Los 6 consorcios finalistas para el Metro de Bogotá

Después de un proceso de evaluación, llevado a cabo por un comité evaluador independiente, y tras la manifestación de la No Objeción de la banca multilateral, seis grupos empresariales: Consorcio Metro de Bogotá, APCA Metro Capital, Consorcio Sunrise, APCA TransMimetro, Consorcio Línea 1 y Unión Metro Capital, fueron aceptados para participar en la última etapa del proceso de Licitación Pública Internacional que elegirá el concesionario encargado de construir y operar la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Los siete grupos evaluados aglutinaban 39 empresas integrantes de consorcios de 12 países. La documentación presentada sumó más de 24.000 folios, más medios magnéticos, con los cuales acreditaron, entre otros, experiencia en la ejecución de obras civiles; fabricación y suministro de trenes y equipos de mantenimiento; instalación de vías férreas; diseño, fabricación y suministro de sistemas de señalización y control automático de trenes, así como en la operación integral de sistemas metro.

Adicionalmente, debieron certificar un patrimonio neto mínimo de USD 1.750 millones, así como haber obtenido financiación reciente para proyectos de infraestructura, por un monto mínimo de USD1.500 millones.

“Que seis de los siete grupos que presentaron certificaciones de experiencia, capacidad financiera y legal, hayan superado las exigentes condiciones de participación, confirma que contamos con las mejores empresas del mundo y que ellas creen en el proceso por su claridad y transparencia” aseguró el ingeniero Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

Del total de siete participantes, el único que no estaba integrado por varias empresas, China Railway Group Limited, no logró demostrar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos, quedando por fuera del grupo finalista. No obstante, conforme al reglamento, podrán hacer observaciones y reclamar cambios al informe publicado por la Empresa Metro de Bogotá.

Los grupos aceptados tendrán cuatro semanas para presentar comentarios y sugerencias a los textos de los pliegos, la minuta del contrato y los apéndices que contienen las especificaciones técnicas del proyecto.

Una vez publicados los documentos definitivos, los concursantes podrán estructurar y presentar sus ofertas económicas en agosto. La Empresa Metro realizará la comparación de las propuestas, para estar adjudicando el contrato entre septiembre y octubre próximo al grupo que presente la oferta más económica.

El consorcio ganador tendrá la responsabilidad de realizar sus diseños de detalle, conseguir la financiación parcial del proyecto, ejecutar las obras, proveer trenes y equipos, y asumir la operación y mantenimiento del sistema durante los primeros 20 años de operación comercial