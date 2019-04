‘El zarco Aldinever’, otro exFarc que no comparece ante la JEP

Un nuevo ex guerrillero que no comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz se suma a lista de los que decidieron aplazar la audiencia o simplemente no argumentaron los motivos de la inasistencia.

Este lunes la mano derecha de 'El Paisa', José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Aldinever’ o ‘El zarco Aldinever’, máximo comandante del Bloque Oriental de las FARC, incumplió su cita.

El argumento que presentó fue problemas de seguridad para trasladarse a Bogotá, donde debía presentarse a la audiencia y responder por los casos de secuestro durante el conflicto armado.

Ante esto, 'El zarco' pidió modificar la fecha de la audiencia para poder viajar a la capital.

En respuesta al ex guerrillero, la JEP aceptó la solicitud de aplazamiento y ordenó que en los próximos tres días, tanto Aldinever como su abogado, entreguen una fecha que no se salga de los plazos para que los 31 excombatientes citados lleguen a comparecer; es decir, la fecha de la audiencia sería hasta máximo a finales de mayo.

“El día veintisiete (27) de marzo del presente año, el compareciente le solicitó a la Sala de Reconocimiento modificar la fecha de versión voluntaria, aduciendo razones de seguridad que le impiden desplazarse a la ciudad de Bogotá en la fecha dispuesta para su realización. En su escrito plantea que: ‘viajar a Bogotá en la fecha programada me resulta imposible, dada la delicada situación de seguridad a la que nos enfrentamos hoy en día la mayoría de comparecientes llamados al caso 001 específicamente por nuestra pertenencia al ex Estado Mayor Central de las FARC-EP’ (...) Así las cosas como lo mencioné, mi desplazamiento a la ciudad de Bogotá resulta imposible porque representa un alto riesgo para mi integridad física, por lo que solicito respetuosamente que se aplace y se programe una nueva fecha para el desarrollo de la diligencia de versión voluntaria, hasta tanto las condiciones sean favorables”, indicó el auto entregado por la Jurisdicción.

Alias El Zarco es el cuarto ex guerrillero que incumple la diligencia judicial en este tribunal ya que 'El Paisa', 'Iván Márquez' y 'Romaña', cuyo paradero es desconocido, tampoco asistieron a las audiencias respectivas.