘actualizar el sector’…

NGJ: Ha habido varias iniciativas para modificar el Estatuto de Seguridad y Vigilancia Privada, que es la Ley 456, y que en efecto se han hundido, pero lo que Ecos no cuenta es que el último se hundió justamente porque ellos querían no solo prohibir la inversión extranjera sino expropiar a las compañías extranjeras que ya estaban en Colombia.

ENS: Ecos dice que ese artículo afecta la defensa y seguridad nacional. ¿Es cierto?

NGJ: No lo es. Hay conceptos del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Comercio donde dice que vigilancia y seguridad privada no es un tema de seguridad nacional.

También dice Ecos que las multinacionales no contratan gente. Pues estas compañías crecen año tras año, las multinacionales no bajan de 13.000, 14.000 empleados, y están creciendo. Además no es cierto que la riqueza no se quede en Colombia: tampoco es verdad. Lo que han invertido estas compañías en sedes, en tecnología y en mano de obra, es una cifra muy alta.

El 95% de cada empresa de este sector es mano de obra. Estas compañías son competitivas en temas de buenas prácticas, cumplen con estándares internacionales, ofrecen trabajo decente cosa que no pasa con las compañías pequeñas que se financian en su gran mayoría con la nómina de las personas.

ENS: ¿Qué posición tomará Fedeseguridad frente al artículo del PND?

NGJ: Este sector en cifras es más grande que el turismo y mueve el 2,2% del PIB. Nosotros vimos el artículo, si tenemos la oportunidad de apoyarlo lo haremos. Pero hay otros dos artículos que están propuestos, son una necesidad que tiene el sector, y la libre competencia y la restricción de inversión extranjera en este sector en este momento es totalmente desigual.