¿Qué sigue tras orden a Minga sobre despejo vial?

Este viernes, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán tomó una decisión clave en lo que tiene que ver con las protestas que llevan a cabo los indígenas en el suroccidente del país hace 26 días.

La orden judicial dicta que la Minga debe despejar las vías alternas por los municipios de Piendamó, Morales, Suárez y Santander de Quilichao, Cauca.

Esto luego de admitir la acción presentada por Carlos Jorge Collazos Alarcón y otros ciudadanos, que generó que el Juez librara oficio al Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, al Gobierno Nacional y la Fuerza Pública para presentar información relacionada con las protestas.

De esa forma, se pidió a las comunidades protestantes abstenerse de ejecutar toda vía de hecho que afecte o constituya el bloqueo de la vía alterna o impida el derecho fundamental de la libre circulación y movilidad por el único corredor ante el cierre de la vía Panamericana.

Asimismo, se indica que la Fuerza Pública y los municipios que atraviesa esta carretera, deben actuar de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales para garantizar la movilidad por la misma, incluido su mantenimiento, hasta que se resuelva la situación.

Ante esto, el Gobierno aseguró que el resultado esperado es que la Minga Indígena levante el bloqueo sobre la Vía Panamericana, considerando las medidas cautelares, pese a que estas solo ordena despejar las vías alternas.

Para la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, esta decisión del Juzgado es una invitación a los indígenas para que reflexionen y respeten los derechos como el de la movilidad que tiene el resto de los colombianos.

Además aseguró que es claro que "la vías no deben ser bloqueadas, se está perjudicando a terceros que no están involucrados y que no participan en las protestas".

Por último, Gutiérrez anunció que en la tarde de este viernes, cuando se retomen los diálogos con las comunidades indígenas, se llevará a la mesa esta decisión del juzgado de Popayán para ponerlo a consideración de los líderes de la protesta.