Gobierno insiste en que Galeón San José es patrimonio de todos

"El gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en defender el patrimonio de todos los colombianos", señaló la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, en la instalación del Foro Internacional: Retos y perspectivas de la formación académica en Patrimonio Cultural Sumergido en América Latina.

“Nuestra Constitución nos impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor. Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni caza tesoros del mundo entero. Por eso trabajamos bajo la premisa de unidad, indivisibilidad y no comercialización de los hallazgos. El San José es un patrimonio de los colombianos para toda la humanidad”, señaló.

En la instalación del evento llevado a cabo en la Universidad Externado de Colombia y que cuenta con la presencia de expertos nacionales e internacionales, la funcionaria señaló que “en la actualidad, historiadores, profesores y periodistas han expresado que es probable que en aguas colombianas haya cientos de galeones hundidos. La historia de nuestros antepasados, su legado, prácticas y costumbres serán reveladas con la extracción de esos naufragios y por esa razón, las decisiones que se tomen no son aisladas sino que define la protección del patrimonio sumergido de nuestra Nación. El primer gran reto que tenemos es nuestro conocido Galeón San José”.

La Vicepresidente señaló que la premisa fundamental del Gobierno es “la defensa del patrimonio histórico de nuestra nación de indiscutible interés para la historia de la humanidad” y por tal motivo se está elevando consulta al Consejo de Estado para aclarar “algunas dudas legales surgidas sobre el desarrollo del proceso de contratación adelantado por el gobierno anterior”.