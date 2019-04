Monitoreo en tiempo real de ríos por temporada de lluvias

Más de 800 funcionarios de la EAAB junto con el Idiger y Aguas de Bogotá vienen ejecutando labores de limpieza del sistema de drenaje, así como el monitoreo de los niveles de los ríos de la ciudad.

Lady Ospina, gerente encargada de la EAAB, sostuvo que en los dos primeros meses de este año se retiraron 12.000 toneladas de los canales de aguas lluvias y se intervinieron rejillas y sumideros en puntos críticos de los principales corredores viales de la ciudad como Autopista Norte, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Boyacá, Avenida Carrera 68, Avenida NQS, Carrera 7ª, Avenida Carrera 9, Avenida 1° de Mayo, Calle 13, Calle 26, Calle 63, Calle 80 y Calle 127.

Como parte del plan de contingencia, la EAAB mantendrá en operación los equipos de bombeo en las Estaciones Elevadoras a lo largo del río Bogotá para ampliar la capacidad de drenaje y controlar las aguas en caso de un aumento en el nivel de los ríos y canales.

Desde el Centro de Control, la EAAB realizará el monitoreo en tiempo real de los niveles de los ríos de la ciudad, información que se compartirá con el Sistema Distrital de Emergencias para determinar acciones preventivas.

En el último año (2018) la Empresa invirtió más de $17 mil millones en actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado para prevenir y disminuir las emergencias en tiempo de lluvia. Durante este periodo 120 mil toneladas de residuos fueron retiradas de canales, ríos, y alcantarillas.

Emergencias

Para evitar emergencias por el taponamiento de las redes, el Acueducto pidió a los ciudadanos hacer buen uso del sistema de alcantarillado evitando arrojarle basuras, escombros, aceites y grasas, para lo cual entregó las siguientes recomendaciones.

En los canales de aguas lluvias no arroje basuras, desperdicios o escombros a los canales, quebradas o ríos; esto provoca que el agua no fluya correctamente e incrementa la proliferación de roedores, insectos e infecciones. No arroje escombros en la ronda; estos llegan al cuerpo del canal y afectan el recorrido de sus aguas.

En las viviendas, principalmente en los sótanos de los edificios deben tener un sistema de bombeo en perfecto estado de funcionamiento para drenar las aguas de sótanos y parqueaderos hacia el sistema de alcantarillado. Es responsabilidad de cada administración de conjunto de vivienda, tener elementos de dotación como motobombas y equipos eyectores por lo que se debe verificar su correcto funcionamiento.

En patios mantenga limpios y libres de objetos que tapen los sifones, evite que las hojas y ramas que se desprenden con las lluvias y el viento lleguen a los sifones y si en su casa hay árboles, corte las ramas que estén sobre el techo de la misma.

En baños los preservativos, toallas higiénicas y papel higiénico arrojados a los sanitarios taponan las tuberías internas; deposítelos en las canecas de la basura. Evite que se acumule cabello en sifones de la ducha o residuos de la afeitada en los lavamanos.

En la cocina, por el sifón del lavaplatos se pueden ir sobrantes de comida que taponan las tuberías; limpie los sobrantes de los platos, deposítelos en la basura y utilice rejillas que impidan el paso de desechos sólidos.